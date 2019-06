Rozlúštite záhadný nápis na skale v Plougastel-Daoula? Vyhlásili odmenu - ZN.SK

Francúzske mestečko Plougastel-Daoulas sa vo svete preslávilo vďaka záhadnému nápisu na skale. Ide o písmo, ktoré neexistuje v žiadnych záznamoch. Lámu si na ňom hlavu miestni špecialisti, lingvisti a nikto zatiaľ neprišiel na riešenie, o čo ide. Nápis na skale sa nachádza na pobreží Plougastel-Daoulas. Mimo neznámy text je uvedený aj rozsah rokov 1786 a 1787, čonaznačuje, že by mohlo ísť o vročenie ich napísania. To by znamenalo, že sú staré len 30 rokov. Keďže neexistuje informácia o ich pôvode a autorovi, je celý text záhadou. Skutočnosťou však pokojne môže byť aj fakt, že nejde o roky, ale čísla, ktoré len hovoria o rokoch v budúcnosti a tak by mohlo ísť o ešte staršie nápisy.

zdroj: http://ciphermysteries.com

Odmena za rozlúštenie záhadného nápisu

Ak si trúfate na rozlúštenie nápisu a jeho obsahu, môžete si slušne zarobiť. Odmena za odhalenie tajomstva tohto textu je totiž krásne 2 tisícky EUR, ktoré sa zídu nejednej peňaženke. Jazyk pritom nemusí byť francúzština, ale ojedinelá bretónština, alebo jazyk baskitština, ktorý je považovaný za naozaj unikátny. Avšak písmo nesedí s tým, čo je historikom dodnes známe. Na skale sa tiež objavuje symbol lode a kríža, čo by mohlo napovedať niečo spojitosti s morom, či kresťanstvom. Kto má záujem podobať sa na slávneho Jeana-Francoisa Champoliona, má teraz príležitosť.

Len tak mimochodom, viete kto bol Champolion? Len vďaka tomu, že rozlúštil Rosetskú dosku nájdenú v Egypte, bolo možné rozlúštiť hieroglyfy. Jediným šťastím bolo, že Rosetskú dosku napísali na jednom mieste hneď v niekoľkých dávnych jazykoch a tak bola cesta k odhaleniu toho dovtedy neznámeho hieroglyfického písma ľahšia.

Ak máte pocit, že viete, čo texty znamenajú, hláste sa na radnici, ktorá je vyhlasovateľom súťaže nazvanej podľa Champoliona. 2 000 EUR vám venuje radnica mestečka Plougastel-Daoulas neďaleko Brestu, no pripravte sa na fakt, že upútate pozornosť svetových médií. Aj tie totiž sledujú úspešnosť tohto lovu po tajomstve záhadného nápisu na skale.