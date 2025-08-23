14.1 C
Bratislava
nedeľa, 24 augusta, 2025
Hevisleep.sk - 728x90v2
ÚvodITSoftware
V rubrikách:
Software

AirPlay zraniteľnosti ohrozujú milióny zariadení a nejde len o iPhony

Pripravil Roman
2

Technológia AirPlay, ktorú Apple predstavil ešte v roku 2010, umožňuje jednoducho zdieľať obraz a zvuk zo zariadení iPhone, iPad či Mac na televízory a reproduktory. Dlhé roky bola vnímaná ako bezpečný spôsob bezdrôtového pripojenia, no najnovší výskum odhalil vážne zraniteľnosti, ktoré dostali označenie AirBorne. Problém je o to závažnejší, že sa netýka iba zariadení priamo od Apple, ale aj miliónov produktov tretích strán – smart televízorov, set-top boxov či prenosných reproduktorov.

Čo je zraniteľnosť AirBorne

Výskumníci zistili, že protokol AirPlay obsahuje slabiny, ktoré umožňujú útočníkom zachytiť pripojenie a získať prístup k zariadeniam. V praxi to znamená, že hacker môže nielen prevziať kontrolu nad prehrávaným obsahom, ale pri určitých scenároch aj získať prístup k lokálnej sieti používateľa. Ide o kombináciu man-in-the-middle útokov a nedostatočného šifrovania pri autentifikácii medzi zariadeniami.

Koho sa to týka

Odhady hovoria, že AirPlay je prítomný na viac ako jednej miliarde zariadení po celom svete. Riziko je tam, kde by mohli byť cielene zneužití, alebo v hustej zástavbe, v mestách a podobne.

  • Používatelia iPhonov a iPadov sú priamo ohrození, ak streamujú obsah na nezabezpečené alebo staré zariadenia.
  • Majitelia smart TV a reproduktorov od tretích výrobcov sú v ešte väčšom riziku, pretože tieto produkty často nedostávajú pravidelné aktualizácie firmvéru (pozrite tiež: https://support.apple.com/en-us/HT202157).
  • Firemné prostredie je obzvlášť citlivé – zneužitie AirPlay môže poslúžiť ako vstupná brána do internej siete.

Ako reagoval Apple

Apple už vydal aktualizácie pre iOS, iPadOS a macOS, ktoré opravujú chyby v implementácii AirPlay na vlastných zariadeniach. Problém však zostáva otvorený pri produktoch tretích strán, kde je aktualizácia závislá od výrobcu televízora či reproduktora. To znamená, že aj keď máte iPhone so zaplatenou podporou a najnovším softvérom, pripojenie na starší televízor môže stále predstavovať riziko.

Ako sa chrániť v praxi

Používatelia môžu podniknúť niekoľko krokov na minimalizáciu rizika:

  • Aktualizujte softvér na všetkých zariadeniach – nielen na iPhone, ale aj na televízoroch či reproduktoroch.
  • Vypnite AirPlay, ak ho momentálne nepoužívate, aby ste znížili možnosť zneužitia.
  • Používajte dôveryhodné zariadenia – lacné produkty bez jasnej podpory aktualizácií predstavujú väčšie riziko.
  • Chráňte domácu sieť – silné heslo na Wi-Fi a oddelenie návštevníckej siete od hlavnej siete znižuje šancu na útok.

Zraniteľnosti AirBorne sú ukážkou, že ani osvedčené a dlhodobo používané technológie nie sú automaticky bezpečné. Najväčším problémom pritom nie je samotný Apple, ale množstvo tretích zariadení, ktoré ostávajú bez aktualizácií. Používatelia by preto mali myslieť na bezpečnosť komplexne – nestačí aktualizovať len mobil, chrániť treba aj zariadenia, na ktoré ho pripájame.

Koniec podpory Windows 10: čo to znamená pre 400 miliónov PC

O probléme píše NEWS.com.au

Mohlo by zaujímať taktiež:




Predchádzajúci článok
100 detí, kniha o deťoch pre deti, ktorá mení pohľad na svet
Ďalší článok
Zákaz pre drony turistov v národnom parku: prečo má zmysel?
Roman
Roman Autor článku s tematikou zábavy, televízie, alebo niektorých spoločenských problémov. Pochádza zo stredného Slovenska a na striedačku žije v Rakúsku.

Mohlo by vás zauijímať aj:

- Inzertný priestor -

Posledné články

Načítať ďalšie
Vivantis.sk - 300x250 Benulekaren.sk 250x250 Benu

Náhodná zaujímavosť

Načítať ďalšie
Allegro.cz 600x300

Knihy a čítanie

Načítať ďalšie

Buďte v spojení

1,016FanúšikoviaPáči sa
260OdberateliaPredplatiť