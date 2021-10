Recenzia: Bus Simulator 21, prepracovaná hra na vodiča MHD

Na Slovensku knižný hit „Ako som vozil Nórov“ priniesol pohľad na zaujímavé povolanie, aké možno u nás vnímame za fádne. Vodič autobusu. Lenže ono to vôbec nie je nuda. Presvedčiť vás o tom môže aj hra Bus Simulator. Konkrétne Bus Simulator 21, ktorý sme si mohli vyskúšať, je pre PC, Playstation, aj XBOX One. Hra, v ktorej ste to vy, čo šoféruje autobusy, alebo riadi svoju autobusovú spoločnosť. Sadáte za volant autobusu a s množstvo detailov, ktoré patria k práci vodiča autobusu mestskej hromadnej dopravy, plníte svoje úlohy.



Možno niekde na počiatku prejdete tutorial, zoznámite sa s ovládaním a potom si už riešite svoju kariéru. Alebo len na prázdno brázdite mestom, ktoré je citlivé na každého zrazeného človeka, ohnutý blatník, alebo prefláknutú zastávku. Áno, táto hra nie je GRAND THEFT AUTO. Tu si musíte sledovať predpisy, premávku a užívať si profesiu, na akú by sme vlastne možno ani nemali takú trpezlivosť a zodpovednosť s akou do autobusov sadajú reálni vodiči. Bus Simulator je prepracovaná hra pre nadšencov simulátorov a presvedčí vás o tom, len čo jej dáte šancu.

Bus Simulator 21 nadchne otvoreným svetom

Úplný úvod hry hráčom poskytne možnosti výberu postavy a určité úpravy vzhľadu. Prvou prístupnou mapou je americké pobrežné mesto s palmami, čiže miesto, kde sneženie nehrozí, no dážď vám „spríjemní“ výhľad určite dostatočne často. Americké mesto je jedno z dvoch, v ktorých môžete ako vodič pôsobiť. To európske sa vám otvorí neskôr. Americké však i tak samo o sebe poskytne rozsiahly otvorený priestor, kde ak sa rozhodnete vykašľať na svoju trasu zastávok, viete ísť do rôznych ulíc a tie sa vám otvárajú aj do ďalších širších mestských častí. Vystúpiť môžete kedykoľvek a rozhliadnuť sa po svete, kde síce detské ihrisko, či dvere domov nepoužijete, no vývojári sa naozaj pohrali s detailmi aj na miestach celkom mimo zorné pole vodiča autobusu.

foto: štyri úrovne obtiažnosti so štyrmi režimami hry. Na hardcore chýba odvaha.

Unreal Engine, ktorý poháňa Bus Simulator 21 má niečo do seba. Hoci píšem o rozsiahlom svete, neodchádzajte zo svojej trasy a nenechávajte len tak autobus niekde otvorený. Nemusíte ho nájsť a aj keby, ľudia vám to spočítajú. Tak ako v reálnom svete, aj tu maj komentáre. Hra je v angličtine, takže aj ich komentáre sú v angličtine. Možno bude výhodou, keď nebudete rozumieť kritike za meškanie spoja, no nezaškodí rozoznávať medzi tým, čo rozprávajú. Ľudia v autobusoch rozprávajú. Niektorí chcú vystúpiť, niektorí sa rozprávajú do telefónu a je dobré, ak viete rozoznávať, čo je k vám a čo nie. Trasy zastávok dané hrou sú jednoduché. V ďalších režimoch hry si trasy zastávok určujete sami, vyberáte autobusy a postupne môžete rásť a vylepšovať do takej úrovne, že si vyskúšate aj poschodový autobus, či elektrické drahé stroje.

foto: šichta počas dažďa. Každá foto je z mobilu pri hraní na PS4, preto nižšia kvalita.

Simulátor od stola aj z poza volantu

Zásadným faktom hry je, že je simulátorom s podtitulom „plnohodnotný“. Na jednej strane môžete prebrať kontrolu nad dopravným podnikom, naplánovať trasy, aby pokrývali mesto a mohli mať dostatočné dĺžky a prepraviť maximálny počet spokojných obyvateľov mesta, a manažovať podnik po stránke riadenia. Za volant posadíte profesionálnych automatických vodičov, alebo si v podniku necháte privolať autobus a nahradíte jeho vodiča osobne. Posadíte sa za volant a užijete si trasu autobusu sami.

foto: výber autobusov je naozaj pestrý

Je pravdou, že mi pochopenie tohto režimu trochu trvalo, ale výsledok za to stál. Ľudia, respektíve cestujúci, vám budú pripadať ako živý organizmus, ktorý má svoje pripomienky, potreby. Nemajú problém poďakovať, ale niektorí robia v autobuse neporiadok, postávajú pri dverách a podobne. Práca vodiča autobusu je náročná. Za sebou veziete ľudí s vlastnými problémami a životnými príbehmi. Kým v reálnom svete by za moju jazdu mali svoje životné príbehy obohatené o nezabudnuteľné zážitky, v tom hernom svete mi to umelá inteligencia odpustí a na najbližšej zastávke s hrôzou vystúpi.

Detaily, ktoré potešia

Reálne správanie ľudí, ich pripomienky, živosť, pohyby. Cestujúci môžu mať požiadavky, ale môžu autobus aj poškodzovať a znečisťovať. Poznáme z reálneho života.

Americké pobrežné mesto Angel Shores je prvou mapu. Tou druhou je prepracovaná európska mapa Seadise Valley, ktorú môžu aspoň v rámci cestnej siete poznať hráči prechádzajúceho dielu.

foto: mapa mesta a ukazovateľ trás umožňuje aj ich plánovanie

Ako vodič musíte prihliadať na vozíčkarov. Rampu vysúvate od volantu, takže nemusíte nikam chodiť.

Osvojenie šoférovania a naštartovania si žiada niekoľko úkonov. Na začiatku to možno budete vnímať ako negatívum, no zapnúť svetlá, vypnúť parkovaciu brzdu a dostať autobus do prvého rozjazdu možno niečo trvá, ale po čase to už vnímate ako zopár úkonov, ktoré idú pomerne rýchlo.

Niektorí cestujúci si potrebujú kúpiť lístok pri vodičovi. Akonáhle si osvojíte ovládanie, je to už hračka. Cestujúci požiada o lístok a platiť môže bankovkou. Na vás je potom vydávanie zvyšku. Detail, ktorý k práci vodiča patrí, hoci v bratislavskej by vás vodič stojaci pri okienku zabil pohľadom aj slovami.

Jasné, je rok 2021 a niektorí chodci na ulici majú rúško. To nie je výčitka. To je reálny obraz doby v ktorej je hra vydávaná a je to len detail, ktorý nám pripomína jej aktuálnosť.

Hra nie je naozaj žiadne GTA. Tam je za zrazeného človeka odmena. Hre Bus Simulator 21 nechýba logika a zrazený človek je problém. Hra to síce neukáže, aby neskončila, ale poisťovňa vec vyrieši. Hlúpi pocit zostane, 20 000 dolárov je preč, ale ako inak vyriešiť v hernom prostredí niečo také? Stane sa. Problémom je aj autonehoda a nárazy. Všetko rieši poisťovňa – tak sa vývojári vyhrali s problémami na ceste keďže hlavnou myšlienkou hry je aj tak trochu trestať za nedokonalú jazdu.

Cestujúci majú svoje príbehy a sú medzi nimi aj čierni pasažieri. Pasažierov je možné osloviť a spýtať sa na lístok. Tak veľmi som si prial čierneho pasažiera medzi bežnými nenápadnými návštevníkmi, ale v prvej hodine hrania som nemal to šťastie.

Hra má režim v ktorom je možné prepojiť niekoľkých hráčov súčasne a pôsobiť v jednom meste. Tento režim som neotestoval. Ale predstava je to zaujímavá.

Hráčske postrehy

Ovládanie máte po polhodinke v rukách. Len pozor na prešvihnutú zastávku. Vodiči, ktorí sa natlačia za vás cúvanie nepochopia. Aj oni sa ponáhľajú. Manévrujte. Natrápite sa pri niektorých manévroch prese tak, ako skutočný vodič. No kým ten má zodpovednosť, my hráči aspoň zábavu.

Prechádzate zastávkami po cestách veľkomesta. Sledujete mapu a dúfate, že oranžový ukazovateľ prekrývajúci opakujúcu trasu ukazuje dobrý smer. Mapa vie byť občas rozsiahla a niektoré zákruty si musíte nadísť presne tak, ako to robia vodiči autobusov a kamiónov. Tento grif si osvojíte aj keď ešte nemusíte mať vodičák, hoci len klasické B v reálnom živote. Semafory sú ukazovateľmi voľných ciest a občas sa mi zdá, že som jediný, čo ich nedodržuje. Sú miesta, kde sa to neoplatí a aj miesta, kde si to môžem dovoliť. Ovládanie pritom nie je nijako komplikované. Len kolos, akým je autobus, skrátka nemá ovládanie rýchleho osobného auta ako vo väčšine hier. Ovláda sa však veľmi realisticky k fyzike, sklonu prípadného kopca, type vozovky.

Samozrejme, sú situácie, ktoré vám nemusia byť jasné. Najmä ak preskočíte tutorial, a ujde vám nejaký ten postreh v logike hry. Aj mne určitý čas trvalo osvojenie niektorých postupov a spustenie vlastnej hry. Chce to objaviť mapu a jej funkcie, nazrieť, čo všetko sa v nej dá robiť. U dílera autobusov si vybrať také stroje, ktoré si dokážem dovoliť z vlastného rozpočtu a nasadiť ich na linky.

foto: krásny otvorený svet a množstvo detailov z ulice

Vizuálna a zvuková stránka hry

Na Playstation 4, inej konzole, alebo na výkonnom počítači, si hráči užijú pomerne vysoké detaily. V rozhraní, aj v autobuse je detailov naozaj veľa. Aj svet tam za oknami, či pri pohľade na autobus z diaľky (hráč má samozrejme možnosť prepínať spôsob riadenia / výhľadu na autobus, či pohľad z kabíny), rozsiahly a vyniká v ňom mnoho detailov. Sú to okná, pohľady do domácností, bazény s vodou, hračky na dvore, bicykle, smetné koše a vrecia s odpadom, či umelá inteligencia v pohybe. Stále ide o hernú grafiku, nie tú reálnu. Základom hry totiž nie je zážitok z detailov domu, za ktorého múrom sa ocitnete zo zvedavosti na to, čo všetko je v hre prepracované, ale práve hra vodiča.

foto: ihrisko má prepracované detaily, ale pohojdať sa nemôžete. V autobuse predsa čakajú naštvaní cestujúci :-)

To je vašou úlohou, sedieť v kabíne a riadiť dopravu. Alebo v podniku plánovať a ovládať trasy. Nezrozumiteľné prvky v ovládaní sa postupne stávajú jasnými a ruky, aj pozornosť si ich ľahko osvoja. Detaily, ktoré si zaslúžia pozornosť, sú aj v samotných vozidlách. Je tu MAN, Mercedes-Benz, Setra, Iveco, ale pribudli aj Volvo, Scania, Alexander Dennis, Blue Bird a ďalšie. Autobusy sú pritom dôvernými kópiami a teda hra má licencované použitie. Rozdielne sú pri ovládaní (ohyb v zákrutách, iný pocit z jazdy), rozhraní kabíny a niektoré sa určite stanú obľúbenejšími než iné. Rozdielnosť je počuť aj na zvukoch motorov, takže nový typ, alebo vystriedanie iných medzi sebou pocítite aj zvukovo.

foto: sledujte si, či vystúpili a nastúpili všetci ľudia, ktorí vystúpiť, alebo nastúpiť chceli. Tak ako v reálnom svete, aj tu to niektorým trvá dlhšie, iní sú už pri dverách.

Hra rozoznáva deň a noc. Pracovať môžete kedykoľvek. No v noci je iná premávka, iní ľudia a hlavne počet cestujúcich. Aj trasy tak môžu mať zmysel iné. Hra je naozaj simulátorom, ktorý môže niektorých hráčov baviť. Vizuálne je zaujímavé aj to počasie, dôveryhodný dážď, aj niektoré správanie áut. Totiž tak ako v skutočnosti, ani tu občas premávka zlyháva, vodiči prechádzajú do protismeru, prekážajú si, alebo sa len pomaly rozhýbu na zelenej.

Takže?

Bus Simulator 21 je skutočný simulátor. Rozsiahly, prepracovaný a zábavný. Ak na začiatku potrápi ako celkom nový koncept a nemáte s niečím podobným skúsenosti, ruky aj pozornosť si osvoja ovládanie pomerne rýchlo. Hra sa odmení bohatými možnosťami a detailmi, ktoré vytvárajú dokonalý, teda aspoň v hernej podobe, obraz o práci vodiča autobusu mestskej hromadnej dopravy. Sú to ľudia, ich pripomienky, komentáre, svet okolo vás a jeho otvorenosť. Čas, ktorý je dôležitý všade, aj rôznorodosť miest tak, ako rôznorodé zastavané, preťažené a rozdielne mestá skrátka sú. Bus Simulator 21 je hra, ktorú nadšenci autobusov a simulátorov na počítači alebo hernej konzole budú určite chcieť vyskúšať.

Bus Simulator 2021