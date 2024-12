Psychológ vs. Psychiater: Aký je medzi nimi rozdiel a prečo?

Čisto pre rýchle odlíšenie: Veľmi laicky hovorme o psychológovi ako o pomoci, keď nevládzeme, alebo máme ťažkosti, potrebujeme poradiť, prípadne nájsť riešenie z ťažšej situácie. Psychiater je náročnejší level, ktorý pracuje s duševnými poruchami, diagnostikuje a lieči vážne poruchy správania. Ak sa aj napriek tomu strácate a pletiete, skúste na to ísť cez rozloženie slov. Psyché je duša, a následne *– lóg skúma, dumá, premýšľa a radí (cez grécke slovo logos – slovo, reč, alebo rozum), kým *– ter príde domov vyčerpaný z mimoriadne náročnej práce s ľuďmi s náročnými problémami, ktoré zhodnoťme trochu prehnane ako „ ter or“ (ide o slovnú pomôcku na odlíšenie, nie vysvetlenie koncovky slovenského tvaru, ktoré len vychádza z bežnej koncovky špecialistov, ako napr. „pedia ter „). Možno nepresná pomôcka na lepšie zapamätanie, no účinná.

