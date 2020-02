Pokémon Go má novinku, ponúka súboje voči ostatným „bez chodenia“

Mobilná hra Pokémon Go zaujala svet už pred rokmi. Hoci najväčší ošiaľ zaznamenala pred viac ako dvoma rokmi. V súčasnosti si drží všetkých tých hráčov, ktorí to s hrou myslia vážne a svoje postavy, či Pokémonov zveľaďujú. Rovnako tak to aj hra myslí vážne so svojimi hráčmi. Mimo posledný región Unova, ktorý výrazne obohatil svet menej dosiahnuteľnými pokémonmi, sa udiala ešte jedna zásadná novinka posledných dní. V rozhraní základnej ponuky hry pribudla nová ikona, ktorá prináša možnosť súbojov proti ostatným. Aj bez toho, aby ste museli vyraziť von.

Pokémon Go ako motivácia chodiť

Koncept hry je postavený na nutnosti chodiť. Hra je motivátorom k návšteve múzeí, pamiatok, fontán, rôznych pamiatok vo vašom okolí. Návštevou týchto miest získavate možnosť chytiť zaujímavých pokémonov, alebo len potočiť si Pokéstopom, či zabojovať v telocvični o možnosť jej ovládnutia, či pripojenia sa k svojej skupine. Stále nehovoriac o možnostiach vybojovania časovo obmedzených bojov proti špeciálnym protivníkom.

Kým pre mnohé bonusy potrebujete vyraziť z domu, súboje, ktoré sú v rozhraní hry novinkou, nevyžadujú, aby ste pre ich hranie písali na fóra. Napríklad dohadovali si stretnutia, alebo merali cestu na konkrétne miesta. Najmä hráči z malých dedín a odľahlých miest na Slovensku doplácajú na tieto podmienky. Novinke postačí, aby ste mali počas dňa nabehanú určitú vzdialenosť a večer, či kedykoľvek potom máte sprístupnené súboje.

Súboje v pohodlí domu

Súboje je možné aktivovať aj v prostredí bez akýchkoľvek Pokéstopov. V nich môže rásť váš level a môžete získať aj pár ocenení v podobe ovocia, XP, alebo náhodného divého Pokémona. 5 súbojov a každý jeden proti náhodnému hráčovi, ktorý sa taktiež pripojil a čaká na iného hráča. Spájanie hráčov je náhodné, podľa toho, kto je práve pripojení a hľadá oponenta. Zauíjmavosťou je limit pre CP, ktorý zaručuje, že pokémoni budú rovnakí. Všetko je o náhode. Netušíte, ako vyzbrojený bude ten proti vám a on netuší, čo si prinesiete do boja.

Hráči vedia, aký typ je slabší voči ktorým iným typom. Preto je dobré mať pestrý výber a vyraziť do súboja s tým, že si pokémona viete rýchlo vymeniť a bojovať sa ním. Na začiatok výbava v podobe troch bojovníkov a dvoch štítov môže znamenať aj taktizovanie. Nie každý superefektívny útok je totiž na niektoré typy aj naozaj fatálny a tým sa dá štít ušetriť pre horšie časy. Zaujímavosťou je, že porážkou pokémona z takéhoto súboja nedochádza k jeho úplnej porážke, takže to nestojí žiadne oživovanie a doplnenie zdravia. Hra týmto nepochybne zatraktívnila svoje rozhranie ešte viac. Doteraz totiž súboje vyžadovali dohodnutie s priateľmi a bližší kontakt.

Taktiež je súčasťou rozhrania QR kód pre priame spojenie s priateľom, alebo možnosti tréningov u troch rôznych trenérov. Plusom týchto súbojov je, že sa počítajú medzi RESEARCH PROGRESS, špeciálne úlohy. Niektoré práve zo špeciálnych môžu žiadať ako jednu z podmienok absolvovanie súboja voči inému trenérovi a táto nová funkcia práve tým umožní úlohu splniť bez väčšej náročnosti.

Knihy venované Pokémon Go sú k dispozícií na: BUX.sk

Je však potrebné dodať, že v každej z nich chýba zmienka o bojoch proti Raketovému tímu, novinkách spojených s týmto bojom, či súbojmi voči iným hráčom. Ide o novinky, ktoré nie sú zahrnuté v knihách, ktorých príprava a tlač trvá aj niekoľko mesiacov.