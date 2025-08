Vyskúšali sme TEMU: psychológia núti k tomu, čo nechcete!

Temu je dnes pojem. Oslovuje nás v reklamách mimo mobily, alebo aj priamo na mobiloch. Neustále nás masírujú reklamy v rámci kampaní, napríklad počas hraní hier. Prilákajú vás na kvalitný mobil za 0 EUR za zapojenie do Temu a za registráciu. Reálne však nezískate mobil, ak sa niekde objavila zmienka o tablete. Reklamy sa zabudnú zmieniť, že hoci vás nalákajú, reálne darček získate až keď u nich reálne nakúpite za nemalú sumu. A tablet? Tablet, ktorý príde, je malý, kvalitou veľmi slabý a my sami, sme ho v rámci testu celej služby a fungovania Temu hneď aj vrátili ako nefunkčný. Aké sú naše zistenia, čo sme si všimli a prečo by sme sa mali mať pred ponukou na Temu na pozore?

Temu láka v reklame

Temu opakovane využíva rôzne neuveriteľne primitívne spoty s amatérskymi hercami. Ide oscénky, kde niekto daruje tablet, ale na videách sa nachádza iné zariadenie, aké neskôr príde. Vytvárajú pocit, že len tak na ulici získate sadu náradia, rybársku tašku, tablet, mobil, alebo iný tovar. V reklamách vidíme ľudí, ako zastavia iných a do ruky im dajú tablet len za nainštalovanie aplikácie. To najdôležitejšie na klamlivých reklamách je, že nič také v Temu v skutočnosti neexistuje. Nikto vám len tak nedá tablet a nestačí len nainštalovať aplikáciu do svojho telefónu. Podivné reklamy nakrúcané v Taliansku s hereckou úrovňou horšou ako najlacnejší český pornofilm 90-tych rokov naozaj nehovoria pravdu.

Hráči mobilných hier veľmi dobre poznajú Temu. nie je schopné rozlišovať tých, ktorí už aplikáciu majú od tých, ktorí ju stále nemajú. Kampaň predajcu často využíva dlhé 30 sekundové a dlhšie reklamy, ktoré aj pri pokusoch vypnúť cez zobrazené tlačidlo X dokonca toto tlačidlo skryjú na ďalšom bielom screene s logom uprostred. X pritom nemusí reagoavť správne. Mnohí hráči by vedeli hovoriť.

Psychológia hry a výhry

Aplikácia, ktorú si nainštalujete do mobilu, bude opakovane využívať rôzne spôsoby oslovovania. V emailoch sa vám objaví niekoľko emailov. Neustále bude prichádzať nejaká notifikácia a informácia o tom, že ste odmenení, dostávate bonus, alebo darček. Prípadne odmenu za nevedno čo. Všímame si, že tieto oznámenia a ponuky naozaj otvárajú aplikáciu Temu v mobile a umožňujú vyberať z darčekov. Začína to jednoducho. Systém nám ponúkne v štýle pohárov a mince možnosť uhádnuť, kde sa ukrýva odmena. Pár potočení je tvorené jednoduchou grafikou, takže sa dá dopracovať ľahko k uhádnutiu správneho pohára. Taktiež sa objavujú ponuky zlatého vajca, ktoré je nutné rozbiť a nájsť odmenu.

Neustále ste odmeňovaní. Už prvá lákajúca ponuka na tablet je odmenou za nainštalovanie aplikácie. Je však zavádzaním, že dojem odmeny nie je odmenou za nainštalovanie aplikácie, ale reálne až za nákup v určitej cene.

Problémy, ktoré si pozorný používateľ všimne na začiatku

Opakované výzvy na výber darčeka vám ponúknu rôzne produkty, o ktorých si aplikácia myslí, že by vás mohli zaujímať. Ak ste si všimli nejaký produkt na začiatku a zároveň vás zaujal nejaký ďalší, nastáva zásadný problém. Kliknutím na jeden a vložením do košíka, sa už nevrátite na pôvodný výber produktov. Výber sa zmení podľa úsudku aplikácie, nie podľa toho, čo vás mohlo osloviť, alebo čo ste v nej pôvodne mali. Ba čo je najabsurdnejšie, aplikácia vám nedovolí vyhľadať to, čo by ste reálne chceli. Neponúkne vyhľadávacie pole. Len pole, ktoré odpočítava počet darčekov.

Na získanie darčekov pritom zobrazí až neskôr podmienku, že je nutný nákup v určitej hodnote. Produkty, ktoré máte v košíku – k nim sa neberie ohľad. Nemáte možnosť nazrieť, čo máte v pláne zakúpiť, ak máte možnosť vyberať darčeky. Lenže výber darčekov vám niekedy dovolí darčeky priložiť k nákupu a inokedy vám ich uloží a umožní aktivovať a objednať až v konkrétny deň. Množstvo podmienok, ktoré sa k darčekom viaže, nie je logických a na Slovensku by bol takýto postup eshopov neprijateľný.

Chaos, nadchaos

Chaotické sú neustále bonusy a kredity, ktoré sú podmienené nákupmi, prípadne výbermi ďalších darčekov. Nevidíte pritom jasne a zreteľne, či je to produkt, ktorý už máte v košíku. Náhle sa môže objaviť celkom iný košík, ktorý neposkytuje jasné informácie o rozmeroch a vzhľade produktu. Chaos je však výrazný aj priamo v katalógu produktov. Názvy sú preložené umelou inteligenciou a tak vzniká veľakrát podivnosť, ktorá nedáva logiku. To najhoršie, čo sa však na Temu nachádza, je vyslovene priame zavádzanie zákazníka popisom a fotografiami. Najčastejšie:

Na snímkach sa nachádzajú veľké produkty, napríklad na dlani, alebo na stole. Priblížené a predstavené napríklad ako dlhé tyče, z ktorých postavíte fóliovník. Zavádzanie spočíva v popise, kde čakáte 10 tyčí. Reálne príde len zopár tyčí, pretože za ich kusy sa počítajú aj spojky malých tyčí, aby ste si vytvorili dve veľké. Veľké sú napríklad „fishingmagnet“ magnety. Takmer všade objavíte nádherné snímky veľkých magnetov, väčších ako dlaň. Po objednávke produktu za 2,8 eura aj toho za 13,49 eur vám však dorazí malý magnet s priemerom 4,2 centimetra, ten istý v dvoch rôznych ponukách.

V názve produktu sa často objavuje počet kusov. Pri nákupe sa však zobrazuje napríklad len nepatrná zmienka o tom, že je niečo len 1 kus, hoci v názve je 18 kusov. Nemáte však jasno, ako je to myslené. V minulosti mohol byť produkt zložený z možnosti výberu aj z 18 kusov, no táto možnosť je dávno neaktuálna a neviditeľná.

Chýbajú informácie o dĺžke, priemeroch, materiáloch. Netušíte, koľko produkt váži, alebo meria. Niekedy je slabá zmienka v drobných číslach na obrázkoch.

Obrázky často zachytávajú lezeckú stenu s 20 lezeckými kameňmi, ale reálne je tam ukrytá zmienka len o ôsmych kameňoch. Na obrázkoch môžeme vidieť dva háčiky vedľa seba, no reálne ide o jeden. Obrázky často zachytávajú prenosný disk s konkrétnou veľkosťou, ale reálne tento údaj nehrá žiadnu úlohu, ak sa pod produktom neukrýva disk, ale len nejaký obal. Popis môže byť nepresný, alebo nešťastne formulovaný. Čiže ponuka uvádza disk 128 GB alebo 256 GB, vytvára falošný pocit, že si môžete kúpiť disk, ale reálne ide len o obal na nejaký disk (toto sme mali možnosť vidieť v máji 2025).

Zavádzanie na fotografiách

Samostatná téma, hodná vlastnej knihy, by bola zavádzanie na fotografiách. produkty sa snažia rôznymi spôsobmi zaujať veľkosťou a úspešnosťou. Nie je to len veľkosť ruky a produktu v pomere k ruke, čo môže byť pri výbere smerodajné. Vidíme to aj na šperkoch, alebo vlajkách a transparentoch. Ak ich drží dospelý človek v rozpätí rúk, je nemysliteľné, aby nakoniec bez jasného rozmeru prišla malá kartička do jednej dlane. Stretávame sa s absurdným zavádzaním aj v takejto podobe:

Na tejto snímke vyššie je napríklad vidieť úžasný nástroj na chytanie múch. Údajne deň 1 a následne výsledok v deň druhý. Na obrázku v údajný druhý deň však vidíme absolútnu presnosť v zábere, živé rastliny a pozadie v pozadí sa nijako nepohli, ba nezmenila sa ani svetelnosť / svetelné podmienky. Dorobené nalepené muchy sú absurdné samé o sebe. Faktom je, že tento nástroj nám takýto objem odchytených múch prinesie jedine vtedy, ak je jediným nástrojom.

Na jeho dne je veľmi silný atraktant, niečo mimoriadne lákavé. S výrazným hnilobným zápachom. Je tiež nutné, aby bola nádoba vystavená priamo v chlieve, alebo v stajni a až následne môžeme čakať, že sa nám mŕtvymi muchami takto naplní nádoba za 3 – 5 dní. To, čo sa nám predajca snaží nahovoriť a je príkladom za mnohé iné zavádzania je, že mucha sa dostane dnu a ihneď zomiera. Muchy do týchto pascí vchádzajú a umierajú na vyčerpanie a hlad po niekoľkých dňoch. Neexistuje uvádzaný efekt v rámci druhého dňa po nasadení. Takýchto príkladov je pritom nespočetne veľa.

Máte radi zberateľské figúrky?

Spôsoby zavádzania sú rôzne. Jedno z nich je aj to klasické „čínske“, ktoré poznáme od čias vietnamských trhovísk. Tvári sa to ako originál, nesie to logo, ale originál to nie je. Figúrky Funko POP sú len jedným z artiklov, ktoré si kúpite, lebo vidíte na obrázku logo, číslo, ktoré sedí, aj postavu, ktorá má pod číslom v rámci série byť. Reálne však kúpou získate veľmi nekvalitnú postavičku, ktorej nesedí vzhľad, kvalita, farby, materiál, ani obal. Odlišností je mnoho. Chýba mnoho upozornení, nie je na falzifikáte skutočné logo a každý zberateľ musí uznať, že týmto tu si svoju zbierku obohatiť nechce. Pri dlhom hľadaní sa nám nepodarilo nájsť originálnu figúrku. Najčastejšie je predávaný Jack Sparrow z Pirátov z Karibiku.

Problémy po prijatí zásielky

To, čo nechcete, je rozbaľovať produkty popučené, zničené a nekvalitné. Šaty a nohavice, ktoré si objednáte, nemusia vyzerať rovnako ako na fotografii. Prirovnanie niečoho „z Wishu“ by tak malo mať svoju aktualizáciu na rok 2025 ako „z Temu“. Produkty, ktoré majú byť z materiálu „stainless“ už podľa váhy a pružnosti identifikujete ako produkty z veľmi lacného plastu. Množstvo z produktov, ktoré na obrázku očakávate kvalitné, čisté, hladké a funkčné, prichádzajú jednoduché, vyhotovené bez reálneho testu a kontroly.

Zásielky majú rôzne typy balení, respektíve žiadne balenie, len igelitové vrecko s kódom. Problémy nachádzame pri viacerých typoch produktov. Solárne svietidlá vychádzajú na Temu lacnejšie, hoci ide o totožný produkt ako u niektorých našich predajcov. Stretávame sa však s podivným správaním tlačidiel, vypadávaním tlačidiel, netesnosťou na svetlách do exteriéru a pri inej elektronike s nekvalitným displejom. Ilustračné snímky v popise sú vyslovene počítačová animácia, ktorá má ďaleko od reálnych farieb.

Temu umožňuje tovar vrátiť, vybrať či cez Packetu alebo cez kuriérsku spoločnosť. Vracia peniaze. Dovoľuje vyjadriť sa ku kvalite produktu a dovoľuje aj produkt hodnotiť. Transparentnosť, alebo snaha o ňu tak službe nechýba. Zásadné však je, že tovar je veľmi slabej kvality a chaotický spôsob narábania so slovom „darček“ a množstvo podmienok, ktorý je na darček naviazaný, robia zo služby maximálne neprehľadný chaos.

Príklady:

Ceduľa s číslom na domový múr zobrazuje prezentačné video s lepiacou plochou, ktorá má ďaleko od reality. Žiadnu lepiacu plochu na objednanom tovare nemáte.

Emaily z TEMU sú epizóda sama o sebe

Nemusíte nakúpiť celé dva mesiace. Napriek tomu ste pod neustálou paľbou emailov z TEMU, ktoré častokrát nedávajú logiku. Napriek tomu, že nečakáte na žiaden tovar, chodia vám ospravedlnenia a podivné hlásenia o tom, že akýsi šéf akéhosi zamestnanca v Temu poveril, aby mi poslali zľavu. Občas sa ospravedlnia za meškanie, ale nemešká pritom nič. Ich ospravedlnenia nedávajú logiku. Nemáte si ich s čím spojiť, s prešľapom, chýbajúcim tovarom. V nadpisoch – v predmetoch emailov sú nelogické tvrdenia, ktoré majú nalákať na otvorenie. Otvorením emailu sa dostávate k tvrdeniam o tom, že ste získali zľavu, alebo darček. Predmet „Žiadosť o vrátenie kreditu“ môže vystrašiť. Vytvára pocit, že od vás bude TEMU niečo žiadať späť. Ide o podivný psychologický ťah, kedy znova núkajú nejakú zľavu, respektíve kredit, ale podmienený nákupmi. „Boli ste prijatí“ malo asi vzbudiť záujem dozvedieť sa, „kam prijatý“. V skutočnosti nikam.

Opakovane sa ale dostávate k zľave na niečo, čo nepotrebujete a táto zľava je podmienená. Aby ste ju získali, musíte nakúpiť za nejaký objem. Čo je najhoršie, kliknutie na takúto ponuku vás síce núti k nákupu v aplikácii, ak ste na mobile, ale nie vždy berie ohľad na to, čo máte reálne v košíku. Do košíka sa už nedostanete a váš nákup musí byť z niečoho iného. Dokonca vyhľadávanie produktov občas nefunguje a nie je možné nakúpiť to, čo reálne chcete. Opäť sme tak v pasci kolobehu, kde si musíme vybrať 4 darčeky a následne dostaneme bonus ešte dva ďalšie, no scrollujete medzi nepotrebnými produktami.

Čo sa môže oplatiť na Temu zakúpiť?

Temu má v ponuke výrobcov „custom text“ produktov, čiže vlastný text na perách, na reklamných predmetoch, plachtách a nálepkách.

Má rýchle dodanie, takže vie pomerne pohotovo vyriešiť problém, napríklad s lacnou výzdobou na maškarný, na oslavy a na rôzne podujatia. Tovar, ktorý je často u nás predražený.

Oplatiť sa môžu drobnosti, kde nie je potrebné riešiť nezávadnosť a škodlivosť materiálov (či sú vhodné na styk s potravinami, alebo nevhodné). Neodporúčame kupovať drahšiu elektroniku a zariadenia, na ktoré sú zákazníci lákaní vo videoreklamách. Často produkt, ktorý je na videoreklame, reálne v ponuke vôbec nie je. Opakovane sme si to overili počas jari 2025. Produkty ako sú elektrické žalúzie a skvelé vychytávky do domácnosti a záhrady častokrát nenájdete pod žiadnymi kľúčovými slovami, ak link z reklamy na produkt ani nevedie.

Ak nakupujete na TEMU, musíte počítať s tým:

Prichádza mnoho notifikácií a správ o odmeňovaní a výhodách, čo tvorí nejasnosť a nezrozumiteľnosť.

Darček nie je reálnym darčekom a vždy je v ňom veľa podmienok. Často povinný nákup za určitú sumu. Napríklad 50 eur a podobne.

Síce zadávate adresu domov, reálne vám zásielka príde cez Packetu na najbližšie miesto. Balenie je typické – všetko v jednej hromade, mäkké, tvrdé, ľahké, ťažké, v jednom sivom igelitovom vrecku.

Z pravidla nie je možné očakávať kvalitu, alebo produkt, ako je na obrázku. Množstvo uvádzania iných fotiek, než vyzerá produkt v skutočnosti, vás presvedčí brať ponuku s rezervou. Výraznou rezervou.

Na Temu sa objavujú predajcovia, ktorí len zneužívajú fotografie originálov a produktové foto z iných obchodov, ale reálne prichádza napodobenina. S tým má už pomerne veľa skúseností nemálo ľudí. Žiaľ aj tých, ktorí ponúkajú textilný dizajnový tovar vlastnej výroby a ich foto sa tam objavujú tiež.

Aplikácia a celý systém je v podstate „mobilná hra“ a nakupovanie naraz. Hra, ktorú možno nazvať primitívnou, pretože systém pohárikov a vajíčok vyzerá jednoducho a milo. Reálne sa pod ním ukrýva nepochopiteľnosť následného postupu a fungovania zliav. Nemôžete si byť istý, či je darček darčekom, alebo čo ste vlastne získali. S veľkým šťastím sa môžete dostať do procesu platby. Aj tam je však na rôznych miestach a článkoch odporúčané zadávať údaje z dočasných kariet, alebo kariet, ktoré si dokážete uchrániť z vašej strany pred nechcenými transakciami.

Doručenie je naozaj rýchle a tam si zaslúži TEMU potlesk. Je totiž zázrak, že takýto výber rôznych produktov dokážu zabezpečiť v priebehu pár dní.

Pripravili Roman a Tomáš