Motorest Dubník na Google mapách premenovali na motorest Dnu nik - ZN.SK

Kauza z motorestu Dubník pri diaľnici, sa dotkla azda celého Slovenska. Čašník v ňom odmietol pustiť do reštaurácie slepého chlapca s vodiacim psom, ktorý má zo zákona výnimku pre prípadné kontroly. To však čašník nevedel, alebo bol k chlapcovej situácii príliš ľahostajný, aby taký detail vôbec prijal. Na motorest Dubník sa tak znáša sprcha kritiky, ktorá vyústila do bojkotu návštev tohto podniku na Facebooku.

Už medializovaný prípad sa zo strany novinárov pokúšali doplniť o vyjadrenie zástupcov podniku, no stretli sa s odmietnutím. Názor a popis situácie jednej z návštevníčok, ktorá celá incident videla, obletel republiku a zdieľa ho mnoho ďalších. Nepochybne aj skúsený používateľ internetu, ktorý premenoval Motorest Dubník priamo na Google mapách.

Odteraz si podnik budete môcť nájsť len ak ho budete hľadať pod novým názvom „Dnu nik“. Dá sa predpokladať, že je to reakcia na snahy mobilizovať ľudí do bojkotu prevádzky. Dnu nik navádza k tomu, aby podnik už nikto nenavštívil. Keďže záznam si prvotne nevytvorila samotná prevádzka, zmeny môže robiť verejnosť aj bez jej súhlasu. Niekto si musel dať záležať, hoci aj takýto krok sa dá považovať za poškodenie mena subjektu. Preto možno nezaškodí upozorniť pred stupňovaním aktivít voči prevádzke, kde prvotne pochybil jeden “článok”, nie celý celok. Prevádzka á totiž dobré hodnotenia a aj stálu spokojnú klientelu.

Azda ani netreba dodávať, že je úctyhodné, aká veľká súdržnosť sa objavila v tejto veci potom, čo sa príbeh ocitol na sociálnej sieti. Pritom sa dejú väčšie neprávosti voči slepcom, tehotným ženám, aj bežným ľuďom. K zamestnancom konkrétnych zamestnávateľov, prekvitá otroctvo o ktorom sa nikde nehovorí, ale máme aj iné spoločenské problémy. Stačí sa pozerať aj mimo sociálne siete. No tam je „bojkot“ ťažší, keďže sa nedá robiť cez kliky myšou a lajky, ktoré nevyžadujú vychádzať z vlastného pohodlia.