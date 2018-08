Záhadná reklama #mamnato bude možno politická, úspešne sa skrýva - ZN.SK

Takmer vždy sú úspešné reklamné kampane, ktoré nás prekvapia originalitou, prípadne takmer žiadnym obsahom. Reklama, ktorá vyvolá otázniky nad našimi hlavami je taká, ktorú si zapamätáme. Reklamný spot, ktorý nehovorí absolútne nič, len pár hesiel, predstavuje nám v televíznom vysielaní krátky zostrih rôznych situácií, ľudí na vozíčku, ľudí skákajúcich do vody, neprezrádza vôbec nič o tom, čo je a čo má prezentovať. Napriek tomu majú ľudia záujem vedieť o čo ide.

Reklama stavia svoj marketing na hashtagu #Mamnato

Hashtag #Mamnato použiteľný pre sociálne siete je to jediné, čo z televíznej reklamy vieme. Samotný hashtag má však problém na sociálnych sieťach zobraziť to, čo asi pod hashtagom realizátori kampane chceli povedať. Facebook vlastne nezobrazuje nič nie len kampani, ale ani nám, keďže sme už v minulosti rovnaký hashtag použili.

Podľa stránok ide o politiku

Vzhľadom na blížiace sa volebné obdobie je najpravdepodobnejšie využitie kampane na politické účely. Svedčí o tom aj slogan na stránkach mamnato.sk, ktorý akoby upozorňoval na to, že je nutné pre modernú krajinu zabezpečiť ľudí, ktorí si veria. Ak sa hovorí o krajine a o ľuďoch, niet pochýb, že sa nám niekto bude snažiť ponúknuť alternatívu, alebo riešenie. Tieto snahy má pritom niekto, kto má nesmierne veľa peňazí na zaplatenie nákladnej televíznej kampane. Zatiaľ tak nejde o reklamu politickú, ani žiadnu inú.

Len kampaň upozorňujúcu na hashtag, ktorý vypukne o päť dní. V súčasnosti sa nedá zistiť ani platca domény, ktorý je ukrytý pod držiteľom s kódovým označením WS-50013 s priestorom na webhosting Websupport, kde nie je uvedený ani názov firmy a ani meno fyzickej osoby. Nič viac sa zistiť nedá. Celé pozadie domény a hostingu je zatiaľ skryté. Dokonca prekvapivo aj súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujete v prípade záujmu o viac informácií neznámej osobe, čo je však v rozpore s GDPR, podľa ktorého musíte uviesť, aký subjekt získava váš súhlas, alebo informáciu o akceptovaní zásad ako takých.

Z ambicióznych politických projektov sa nám nevynárajú žiadne ohlasované návraty, či príchody. Súčasný prezident Andrej Kiska síce pripravuje vstup do straníckej politiky, no s takýmto nápadom je ho zatiaľ ťažké spájať. Nakoniec však môže byť všetko celkom inak. Reklamná kampaň môže slúžiť novej poisťovni, novému projektu na podporu vzdelávania, či rozvoja firiem. No to už sú len špekulácie, aj keď podobné, ako úvaha o politike. Trochu vzdialene to pripomína českú kampaň na pôžičky, v ktorej pred rokmi hrala známa skladba “Já na to mám, tak si vyskočím, tak si poskočím…“. Včera hastgag použil Matej Tóth, úspešný atlét v spojitosti so stránkou Slovenskej sporiteľne. Slovenská sporiteľňa už naposledy prekvapila podobne ladenou reklamou GEORGE. Pokojne to teda môžu byť finančné služby. Uvidíme o päť dní.