Araukaria andská: živá fosília z Južnej Ameriky aj u nás

Je nádherná, svojim vzhľadom jedinečná a v botanickom svete ojedinelá. Pôsobí nebezpečne, ale nebezpečnou nie je. Araukaria andská, známa aj pod názvom čilská borovica alebo Araucaria araucana, je ihličnatý strom pôvodom z južných Ánd, predovšetkým z oblasti centrálneho a južného Čile a argentínskej Patagónie. Tento prastarý druh patrí do čeľade araukariovité (Araucariaceae) a je považovaný za jednu z najstarších žijúcich drevín na planéte, keďže jeho pôvod siaha až do obdobia druhohôr. Vďaka svojmu výnimočnému vzhľadu a vývoju takmer bez zmien počas miliónov rokov býva často označovaná ako „živá fosília“.

Jej osobitý vzhľad a hlboký význam pre pôvodné národy Južnej Ameriky z nej robia viac než len pozoruhodný strom – je to strom, ktorý spája minulosť s prítomnosťou a prírodu s duchovným svetom. Araukaria andská rastie prevažne v nadmorských výškach od 600 do 1 800 metrov a vyhľadáva sopečné pôdy, ktoré sú bohaté na minerály, ale zároveň dobre priepustné. Typicky ju nájdeme na južných svahoch Ánd, kde pretrvávajú chladnejšie podmienky a dostatok zrážok, často v podobe snehu. Rastie pomaly, no dožíva sa mimoriadne vysokého veku – mnohé exempláre sú staršie ako 1 000 rokov a niektoré podľa odborníkov prekročili vek 1 800 rokov.

Z pohľadu botaniky a rozmery

Tento vždyzelený strom môže dorásť do výšky 30 až 50 metrov a dosiahnuť priemer kmeňa až 2 metre. Jeho koruna je u mladších stromov kužeľovitá, no s vekom sa rozširuje a vytvára charakteristický plochý vrchol s vodorovne usporiadanými vetvami. Najvýraznejším prvkom sú jeho hrubé, trojuholníkové a tvrdé listy s ostrými špičkami, ktoré pretrvávajú na strome aj viac ako 10 rokov. Araukaria je dvojdomý druh, čo znamená, že samčie a samičie šišky sa nachádzajú na rôznych jedincov. Samčie šišky sú podlhovasté, zatiaľ čo samičie sú guľovité a môžu dosahovať veľkosť až 20 centimetrov v priemere. Po dozretí sa samičie šišky rozpadnú a uvoľňujú semená, ktoré sú veľké, jedlé a podobné píniovým orieškom.

Význam pre domorodé kultúry

Pre Mapučov, pôvodný indiánsky národ žijúci v Čile a Argentíne, má araukaria výnimočný duchovný a praktický význam. Je považovaná za posvätný strom a jej semená – nazývané „piñones“ – sú základom tradičnej výživy, obzvlášť počas zimných mesiacov. Mapučovia ich pražia, melú na múku alebo varia ako prílohu. Okrem potravinového významu je strom aj symbolom odolnosti a identity mapučskej kultúry. Araukaria sa preto objavuje v ich ornamentike, legendách a rituáloch spojených s plodnosťou, sezónnymi cyklami a úctou k prírode.

Vzhľadom na svoju výnimočnosť sa araukaria dostala aj do oficiálnych symbolov. Objavuje sa v erbe regiónu Araucanía v Čile a je národným stromom tejto krajiny. Jej tvar je taktiež využívaný v logách organizácií zameraných na ochranu prírody, lesníctvo alebo domorodé práva. Strom sa stal aj symbolom ekológie a trvalej udržateľnosti, pretože je reprezentantom stabilného a odolného ekosystému, ktorý pretrval aj zánik dinosaurov.

Využitie a hospodársky význam

Hoci je dnes chránená a zaradená medzi ohrozené druhy podľa IUCN, v minulosti sa araukaria využívala na výrobu nábytku, reziva a dekoračných prvkov. Drevo je mimoriadne pevné a odolné voči hnilobe, čo z neho robilo cenný stavebný materiál. V súčasnosti sa jej ekonomické využitie obmedzuje predovšetkým na zber semien a pestovanie ako okrasného stromu v parkoch a botanických záhradách.

Botanické záhrady a šírenie po svete, alebo na Slovensku

Araukaria andská sa vďaka svojmu nezameniteľnému vzhľadu stala obľúbenou drevinou aj mimo Južnej Ameriky. V Európe ju možno nájsť v mnohých významných botanických záhradách, ako sú Royal Botanic Gardens v Kew (Veľká Británia), Jardin des Plantes v Paríži (Francúzsko), Botanischer Garten der Universität Zürich (Švajčiarsko) či Botanická záhrada v Prahe. V miernych klimatických pásmach je však jej pestovanie náročnejšie, pretože nezvláda dlhodobé silné mrazy. Z tohto dôvodu sa častejšie pestuje v prímorských oblastiach s miernymi zimami, napríklad v južnom Anglicku, Španielsku, severnom Taliansku alebo na Novom Zélande.

Araukária v prírode, zdroj: pexels

Ochrana a súčasné ohrozenie

Strom je dnes zaradený medzi zraniteľné druhy, a to najmä kvôli nelegálnej ťažbe, požiarom a strate prirodzeného biotopu. Vzhľadom na jeho pomalý rast a špecifické reprodukčné nároky je obnova prirodzených porastov mimoriadne zdĺhavá. V Čile sú mnohé porasty vyhlásené za národné parky alebo biosférické rezervácie, ako napríklad Národný park Conguillío či rezervácia Alto Biobío.

