Bývanie a interiér: Ako vybrať stoličky do jedálne a odporúčania - ZN.SK

Niečo iné je vyberať si kancelársku stoličku, potom detskú stoličku či jedálenskú stoličku. V kancelárii presedí mnoho z nás 8 hodín, takže voľbou vhodnej správnej ergonomické stoličky môžeme predísť bolestiam chrbta a bedier. Detská stolička zase musí rešpektovať výšku dieťaťa a tiež to, že jeho chrbtica stále rastie a vyvíja sa. My sa však zameriame na jedálenské stoličky, ktoré majú tiež svoje špecifiká.

Základom je pohodlný sedák

Základom zdravého sedenia je správna výška, šírka a hĺbka sedadla. Sedacia plocha by mala byť v takej výške, aby sa vaše chodidlá prirodzene dotýkali zeme a vaše kolená pritom zvierali pravý uhol. V opačnom prípade by vás mohli kolená bolieť.

Jedálenská stolička sa väčšinou nevyrába s nastaviteľnou výškou. Pohodlné jedálenské stoličky preto vyberajte tak, aby zodpovedali výške dospelých. Deťom vyberajte špeciálne detské stoličky s potrebnými bezpečnostnými prvkami.

Materiál stoličky

Materiál jedálenskej stoličky nie je až taký dôležitý. Môžete zvoliť stoličky kovové, drevené, alebo napríklad moderné plastové. Dôležitá je len stabilita stoličky na akejkoľvek podlahovej krytine a tvrdosť sedadla. Ten by nemal byť ani príliš tvrdý, ani príliš mäkký. Ideálne je anatomicky tvarovaný a zaoblený čalúnený sedák. Polstrovanie by navyše malo byť odolné proti odretiu, ľahko čistiteľné a príjemné na dotyk.

Lakťové opierky áno alebo nie?

Podrúčky sú skôr záležitosťou kancelárskych stoličiek. Niekomu ale vyhovujú, a preto si zaobstará miesto klasických stoličiek skôr kresielka s opierkami. A my nemáme nič proti. Iba vám odporúčame, aby ste v takom prípade mysleli na vhodnú výšku opierok, aby ruky zvierali komfortný uhol. V ideálnom prípade a najmä pri dlhodobom sedení by však mali byťrukyvrátane lakťov položené na stole. Ak položíte ruky na stôl len napoly, riskujete skôr alebo neskôr zápal šliach. Ako sme ale uviedli, to sa týka skôr dlhodobého sedenia v kancelárii.

Stoličky do jedálne musia byť ale hlavne pohodlné, a preto zohráva úlohu aj výška operadla. Tá by mala pokrývať celý chrbát, aby vám bolo príjemné posedieť si trochu dlhšie (napríklad nad dezertom alebo kávou).Aby ste sa vyhli nepohodlnej kombinácii stoličiek so stolom, jedálenská zostava môže ušetriť hľadanie, čas aj peniaze.