Vyšla monografia Fero Griglák & Fermata: čo kniha ponúka?

Vo vydavateľstve Ultimo Press vychádza monografia venovaná hudobnej legende skupine Fermata a Ferovi Griglákovi. Hudobní fajnšmekri a záujemcovia o dejiny slovenskej hudby si tak aj vďaka knihe môžu pripomenúť pomerne rozsiahle hudobné pôsobenie zakladajúceho člena, aj ojedinelej hudobnej skupiny. Kniha ponúkne podrobnejší pohľad na pôsobenie Fera Grigláka a úspechy skupiny Fermáta a Fermata. Monografia skupiny tak zachycuje viacero spomienok, záznamov a doplnená je o množstvo fotografií, ktoré sa podarilo pri zostavovaní ucelenej knihy pripraviť.

Knižná anotácia približuje viac

Prvá ucelená monografia gitarovej legendy Fera Grigláka a skupiny Fermata mapujúca celú, viac než 50-ročnú históriu ich pôsobenia na Slovensku i v zahraničí. Hudobník Fero Griglák je stelesnením skupiny Fermata a platí to aj naopak. Nech by sme hovorili o jednom alebo druhom, oboje patrí už desaťročia k nadčasovým artiklom, ktoré by obstáli aj v širšej konkurencii než iba slovenskej, československej či dokonca európskej. Perfekcionizmus, originálna melodika a umelecká ambicióznosť, to sú znaky, ktoré sprevádzajú Fermatu a jej tvorbu od počiatku existencie skupiny až do dnešných dní. Kniha je bohato ilustrovaná, obsahuje veľa dobových aj aktuálnych fotografií (niektoré doteraz nezverejnené) a kompletnú diskografiu.

Kto je Fero Griglák a kedy vznikla Fermata?

Ústrednou postavou skupiny Fermata je František „Fero“ Griglák (1953). Hudbe sa venoval od malička, prešiel niekoľkým hudobným pôsobením, hral s Pavlom Hammelom a skupinou Prúdy a v roku 1973 to bol on čo spolu s Tomášom Berkom, mimochodom významným filmovým architektom a klávesákom, založil Fermatu. Ďalšími spoluzakladateľmi boli Pavol Kozma (bicie) a Laco Lučenič (basová gitara). Skupina vydala dvanásť albumov a dodnes patrí svojim žánrom jazz rock medzi jedinečné a výrazné. Griglák pôsobil ako hudobný režisér v Slovenskej televízii, mimo to v roku 1986 bol spoluzakladateľom skupiny Avion, v ktorej spieval Paľo Habera. Po jej rozpade stále pôsobil aktívne v profesionálnej sfére, podieľal sa na nahrávaných albumoch Janka Lehotského, Mariky Gombitovej, Roba Grigorova a ďalších interpretov. Po niekoľko ročnej pauze skupiny Fermata došlo v roku 1991 k jej obnove . Tá mimochodom pred touto pauzou mala názov v tvare s dlhým Á – Fermáta. Skupina pôsobí dodnes. Rovnako ako jednotliví členovia skupiny, bývalí aj súčasní, patria medzi skúsených hudobníkov a známe mená.

Autorom knihy je Marian Jaslovský

Marian Jaslovský je hudobník a publicista. Ako novinár publikoval v množstve médií a je autorom piatich kníh. Počas svojej hudobnej kariéry spolupracoval ako hudobník či producent s desiatkami známych osobností ako sú Robo Grigorov, Richard Müller, Dežo Ursiny či Jaro Filip a nahral asi 100 albumov a singlov. Momentálne je súčasťou redakcie časopisu .týždeň.

