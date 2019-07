Krásu 0 € bankovky s Karlom Gottom naštrbili špekulanti a bulvár

14. júla sa v pražskej predajni Supraphon odohrala neopakovateľná udalosť. Pri príležitosti 80. Narodenín Karla Gotta sa do Prahy vydali už v piatok niekoľkí nadšenci zo Slovenska, ale aj z Nemecka a ďalších krajín. Ich cieľom bolo zaistiť si jednu z dvoch možných bankoviek s podobizňou Karla Gotta. Takzvané suvenírové bankovky s nula eurovou hodnotou, za ktoré si reálne nikde nič nekúpite, sú populárne najmä v Európe, no pomaly sa stávajú populárne aj v Čechách, kde zatiaľ nemajú euro ako platidlo.

Ich cieľom je podporiť cestovný ruch, či vyzdvihnúť osobnosti. Práve to bol druhý prípad v prípade bankovky s Karlom Gottom. Celé kúzlo jedinečnosti tejto lákavej bankovky však zničili špekulanti a obchodníci. V neposlednom rade aj bulvár, či nevedomosť ľudí.

Predaj a šialenstvo v znamení fialovej bankovky

Podľa niektorých zdrojov až polkilometrový rad ľudí stál v nedeľu pred predajňou Supraphon v centre Prahy. Obchod sa spája s celoživotným hudobným pôsobením Karla Gotta, veď aj pri príležitosti jeho jubilea vychádza špeciálny výber jeho skladieb. Limitovaný počet z nich aj s bankovkou. Pred predajňou spalo niekoľko nadšencov, ktorí si nechceli nechať ujsť poradie. Už v piatok ich bolo asi 25 a postupne sa pridávali v priebehu soboty až nedele ďalší. Spestrenie v podobe neznámej batožiny vyľakalo ľudí a premiešalo poradie, čo ešte viac znervóznilo tých, čo si dorazili vystáť rad už v piatok a sobotu.

Keď sa ráno otvorili dvere do predajne, medzi prvými nakupujúcimi boli skutoční zberatelia, ale aj špekulanti a obchodníci, ktorí nemali svoj reálny záujem o zbieranie a doplnenie zbierky. Presvedčiť sa o tom mohli veľmi rýchlo ľudia, ktorí prichádzali neskôr. Už ľudí stojacich v rade oslovovali neznámi ľudia s ponukou šialene predražených bankoviek. Tí, čo si kúpili dve bankovky a vystáli svoj rad, považovali svoju trpezlivosť ako dobrú investíciu. Po štyroch hodinách sa bankovky vypredali. Dva automaty, ktoré ich predávali za 50 Kč alebo 2 eurá, vydali všetky svoje bankovky, čo sklamalo množstvo ľudí, stojacich za poslednými šťastlivcami. Predposlednú šancu mali ľudia od priekupníkov a obchodníkov, ktorým sa naozaj oplatilo čakať a číhali s predraženými kúskami. Tou poslednou šancou je internet, kde sa špekulanti prejavili ešte skôr, ako vôbec mali svoju bankovku v rukách.

Šialenstvo medzi prekupníkmi

Ťažko možno odlíšiť tých, čo číhali na ľudí a strieľali 2 eurovú bankovku za 200 eur, od tých na internete. Päť dní pred predajom bankovky sa objavilo niekoľko špekulantov na AUKRO aukčnom systéme. S veľkou istotou, že sa predajcovi ujde bankovka, sa ponúkali aj za 5 tisíc českých korún. Už deň pred predajom sa niektoré kúsky šplhali na 10 000 kč. Dnes aj 25 alebo 40 tisíc korún českých.

Veď keď sa nepodarí, tak sa zruší „příhoz“ alebo priamy nákup. Niečo podobné sa ukázalo aj v skupine na Facebooku, ktorá zoskupila záujemcov a zberateľov 0 eurových suvenírových bankoviek. Cena 200 eur požadovaná za bankovku sa stretla napríklad dnes s výsmechom ostatných zberateľov a predsa sa nájde kupec, ktorý je ochotný zaplatiť za ňu viac. Prečo? Odpoveď načrtneme v nasledovnej časti.

Fakty a zaujímavosti o 0 eur bankovke Karel Gott

V Čechách to považujú za škandál, no je to len hlúpe slovo, ktoré si český bulvár spája s celou vecou. Žiaden škandál sa nekoná. Škandálom nazývajú fakt, že sa k bankovke nedostalo toľko nadšencov a vec sprevádzali priekupníci s astronomickými cenami za bankovku. To však nie je problém predávajúceho, ani Karla Gotta a ani Supraphonu. Je to problém toho, že činnosť priekupníkov a špekulantov sa nedá kontrolovať a ustriehnuť.

Náklad bol len 5 000 kúskov. To výrazne zvyšuje jej hodnotu, keďže meno Karel Gott je známe po celom Česku, Slovensku, Nemecku, aj Rakúsku. Poznajú ho aj v Poľsku. Práve veľký záujem o bankovku aj tých, čo neboli z Prahy a možno ani nepatrili medzi zberateľov bankoviek s 0 eurovou hodnotou, posúva zberateľskú hodnotu vyššie. Vyrobiť sa môže dať vždy len násobok 5 000 – alebo 10 000 alebo 15 000 kusov kvôli hárkom papiera a tlačiarni spracujúcej celú emisiu.

Bankovky sú samozrejme jedinečné aj tým, že každá má svoje číslo. Najlákavejšie sú tie s nízkymi číslami. V predaji sú bankovky s číslami pod sto, pod dvesto, aj rôzne čísla s trocifernými a štvorcifernými poradovými číslami. Všade, kde predávajúci dáva reálnu foto, je vidieť naozaj pestré rozmedzie.

Bankovka je ďalšou českou 0 eurovou bankovkou po Liberci a Prahe, no nasledovať bude čoskoro nepochybne ďalšia.

Limit na osobu pri predaji bankovky Karel Gott bol dva kusy. Bežne sa stretávame s troma, no to by mali väčšiu šancu práve špekulanti a menšiu všetci ostatní. Pri bežnom počte tri kusy by boli vypredané už oveľa skôr a nespokojných by bolo ešte viac.

Do vnútra predajne k automatom pristupovali aj partie dohodnutých ľudí. Po prevzatí bankoviek z automatu ich odovzdali svojmu hlavnému s kasou a ako tomu už býva, niekto zazrie viac bankoviek v ruke jedného človeka a cíti krivdu. Komentár pána Honzu poznamenal, že videl partiu mladých Ukrajincov, ktorá si to skrátka odstála, no sami neboli zberateľmi. Sami však o ne nemali záujem, keďže boli len hlavami v zástupe ďalších hláv s nárokom na dva číslované kúsky. Hneď putovali do rúk jedného z partie, čím si zvyšok skupinky splnil svoju funkciu „hlavy v dave“.

Bezpečnostná agentúra dohliadala na pokoj, hoci doraziť musela aj polícia pre neznámy kufor, ktorý predstavoval možné riziko. Opäť niečo, čo je doslova lahôdka pre bulvár a ideálne do krásneho titulku s maestrovým menom.

Bankovky sa tlačia vo Francúzsku na rovnakom papieri, na akom vznikajú skutočné platidlá eurozóny. Zaujímavosťou je, že hoci má 0 eurovú nominálnu hodnotu, hodnota už len samotného papiera je ďaleko vyššia. Ide o kvalitný bavlnený papier, má ochranné prvky, vodotlač, protifalšovateľské prvky. Skrátka kúsok hodný svojej ceny materiálu + zberateľskej hodnoty.

Z pohľadu organizácie je predaj takejto bankovky veľká neistota. Ustriehnuť špekulantov je nemožné. Obmedziť ich rovnako tak. Nie je zakázaný ich ďalší predaj, keďže ide o zberateľský artikel. Šialenstvo a negatívne informácie o celej akcii sú žiaľ dielom práve špekulantov a obchodníkov. Práve ich premrštené ceny v počiatočnom ošiali najviac rezonujú, spolu s nespokojnosťou tých, ktorým sa neušlo. Aj článok na českom bulvárnom plátku Blesk.cz dokazuje, akým ťahákom sú negatívne informácie. Denník upozornil na ponuku špekulanta, ktorý predáva bankovku za 50 000 korún.

Jediné predajné miesto v Prahe ničím nezvyčajným

To, čo sa nestretáva s úplným pochopením u českej verejnosti, je voľba jediného predajného miesta. (vychádzame aj zo stránok na Facebooku, ktoré združujú zberateľov a numizmatikov, či vyslovene stránky venované zberateľom a nadšencom 0 eur bankoviek) Tento koncept je stále pre susedné Čechy novinkou, keďže sa odvíja tak trochu od euromeny, ktorú zatiaľ nezaviedli. Krivdu cítili najmä všetci tí, čo to mali do Prahy ďaleko. Žiaľ práve sťažovatelia nepochopili význam tejto bankovky ako nástroja na ovplyvňovanie cestovného ruchu. Vždy je len jedno miesto, kde sa dá získať takáto bankovka a práve tá má prinútiť ľudí cestovať. Extra lákavé sú bankovky významných miest s malou emisou.

Rovnako môžeme byť rozhorčení, že prvú slovenskú suvenírovú bankovku 0 eur predávali len v múzeu SNP v Banskej Bystrici, alebo bankovku venovanú Bratislavskému hradu vypredali prvý deň, kým my sme sa na Zberateľské dni dostali až na druhý deň. Tak isto môžu byť rozhorčení všetci zberatelia, ktorým sa dnes už neujdú vzácne emisie bankoviek z Francúzska, Belgicka, Talianska, či Švajčiarska – ktoré ako jediné nemá na bankovkách euro hviezdy, ale svoj červený štvorec s bielym krížom. Bulvár si zvykol robiť srandu a meniť pokojné udalosti na miesta plné škandálov a chaosu. Aj preto sa dozvedáme o bankovke z bulvárnych médií skôr informácie v negatívnom svetle. Tie príjemné už zaujímajú len skutočných zberateľov.

Sú nimi napríklad aj svetlé a pozitívne správy, ako napríklad niekoľko nadšencov, ktorí nevyrazili do Prahy robiť biznis, ale kúpiť si dve bankovky, na ktorý mal každý nárok, a ponechať si ich pre svoju zbierku. Ja sám robím zbierky dve. Jednu svoju, druhú pre syna. Zbieranie však má prinášať najmä radosť. Je vecou dopytu, za koľko sa bude dať kúpiť a koľko bude niekto ochotný zaplatiť. Menej sa už hovorí o kvalite a dobre zvolenej fotografii maestra, či zaujímavostiach ohľadom možných ďalších kúskov. Len moderná doba hľadá v prvom rade zlo… a keď nie je dostatočné, treba ho vytvoriť, alebo dokresliť.

