Strach nie je vždy slabosť: Prečo je pre mozog biely plášť hrozba?

Ľudská psychika je vybavená dokonalými senzormi, vplyvom ktorých vnímame svoje okolie a podnety z neho. Veľmi často sa o tom presviedčame najmä v nemocničnom prostredí, z ktorého strach nie je však vždy prejavom slabosti, ale prirodzenou reakciou mozgu na stratu autonómie a neistotu.
Prečo náš mozog vníma biely plášť ako hrozbu?
Psychologické bariéry vnímame cez biely plášť ako symbol autority
Mnohí z nás cítia úzkosť už pri vstupe do ambulancie kvôli podvedomej hierarchii, kde vždy upravené a dokonalé zdravotnícke uniformy na lekároch a zdravotných sestrách signalizujú moc nad vaším zdravím. Tento jav, známy ako syndróm bieleho plášťa, nie je len „stres v hlave“, ale reálna fyziologická reakcia, ktorá dokáže okamžite vyhnať váš krvný tlak do čísel, ktoré nezodpovedajú realite. Dôvod?
- Ambulancia je miestom, kde sa dozvedáme pravdy, na ktoré nie sme vždy pripravení. Lekára tiež podvedome vnímame ako postavu s absolútnou kontrolou. Vyšetrenie zasa u mnohých narúša intímnu zónu, čo prirodzene zvyšuje hladinu kortizolu.
Zdravotník je však váš partner, nie vládca. Vaše telo je váš domov a vy máte právo cítiť sa v ňom bezpečne aj pod dohľadom odborníka. Prekonanie tohto strachu si samozrejme vyžaduje aj empatiu zo strany lekára a vašu odvahu pýtať sa na detaily, ktoré vám nie sú jasné. Rozhodne ale nikdy nedovoľte, aby vás tento “strach” obral o plnohodnotnú kontrolu zdravotného stavu.
Sterilný biely plášť funguje ako spúšťač fyziologického stresu
Vizuálny vnem, ktorý predstavuje sterilný biely plášť, má v medicíne ambivalentnú (rozporuplnú) úlohu – kým pre niekoho je znakom profesionality, u iných vyvoláva okamžitý nárast krvného tlaku. Tento jav dokazuje, že vaša psychika reaguje na symboly čistoty a prísnosti skôr, než si to racionálne uvedomíte.
Farby rozhodujú o rýchlosti vašej rekonvalescencie
To že na človeka biely plášť alebo stena vplývajú nie práve príjemne dokazuje, že farby majú na nás výrazný vplyv. Niekedy dokonca až taký, že vedia človeku nielen uškodiť, ale mu aj pomôcť a rýchlejšie ho uzdraviť.
Všeobecne o farbách platí, že sú to elektromagnetické vlnenia s rôznou frekvenciou, ktoré priamo stimulujú náš nervový systém. Teplé tóny v čakárňach môžu znižovať pocit chladu, zatiaľ čo studená modrá v akútnych zónach pomáha spomaliť pulz a zmierniť akútnu paniku. Farba tak nie je len vizuálnou “dekoráciou”, ale kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim náš celkový komfort.
- Samotné fyzické prostredie môže mať na našu liečbu merateľný vplyv. Jedna štúdia o zotavení po cholecystektómii u pacientov v nemocnici na predmestí Pensylvánie v rokoch 1972 až 1981 bola realizovaná s cieľom zistiť, či by umiestnenie do izby s výhľadom na prírodné prostredie mohlo mať na pacienta regeneračný vplyv [1]. Zistilo sa, že 23 chirurgických pacientov pridelených do izieb s oknami s výhľadom na prírodnú scenériu malo kratšiu pooperačnú hospitalizáciu ako ich rovesníci. Títo pacienti dostali menej negatívnych hodnotiacich komentárov v poznámkach sestier a užívalo menej silných analgetík ako 23 porovnateľných pacientov v podobných izbách s oknami otočenými k tehlovej stene budovy, čo dokazuje silu vizuálneho kontaktu s okolím.
Farebná psychológia dokáže zmierniť vnímanie fyzickej bolesti
Zaujímavosťou o lekárskom prostredí tiež je, že zelená farba na operačných sálach má svoj význam, pretože údajne neutralizuje červenú farbu krvi v očiach chirurga, čím zvyšuje jeho vizuálnu ostrosť.
- Až do začiatku 20. storočia bývalo v nemocniciach všetko biele. Problém však nastal pri silných operačných svetlách, kde biela farba odrážala príliš veľa svetla a chirurgovia boli doslova oslepení podobne, ako keď sa človek pozerá na zasneženú krajinu počas slnečného dňa. Prechod na zelenú v roku 1914 tento problém s oslnením vyriešil [2].
V súčasnosti sa v mnohých moderných sálach používa aj svetlomodrá, ktorá má veľmi podobný neutralizačný účinok a je pre oči personálu ešte o niečo prirodzenejšia pri dlhých operáciách. Pre vás, pacientov, zelená a modrá evokujú stabilitu a pokoj, čo je v momente, keď prežívate fyzickú bolesť, základným faktorom pre udržanie psychickej rovnováhy počas celej liečby.
Najlepším liekom na strach z lekárov je ale pochopenie, že sú to vaši spojenci v procese návratu k zdraviu. Keď prestanete vnímať nemocnicu ako „sterilné väzenie“, bariéry padnú a vaša cesta k plnohodnotnému životu môže byť oveľa priamočiarejšia.
[1] – https://www.science.org/doi/10.1126/science.6143402
[2] – https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1641114/
