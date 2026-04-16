Večera z grilu bez záhrady, ohňa a čakania na leto

Vôňa grilovaného mäsa a zeleniny nemusí byť výsadou letných záhradných párty. S kontaktným elektrickým grilom si doprajete autentický grilovací zážitok kedykoľvek – aj uprostred zimy v byte. Stačí zásuvka, pár kvalitných surovín a chuť variť.
Grilovanie v byte? Áno, dá sa to
Zabudnite na zdĺhavé rozpaľovanie, dym a čakanie, kým sa uhlie rozžeraví. Moderná kuchyňa ponúka oveľa pohodlnejšie riešenie. Kontaktný elektrický gril vám umožní pripraviť obľúbené jedlá rýchlo, jednoducho a bez zbytočného neporiadku.
Grilovanie už nie je len letnou záležitosťou. Kontaktný elektrický gril od spoločnosti Braun z neho robí každodennú rýchlu a chutnú rutinu – bez záhrady, bez čakania, bez kompromisov.
Čo oceníte na najnovšom modeli MultiGrill 9 Pro?
- individuálne nastavenie teploty na oboch platniach, ktoré umožňuje pripravovať rôzne suroviny pri rôznych teplotách
- vymeniteľné typy platní – od rebrovaných cez hladké až po sadu na vafle
- Tri polohy platní pre všestranné grilovanie aj varenie – kontaktná, otvorená a poloha rúry
- technológiu Sear, ktorá zvýši výkon až na 265 °C pre rýchle zatiahnutie mäsa
- teplotnú sondu s presnosťou na 1 °C, ktorá zaručí dokonale prepečený steak
Recepty na večere z kontaktného grilu
Pripravili sme pre vás päť receptov, ktoré zvládnete od začiatku do konca za menej než pol hodiny.
Kuracie prsia s citrónovou marinádou a bylinkami
Šťavnaté kuracie prsia s citrónovou vôňou a chrumkavou kôrkou – jednoduchý recept, ktorý vždy funguje. Marinádu pripravíte za päť minút, zvyšok urobí gril.
Ingrediencie:
- 2 kuracie prsia (cca 180 g každé)
- 3 lyžice olivového oleja
- šťava z 1 citróna + nastrúhaná kôra
- 2 strúčiky cesnaku, prelisované
- 1 lyžička čerstvého alebo sušeného tymianu
- soľ, čierne korenie
Postup:
- Kuracie prsia jemne naklepte na približne rovnakú hrúbku, aby sa prepiekli rovnomerne.
- Zmiešajte olivový olej, citrónovú šťavu, kôru, cesnak a tymian. Prsia nechajte v marináde aspoň 30 minút (ideálne cez noc v chladničke).
- Pred grilovaním prsia osušte papierovou utierkou. Gril predhrejte na najvyššiu teplotu.
- Grilujte 6 – 8 minút so zatvoreným vekom, kým mäso nezíska zlatistú kôrku a vnútorná teplota nedosiahne 75 °C.
- Nechajte 2 minúty odpočinúť a podávajte napríklad s grilovanou cuketou a jogurtovou omáčkou.
Hovädzí burger s karamelizovanou cibuľou
Domáci burger z kvalitného mletého hovädzieho – na kontaktnom grile pripravený presne tak akurát, so šťavnatým stredom a opečenou žemľou.
Ingrediencie:
- 500 g mletého hovädzieho (min. 20 % tuku)
- soľ, čierne korenie
- 2 veľké cibule
- 1 lyžica masla + 1 lyžička cukru
- 4 briošky alebo hamburgerové žemle
- horčica, rukola, plátky eidamu alebo čedaru
Postup:
- Mäso osoľte, okoreňte a vytvarujte 4 placky (cca 10 cm priemer, 2 cm hrúbka). Dajte na 15 minút do chladničky.
- Cibuľu nakrájajte na polkolieska a na masle ju pomaly restujte 15 – 20 minút s cukrom, kým nezkaramelizuje.
- Gril predhrejte na vysokú teplotu. Placky grilujte 4 – 5 minút so zatvoreným vekom (medium). Na konci pridajte syr a nechajte ho roztopiť.
- Žemle krátko opečte na grile (1 – 2 minúty).
- Zostavte burger: žemľa, horčica, rukola, mäso so syrom, karamelizovaná cibuľa.
Losos s medovo-sójovou glazúrou
Rýchla večera s výraznou chuťou. Glazúra z medu a sóje dodá lososu sladko-slanú kôrku, zatiaľ čo vnútro zostane jemné.
Ingrediencie:
- 4 filety z lososa (cca 150 g), bez kože
- 3 lyžice sójovej omáčky
- 2 lyžice medu
- 1 lyžička nastrúhaného čerstvého zázvoru
- 1 lyžička sezamového oleja
- sezamové semienka
Postup:
- Zmiešajte sójovú omáčku, med, zázvor a sezamový olej. Lososa marinujte 20 minút.
- Gril nastavte na strednú teplotu.
- Filety osušte a grilujte 5 – 6 minút so zatvoreným vekom.
- Zvyšnú marinádu povarte 2 minúty na glazúru.
- Lososa polejte glazúrou, posypte sezamom a podávajte napríklad s jazmínovou ryžou.
Grilovaná zelenina s fetou a oreganom
Ľahká vegetariánska večera plná chutí. Zelenina získa krásnu karamelizovanú chuť a feta dodá krémovosť.
Ingrediencie:
- 1 cuketa (plátky cca 1 cm)
- 1 baklažán (plátky cca 1 cm)
- 2 papriky (červená a žltá)
- 1 červená cibuľa
- 3 lyžice olivového oleja
- 200 g feta syra
- oregano, soľ, korenie
- ciabatta alebo kváskový chlieb
Postup:
- Zeleninu nakrájajte, pokvapkajte olejom, osoľte a okoreňte.
- Gril otvorte naplocho a predhrejte.
- Grilujte postupne: cuketa a paprika 3–4 minúty, baklažán 4–5 minút, cibuľa 5–6 minút.
- Podávajte na chlebe alebo v miske.
- Navrch rozdrobte fetu, posypte oreganom a pokvapkajte olejom.
- Na záver môžete pridať hrsť nasekaných orechov (vlašských alebo píniových), ktoré dodajů chrumkavosť.
Halloumi s čerstvou paradajkovou salsou
Halloumi je ideálny na gril – neroztopí sa a vytvorí zlatistú kôrku. Skvelé ako rýchla večera alebo predjedlo.
Ingrediencie:
- 400 g halloumi (plátky cca 1 cm)
- 3 zrelé paradajky
- ½ červenej cibule
- hrsť koriandra
- šťava z 1 limetky
- ½ chilli papričky
- olivový olej
- pita alebo placky
Postup:
- Pripravte salsu: zmiešajte paradajky, cibuľu, koriander, chilli a limetkovú šťavu. Osoľte.
- Gril predhrejte. Halloumi potrite olejom.
- Grilujte 3 minúty, kým získa zlatistú kôrku.
- Podávajte ihneď so salsou a pečivom.
Tipy pre dokonalý výsledok
- Mäso vždy osušte – vlhké sa skôr dusí než griluje.
- Olej nanášajte na suroviny, nie na gril.
- Po grilovaní nechajte mäso 2 – 3 minúty odpočívať.
- Gril čistite hneď po vychladnutí.