
Večera z grilu bez záhrady, ohňa a čakania na leto

Pripravil Tlačové správy

Vôňa grilovaného mäsa a zeleniny nemusí byť výsadou letných záhradných párty. S kontaktným elektrickým grilom si doprajete autentický grilovací zážitok kedykoľvek – aj uprostred zimy v byte. Stačí zásuvka, pár kvalitných surovín a chuť variť.

Kontaktný gril, foto: Braunhousehold.com
Grilovanie v byte? Áno, dá sa to

Zabudnite na zdĺhavé rozpaľovanie, dym a čakanie, kým sa uhlie rozžeraví. Moderná kuchyňa ponúka oveľa pohodlnejšie riešenie. Kontaktný elektrický gril vám umožní pripraviť obľúbené jedlá rýchlo, jednoducho a bez zbytočného neporiadku.

Grilovanie už nie je len letnou záležitosťou. Kontaktný elektrický gril od spoločnosti Braun z neho robí každodennú rýchlu a chutnú rutinu – bez záhrady, bez čakania, bez kompromisov.

Čo oceníte na najnovšom modeli MultiGrill 9 Pro?

  • individuálne nastavenie teploty na oboch platniach, ktoré umožňuje pripravovať rôzne suroviny pri rôznych teplotách
  • vymeniteľné typy platní – od rebrovaných cez hladké až po sadu na vafle
  • Tri polohy platní pre všestranné grilovanie aj varenie – kontaktná, otvorená a poloha rúry
  • technológiu Sear, ktorá zvýši výkon až na 265 °C pre rýchle zatiahnutie mäsa
  • teplotnú sondu s presnosťou na 1 °C, ktorá zaručí dokonale prepečený steak

Recepty na večere z kontaktného grilu

Pripravili sme pre vás päť receptov, ktoré zvládnete od začiatku do konca za menej než pol hodiny.

Kuracie prsia s citrónovou marinádou a bylinkami

Šťavnaté kuracie prsia s citrónovou vôňou a chrumkavou kôrkou – jednoduchý recept, ktorý vždy funguje. Marinádu pripravíte za päť minút, zvyšok urobí gril.

Ingrediencie:

  • 2 kuracie prsia (cca 180 g každé)
  • 3 lyžice olivového oleja
  • šťava z 1 citróna + nastrúhaná kôra
  • 2 strúčiky cesnaku, prelisované
  • 1 lyžička čerstvého alebo sušeného tymianu
  • soľ, čierne korenie

Postup:

  1. Kuracie prsia jemne naklepte na približne rovnakú hrúbku, aby sa prepiekli rovnomerne.
  2. Zmiešajte olivový olej, citrónovú šťavu, kôru, cesnak a tymian. Prsia nechajte v marináde aspoň 30 minút (ideálne cez noc v chladničke).
  3. Pred grilovaním prsia osušte papierovou utierkou. Gril predhrejte na najvyššiu teplotu.
  4. Grilujte 6 – 8 minút so zatvoreným vekom, kým mäso nezíska zlatistú kôrku a vnútorná teplota nedosiahne 75 °C.
  5. Nechajte 2 minúty odpočinúť a podávajte napríklad s grilovanou cuketou a jogurtovou omáčkou.

Hovädzí burger s karamelizovanou cibuľou

Domáci burger z kvalitného mletého hovädzieho – na kontaktnom grile pripravený presne tak akurát, so šťavnatým stredom a opečenou žemľou.

Ingrediencie:

  • 500 g mletého hovädzieho (min. 20 % tuku)
  • soľ, čierne korenie
  • 2 veľké cibule
  • 1 lyžica masla + 1 lyžička cukru
  • 4 briošky alebo hamburgerové žemle
  • horčica, rukola, plátky eidamu alebo čedaru

Postup:

  1. Mäso osoľte, okoreňte a vytvarujte 4 placky (cca 10 cm priemer, 2 cm hrúbka). Dajte na 15 minút do chladničky.
  2. Cibuľu nakrájajte na polkolieska a na masle ju pomaly restujte 15 – 20 minút s cukrom, kým nezkaramelizuje.
  3. Gril predhrejte na vysokú teplotu. Placky grilujte 4 – 5 minút so zatvoreným vekom (medium). Na konci pridajte syr a nechajte ho roztopiť.
  4. Žemle krátko opečte na grile (1 – 2 minúty).
  5. Zostavte burger: žemľa, horčica, rukola, mäso so syrom, karamelizovaná cibuľa.

Losos s medovo-sójovou glazúrou

Rýchla večera s výraznou chuťou. Glazúra z medu a sóje dodá lososu sladko-slanú kôrku, zatiaľ čo vnútro zostane jemné.

Ingrediencie:

  • 4 filety z lososa (cca 150 g), bez kože
  • 3 lyžice sójovej omáčky
  • 2 lyžice medu
  • 1 lyžička nastrúhaného čerstvého zázvoru
  • 1 lyžička sezamového oleja
  • sezamové semienka

Postup:

  1. Zmiešajte sójovú omáčku, med, zázvor a sezamový olej. Lososa marinujte 20 minút.
  2. Gril nastavte na strednú teplotu.
  3. Filety osušte a grilujte 5 – 6 minút so zatvoreným vekom.
  4. Zvyšnú marinádu povarte 2 minúty na glazúru.
  5. Lososa polejte glazúrou, posypte sezamom a podávajte napríklad s jazmínovou ryžou.

Grilovaná zelenina s fetou a oreganom

Ľahká vegetariánska večera plná chutí. Zelenina získa krásnu karamelizovanú chuť a feta dodá krémovosť.

Ingrediencie:

  • 1 cuketa (plátky cca 1 cm)
  • 1 baklažán (plátky cca 1 cm)
  • 2 papriky (červená a žltá)
  • 1 červená cibuľa
  • 3 lyžice olivového oleja
  • 200 g feta syra
  • oregano, soľ, korenie
  • ciabatta alebo kváskový chlieb

Postup:

  1. Zeleninu nakrájajte, pokvapkajte olejom, osoľte a okoreňte.
  2. Gril otvorte naplocho a predhrejte.
  3. Grilujte postupne: cuketa a paprika 3–4 minúty, baklažán 4–5 minút, cibuľa 5–6 minút.
  4. Podávajte na chlebe alebo v miske.
  5. Navrch rozdrobte fetu, posypte oreganom a pokvapkajte olejom.
  6. Na záver môžete pridať hrsť nasekaných orechov (vlašských alebo píniových), ktoré dodajů chrumkavosť.

Halloumi s čerstvou paradajkovou salsou

Halloumi je ideálny na gril – neroztopí sa a vytvorí zlatistú kôrku. Skvelé ako rýchla večera alebo predjedlo.

Ingrediencie:

  • 400 g halloumi (plátky cca 1 cm)
  • 3 zrelé paradajky
  • ½ červenej cibule
  • hrsť koriandra
  • šťava z 1 limetky
  • ½ chilli papričky
  • olivový olej
  • pita alebo placky

Postup:

  1. Pripravte salsu: zmiešajte paradajky, cibuľu, koriander, chilli a limetkovú šťavu. Osoľte.
  2. Gril predhrejte. Halloumi potrite olejom.
  3. Grilujte 3 minúty, kým získa zlatistú kôrku.
  4. Podávajte ihneď so salsou a pečivom.

Tipy pre dokonalý výsledok

  • Mäso vždy osušte – vlhké sa skôr dusí než griluje.
  • Olej nanášajte na suroviny, nie na gril.
  • Po grilovaní nechajte mäso 2 – 3 minúty odpočívať.
  • Gril čistite hneď po vychladnutí.

