Medzinárodný deň žien po švédsky a recept na čokoládový koláč Kladdkaka

Vo Švédsku je Medzinárodný deň žien prirodzenou súčasťou spoločenskej diskusie o rovnosti a sile žien. Nie je to len symbolické gesto, ale deň, ktorý má váhu. Tento severský prístup je blízky aj Kristine Lund, známej ako @devceuplotny, ktorá si vybudovala silnú komunitu žien, ktorú svojim pečením motivuje k vedomejšiemu a pomalšiemu životu.
Je autorkou štyroch kuchárskych kníh inšpirovaných škandinávskou kuchyňou a severským prístupom ku každodennosti. Jedna z nich nesie názov Fika, podľa švédskej tradície vedomej pauzy pri káve a niečom sladkom. Minimalizmus, kvalitné suroviny a pokoj sú hodnoty, ktoré sa prirodzene odrážajú v jej receptoch aj spôsobe, akým pristupuje k domácnosti.
Děvče u plotny
K pečeniu ju priviedla už v detstve babička a vôňa poctivých koláčov. Blog Děvče u plotny založila v roku 2012 počas štúdia Škandinavistiky v Brne. O rok neskôr odišla na niekoľko mesiacov do Švédska, kde strážila deti a zblízka spoznala miestnu kuchyňu aj spôsob života. Práve tam sa jej vzťah k pečeniu ešte viac prehĺbil a z blogu sa postupne stal odrazový mostík pre ďalšiu kariéru.
Jej prirodzená láska k škandinávskemu dizajnu, kvalite a funkčnosti ju postupne zaviedla aj k spolupráci so značkou spotrebičov ASKO. Spoločne ich prepojilo viacero receptov, ktoré vychádzajú z rovnakého dôrazu na precíznosť, jednoduchosť a severský životný štýl.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sme sa Kristiny opýtali viac na to, ako tento sviatok vnímajú vo Švédsku, čo pre ňu osobne znamená a ako dnes vyzerá jej každodenný rytmus medzi rodinou, pečením a domácnosťou:
Ako sa vo Švédsku oslavuje Medzinárodný deň žien?
Medzinárodný deň žien (po švédsky kvinnodagen) je vo Švédsku úzko prepojený s otázkami rovnosti žien v spoločnosti, ich práv a úspechov, ktoré dosiahli.
Vo veľkých mestách sa konajú pochody upozorňujúce na spoločenské nerovnosti (nielen vo švédskej spoločnosti), ale aj vo svete, a verejnosť sa môže zapojiť do množstva podujatí venovaných postaveniu žien.
A rovnako ako u nás môžete svojim blízkym ženám zaželať alebo im darovať kyticu.
Čo pre teba osobne znamená MDŽ a ako ho rada tráviš?
Rada sa obklopujem výnimočnými ženami a väčšinou tento sviatok strávim jednoducho s tými, ktorých mám najradšej a vzájomne si poprajeme: s mojou a manželovou maminou.
Čo ti v poslednom čase najviac uľahčuje každodenné fungovanie?
Keďže moja práca zahŕňa veľa varenia a pečenia, trávim množstvo času v kuchyni, kde mi fungovanie výrazne uľahčuje nová pyrolytická rúra ASKO OTP66BSH, v ktorej často využívam fázové pečenie. Na začiatku si nastavím viacero krokov pečenia za sebou – teda rôzne teploty a časy bez toho, aby som musela rúru strážiť alebo ju manuálne prestavovať. Rúra si jednotlivé fázy prepne sama a dá mi vedieť, keď je pečenie hotové. Na všetkých miestach pečie rovnomerne, čo naozaj oceňujem.
Čo si upiecť na Medzinárodný deň žien
Ak chcete osláviť samy seba, upečte si to, čo máte najradšej! Keby som si mala vybrať, zvolila by som jednoduchý švédsky čokoládový koláč kladdkaka, ktorý pripomína brownies.
Recept:
Na okrúhlu formu s priemerom 24 cm
Cesto
- 200 g masla
- 330 g kryštálového cukru
- 4 veľké vajcia
- 120 g hladkej múky
- 75 g holandského kakaa
- Veľká štipka soli
Na servírovanie
- 1 lyžica práškového cukru alebo kakaa
- 200 ml 33 % smotany na šľahanie
- 200 ml 40 % smotany na šľahanie
Postup
Rúru ASKO si predhrejem na 175 °C. Na dno okrúhlej tortovej formy s priemerom 24 cm vložím papier na pečenie. V hrnci rozpustím maslo, odstavím z platne a nechám mierne vychladnúť. Maslo prelejem do misy a vmiešam k nemu cukor a vajcia. Do inej misy preosejem múku, kakao a soľ, aby v zmesi nezostali hrudky. Prisypem k tekutej zmesi a premiešam. Cesto nalejem do formy a pečiem 15–20 minút. Koláč by mal byť upečený po okrajoch, v strede sa má jemne triasť ako želé. Radšej ho pečiem kratšie než príliš dlho. Nechám približne hodinu chladnúť pri izbovej teplote a potom ho presuniem do chladničky úplne vychladiť.
Pred podávaním posypem práškovým cukrom alebo kakaom. Obe smotany spolu vyšľahám dotuha a ku každej porcii koláča pridám poriadnu lyžicu šľahačky.
Starostlivosť v praxi | Built on care
Medzinárodný deň žien je o uznaní práce, ktorú ženy každý deň robia. O starostlivosti, ktorú dávajú svojim rodinám, partnerom aj komunitám. A aj o tom, aby si mohli nájsť priestor stráviť príjemné chvíle len sami pre seba.
Práve inteligentné technológie dokážu každodenné fungovanie zjednodušiť. Rúra ASKO s prepojením cez ConnectLife umožňuje ovládanie a kontrolu na diaľku, automatické programy uľahčujú prípravu jedál a pyrolytické čistenie sa postará o dokonalú hygienu bez námahy. Menej starostí s technikou, viac priestoru pre to, na čom skutočne záleží.
Spolupráca Kristíny so značkou ASKO tak prirodzene vychádza zo spoločného dôrazu na kvalitu, premyslený dizajn a praktické riešenia, ktoré ženám uľahčujú každý deň.
Built on care. Because Women care the most.
ASKO OTP66BSH je k dispozícií u vybraných predajcov. Odporúčaná cena výrobcu 1.699€
Viac informácií nájdete na sk.asko.com