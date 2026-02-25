HP ENVY Photo: nové domáce fototlačiarne od HP (február 2026)

Bratislava, 25. februára 2026 – Dve nové tlačiarne pre domácich používateľov, HP ENVY Photo 7930 a HP ENVY Photo 7931, sú určené pre každého, kto nechce nechávať rodinné fotografie len v telefóne. Popri bežnej tlači a skenovaní sú navrhnuté predovšetkým na tlač fotografií – dôraz kladú na verné podanie farieb a rýchle prepnutie medzi dokumentmi a fotopapierom.
Prečo sú „nové“
Rad ENVY Photo 7900 pri týchto modeloch stavia fototlač na dvoch kľúčových novinkách: technológii HP True-to-Screen a atramente s vylepšenými fotografickými vlastnosťami. V praxi ide o kombináciu, ktorá sa zameriava na vernejšie farby a jemnejšie detaily pri tlači fotografií, aby výsledok pôsobil čo najbližšie tomu, ako fotografiu vidíte na displeji.
Fotografie na prvom mieste
Oba modely sú navrhnuté tak, aby sa fotografie netlačili „navyše“, ale prirodzene zapadli do domáceho používania.
- Samostatný zásobník na fotopapier umožní prejsť z dokumentov na fotografie bez prekladania papiera.
- Bezokrajová tlač a vysoké rozlíšenie farebnej tlače prispievajú k ostrým detailom a plynulým prechodom na fotopapieri.
- Jednoduché a intuitívne využitie na personalizované výstupy. Pohľadnice, koláže či drobné tlačoviny zvládnete bez zložitej prípravy
Jednoduchá tlač, nekonečné možnosti
HP ENVY Photo 7930 a HP ENVY Photo 7931 dávajú zmysel tam, kde sa tlačí priebežne a na rôzne účely. Raz pracovné dokumenty, inokedy školské materiály, potom fotografie alebo rýchle prianie. Prepínanie medzi bežným papierom a fotopapierom zjednodušuje samostatný zásobník na fotopapier a ovládanie cez aplikáciu HP v telefóne, takže tlač nie je „úloha navyše“, ale rýchla rutina.
HP pri tomto rade zároveň pracuje aj s udržateľnosťou: konštrukcia tlačiarní obsahuje minimálne 60 % recyklovaného plastu a automatická obojstranná tlač pomáha znižovať spotrebu papiera pri bežnej prevádzke.
Cena a dostupnosť
Funkčne sú si oba modely veľmi blízke. Rozdiel je najmä v produktovom variante a v praxi často aj v dostupnosti podľa predajcu: HP ENVY Photo 7930 (B63K5B) a HP ENVY Photo 7931 (B6JX3B). Pri výbere tak dáva najväčší zmysel sledovať cenu, dostupnosť a prípadné balíčky u konkrétnych predajcov.
Tlačiareň HP ENVY Photo 7930 (B63K5B) je v predaji za odporúčanú cenu 97,70 EUR.
Tlačiareň HP ENVY Photo 7931 (B6JX3B) je v predaji za odporúčanú cenu 97,70 EUR.
O spoločnosti HP
Spoločnosť HP Inc. (NYSE: HPQ) je celosvetovým lídrom v oblasti technológií a tvorcom riešení, ktoré umožňujú ľuďom realizovať ich nápady a venovať sa veciam, na ktorých im najviac záleží. Spoločnosť HP pôsobí vo viac než 170 krajinách sveta a ponúka širokú škálu inovatívnych a udržateľných zariadení, služieb a predplatiteľských programov pre osobné počítače, bežnú aj 3D tlač, hybridnú prácu, hranie hier a ďalšie. Viac informácií o HP Inc. nájdete na http://www.hp.com.