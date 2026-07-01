Ako vybrať kvalitný pomarančový džús? Rozhoduje názov aj zloženie

Pomarančový džús patrí medzi najobľúbenejšie ovocné nápoje a mnohí po ňom siahajú najmä ako po zdroji vitamínu C. Výrobky v regáloch však nemusia mať rovnaké zloženie. Kým pravá pomarančová šťava pochádza z ovocia, nektáre a ovocné nápoje môžu obsahovať aj pridanú vodu, cukor, sladidlá či ďalšie zložky. Pri nákupe preto nerozhoduje iba obrázok pomaranča na obale.
Pomaranč ako prirodzený zdroj vitamínu C
Pomaranč je plodom citrusovníka a patrí medzi najpestovanejšie druhy ovocia. Obsahuje vitamín C, kyselinu listovú, draslík a rôzne rastlinné antioxidanty. Množstvo živín sa mení podľa veľkosti, odrody aj zrelosti plodu, no jeden stredne veľký pomaranč môže pokryť veľkú časť dennej referenčnej hodnoty vitamínu C.
Výhodou celého pomaranča je aj vláknina, ktorej sa v džúse nachádza podstatne menej. Pomarančová šťava preto môže byť súčasťou pestrého jedálnička, nemala by však úplne nahrádzať konzumáciu celého ovocia.
Vitamín C pomáha pri využití železa
Pomarančový džús sa hodí napríklad ku kašiam, celozrnnému pečivu, strukovinovým nátierkam alebo cereáliám obohateným železom. Vitamín C totiž zlepšuje vstrebávanie takzvaného nehemového železa, ktoré sa nachádza najmä v potravinách rastlinného pôvodu a telo ho využíva ťažšie než železo zo živočíšnych zdrojov.
Nie je však potrebné hovoriť o džúse ako o zázračnom životabudiči. Ide predovšetkým o nápoj, ktorý dodáva tekutiny, prirodzene sa vyskytujúce cukry a určité množstvo vitamínov a minerálnych látok.
Priama šťava alebo džús z koncentrátu
Pomaranče určené na výrobu džúsov sa pestujú najmä v teplých oblastiach. Mimoriadne významné postavenie má Brazília, ktorá dlhodobo dominuje svetovej produkcii pomarančového džúsu. Podľa údajov amerického ministerstva poľnohospodárstva pripadalo na Brazíliu v hospodárskom roku 2024/2025 približne 70 percent jeho svetovej produkcie.
Po zbere sa pomaranče vytriedia, umyjú a mechanicky vylisujú. Výrobca môže šťavu zabaliť priamo, prípadne z nej najskôr fyzicky odstrániť časť vody. Tak vznikne koncentrát, ku ktorému sa neskôr doplní pitná voda tak, aby výsledný výrobok zodpovedal vlastnostiam pôvodnej šťavy. Obidva spôsoby môžu viesť k výrobe plnohodnotného stopercentného džúsu. Na obale však musí byť jasne uvedené, keď výrobok pochádza z koncentrátu.
Balené džúsy sa zvyčajne pasterizujú alebo ošetrujú iným povoleným spôsobom. Tepelné spracovanie pomáha ničiť nebezpečné mikroorganizmy a predĺžiť trvanlivosť nápoja.
Najdôležitejší je názov (druh) výrobku
Pri výbere sledujte predovšetkým presné označenie na obale. Ovocná šťava ani šťava z koncentrátu podľa európskych pravidiel nesmú obsahovať pridaný cukor alebo sladidlá. Obsahujú však cukry, ktoré sa prirodzene nachádzali už v samotnom ovocí.
Odlišnou kategóriou je pomarančový nektár. Ten vzniká pridaním vody k šťave alebo ovocnému pyré a môže obsahovať aj cukor, med alebo povolené sladidlá. Na etikete musí byť uvedený minimálny podiel ovocnej zložky. Pri ovocných nápojoch môže byť podiel pomarančovej šťavy ešte nižší. Označenie „z koncentrátu“ preto samo osebe neznamená nekvalitný výrobok. Oveľa dôležitejšie je rozlíšiť stopercentnú pomarančovú šťavu od nektáru alebo nápoja s nižším podielom ovocia.
Trend, ktorý má šťavu
Rastúca obľuba 100% džúsov nie je náhoda. Spotrebitelia stále častejšie hľadajú produkty, pri ktorých presne vedia, čo pijú, a oceňujú ich prirodzenú chuť i zloženie. Kvalitu a poctivé ovocné zloženie si už tri desaťročia drží aj značka Relax. Svoje tridsiate narodeniny sa rozhodla osláviť spoločne so zákazníkmi. Od 6. júla do 27. septembra 2026 preto prebieha letná súťaž, do ktorej sa môže zapojiť každý, kto zakúpi dva ľubovoľné produkty Relax a zaregistruje účtenku. V hre je každý týždeň výhra o 1 000 Eur, takže dôvod pripiť si pohárom kvalitného džúsu môže byť tento rok hneď dvojitý. Do súťaže sa môžete zapojiť na: https://sutaz.dzusyrelax.sk/
Výber kvalitného džúsu skrátka nie je žiadna veda . Stačí sa spoľahnúť na označenie 100 % a čisté zloženie bez pridaného cukru či chémie. Či už sa pre vás pohár plný vitamínov stane ranným rituálom pre naštartovanie dňa, alebo rýchlym osviežením po práci, stávka na poctivú a prirodzenú chuť ovocia je vždy tou najlepšou voľbou. Na zdravie!