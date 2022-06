30 rokov s IMT Smile: exkluzívne prekvapenie a platinový album

Skupina IMT Smile tento rok oslavuje 30 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa rozhodla vydať aj exkluzívny box s názvom 30X30. Okrem 2CD, ktoré obsahuje presne 30 hitov, mapujúcich históriu skupiny, nájdu v ňom fanúšikovia tiež spevník. 30hitov s notovým zápisom a akordami pre spev a gitaru. Knihu 30tich fotografií a tiež trsátko IMT SMILE.

Výber 30 piesní ako 30 rokov

„Vybrali sme 30 piesní. 30 tých najznámejších piesní našej kapely. Z čoho sa veľmi teším je, že všetky tieto piesne dostali podobu v notách, v spevníku, ktorý pripravil Miro. V boxe je ešte jedna kniha s 30timi fotkami IMT SMILE. Sú prevažne od Martina Trenklera a Petra Ivana, ktorý aj graficky pripravil celý box. A samozrejme nesmie chýbať trsátko s grafikou od nášho Peťa Bartoníka, a s hrúbkou presne takou, akú používam na koncertoch ja“ hovorí na margo boxu Ivan Tásler.

„Páči sa mi, že to môžeme takto osláviť, pripomenúť si ten čas. My však už teraz okrem koncertovania, pripravujeme a nahrávame ďalšie piesne. Pred mesiacom sme odštartovali naše Summer Tour 2022, kde samozrejme nemôže chýbať ani koncert vo Východnej, hráme aj na festivaloch v Čechách. A na jeseň tohto roka by sme už chceli vydať ďalšie nové skladby. Takže ideme ďalej “ dodáva Ivan

„Ivan a Miro Táslerovci s kapelou patria od tej doby k absolútnej špičke slovenskej hudobnej scény. O veľkej popularite skupiny svedčí aj fakt, že trikrát po sebe, za roky 2016, 2017 a 2018 získali ocenenie OTO – Osobnosti televíznej obrazovky. Za rok 2018 získali aj ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii populárna hudba“ hodnotí pôsobenie skupiny hudobný publicista Dezider Kukoľ.

„IMT SMILE patria u nás k tomu najlepšiemu. Mám všetky ich nahrávky a aj špeciálne rarity. Naživo som ich videl viackrát, a kedykoľvek si ich rád pozriem zas. IMT SMILE prosto patrí k môjmu životu a veľmi sa teším na ich nové skladby, koncerty, na naše ďalšie rozhovory a spoluprácu“ – Rado Mešša hudobný publicista.

Album Srdce Rozum Boulevard a linky

V máji minulého roka skupina IMT SMILE vydala svoj ostatný rádový album SRDCE ROZUM BOULEVARD, ktorý sa dočkal aj ocenenia „ platinový album“ nielen za predaj ale aj streamovanie na digitálnych platformách.

„Som veľmi rád, že album 30×30 uvedieme slávnostne na pódiu 17.6. v Prešove na Dobrom Festivale, práve spolu s Petrom Riavom z Universal music, s ktorým IMT spolupracuje nepretržite od roku 1998“ uzatvára Ivan.

Streamingové služby

Koncerty