„Objavila“ sa šikana na školách – až keď ju nakrútili na video - ZN.SK

Posledných niekoľko mesiacov sa na Slovensku objavili prípady, kedy bola zistená agresívna šikana na školách vďaka videám v mobiloch žiakov. Zväčša agresori, ktorí si nakrúcali na mobil útok najčastejšie v skupinke voči niekomu slabšiemu, pochopiteľne a ako inak, predpokladali, že ich útok je celkom veľkou samozrejmosťou a ničím neobvyklým.

Napriek tomu, že médiá a slovenské úrady si myslia, že ide o niečo nevídané a neobyčajné, všetko haló a medializácia pôsobí smiešne. Šikana je totiž na školách celé roky. Má rôzne miery agresivity a vážnosti fyzických útokov. Celé desaťročia je úplne bežnou súčasťou slovenských škôl, no ak nemáte video, je celkom zbytočné čokoľvek riešiť.

Základná škola viac ako stredná

Na základnej škole sa nachádza stret oveľa väčšieho vekového rozdielu. Menší štvrtáci a piataci sú oproti deviatakom, či ôsmakom výrazne rozdielni. V sile, v agresivite, prioritách a aj premýšľaní. Práve základná škola je najčastejšia pôda pre šikanu, o ktorej tak radi diskutujú aj výchovní poradcovia, no reálne sa nikdy nepohybujú na ceste do školy a na miestach, kde sa šikana deje. Obete šikany vnímajú šikanu ako potupu. Aj to malé dieťa, pokojne piatak či šiestak, má svoju hrdosť. Niečo, čo mnohí dospelí nepochopia, hoci sami boli deťmi. Zabudli. Drvivá väčšina prípadov je tichá, končí sa vyrabovaním vrecka, odovzdaním desiatej, facky, alebo len drobných útokov, ktoré majú posilniť ego útočníkov a ukázať nadradenosť.

Zo severného Slovenska poznáme prípad mladých grázlov, milovníkov bojového umenia, náramne frustrovaných z toho, že nebolo na koho útočiť. Všetky chvaty, výkopy, napodobňovanie akčných filmov a ukážky MMA boli v hlave, v rukách, ale nebolo nikoho na otestovanie skutočných úderov. Ten, čo útočiť chce, si takmer vždy praje, nech je ten pred ním hodný každého úderu. Aj preto vidíme vždy provokácie, hlúpe otázky, na ktoré môže byť len hlúpa, alebo ponižujúca odpoveď. Tá je potom zámienkou pre ďalší a ďalší úder. Večne to isté, no namiesto toho, aby sa reálne šikana riešila a zamedzilo sa jej, hovorí sa o nej a objaví sa len ak existuje video.

Kto šikanuje?

Tá najmiernejšia forma šikany je podpichovanie v konkrétnej triede, kde sú silnejší spolužiaci v jednom kolektíve so slabšími, či len jediným slabším. Drobná šikana je viac menej automatická a je veľmi častá. Je ťažké popísať jej znaky, pretože sa prejavuje rôznymi spôsobmi. Nekončí modrinami, vybíjaním zubov a ani podliatinami. Oveľa výraznejšie a horšie sú prípady, kde končí sranda a tie potom končia oveľa horšie. Spoločnosť o nich nevie, hoci pozná pojem “šikana”.

Schopnosť riadiť, alebo vlastniť rešpekt, to je výbornou hnacou silou, prečo sa do šikany púšťajú tí ktorým niečo chýba. Napríklad deti z problémových rodín, no v partii je to už následne ktokoľvek, aj ten najslušnejší. Z tisícov prípadov šikany máme len jeden video záznam. V súčasnej dobe je ich viac. Jedným z hlavných problémov je popieranie šikany, neexistujúce dôkazy a nedôvera v nahlásenia. Máme tu aj ďalší prípad, pomerne bežný. Problém niektorých šikanátorov je, že majú dosť doma, nemajú núdzu o dobrú finančnú situáciu a dostatok všetkého sa u nich prejavuje túžbou po agresii.

Nie, nič také neexistuje. Podľa škôl a podľa rodičov týchto detí neexistuje šanca, že slušné dieťa zo slušnej rodiny môže byť agresorom. Prílišné sebavedomie, dôvera rodičov a hlavne moc rodičov však často spôsobia, že dieťa veľmi dobre vie, že mu nič nehrozí. Strach učiteľov len spôsobí, že jeho prípad nebudú chcieť riešiť. Rovnako ako vedenie školy. Aj na malom Slovensku v 21. Storočí vidíme prípady, kedy sa riaditeľ školy rozhodne vec odložiť, pretože rodič je vplyvným a je jedno v akej oblasti. Jednotlivci, ktorým nič nechýba a pôsobia veľkým sebavedomým, ideálne ako vodcovia partie sú častí aj dnes.

Ak prídete k jeho rodičom so žiadosťou, aby útoky a ukážky nadradenosti prestali, nakoniec sa sami stretnete s rovnakým prístupom od hlavy tejto rodiny. V našej spoločnosti aj v roku 2017 existujú rodiny, ktorí dávajú deťom príklad, že ich postavenie im zabezpečilo beztrestnú spôsobilosť na čokoľvek čo si zmyslia. Nie, nie je to len vo filmoch. Občas dokonca aj na videách v mobiloch, ktoré v ešte ojedinelejších prípadoch uniknú von. A až vtedy si spoločnosť všimne, že možno naozaj existuje niečo ako šikana.

Šikana má na svedomí aj životy

O šikane sa hovorí na školách, prezentuje sa dokonca aj pred tými, ktorí sú už dávno obeťou. Pre nich je zvláštne o nej počúvať, ale nenachádzajú nástroj a cestu, ako ju nahlásiť bez toho, aby pocítil ešte násobnejšie následky. Deti, ktoré nahlásia šikanu totiž nemajú nástroj na ochranu. Nikoho nezaujíma, že to konkrétne dieťa pôjde o pár hodín domov a ani vonku nezostane nechránené. Nie len že ukáže pred ostatnými, že je “žalobaba” a “slaboch”, je takmer stopercentné, že bonzáctvo ho bude stáť veľa. Šikana má však vždy aj svoje následky. Strach, vnútorný boj, nechuť ísť do školy, hľadanie ciest, ako sa vyhnúť ceste do školy a škole ako takej.

Za roky práce s deťmi a aj po rokoch učenia na základnej škole, sme videli a počuli mnoho. Z osobných skúseností detí, aj sledovania je možné odpozorovať naozaj odporné prípady, ktoré sú pre stranu útočníka výbornou historkou, ako niekomu máčala hlavu v záchode, pisoároch, ako nútili menších piť vodu z miest, odkiaľ by ju nechcel piť nikto, či dokonca vieme aj o prípadoch, kedy dieťa v donútenej póze nafotili starší žiaci a použili fotografie na opakované vydieranie. O následkoch šikany ale dokáže najviac hovoriť psychológ. Kníh na túto tému je mnoho a nie sú pre srandu králikov.