Recenzia: obraz digitálnej doby Deti, náš poklad (Delphine de Vigan)

V románe Deti, náš poklad odkrýva autorka Delphine de Vigan nelichotivý obraz súčasnej digitálnej doby, ktorá zaznamenáva život človeka neraz už od počatia. Zameriava sa najmä na „predávanie“ rodinného „šťastia“ rodiny Diorerovcov, ktorí majú založený Youtube kanál, ako i profily na Instagrame, kde prezentujú ich súkromie, ale i spolupráce s rôznymi značkami. Kanál funguje výborne, počet sledovateľov stúpa, peniaze sa točia… Hoci to dávno nie je už len o zábave, ale o živobytí celej rodiny, mama Mélanie sa svojej slávy, po ktorej odmalička túžila, nevie nabažiť. Jedného dňa zmizne jej dcéra, 6-ročná Kimmy, a jej sa zrazu rúca svet a premieta sa jej veľa vecí z minulosti. Zastaví ju táto desivá skúsenosť v jej posadnutosti ich kanálom Happy Recré?

Pozlátko slávy

Mélanie odmala rada trávi čas pred televíznou obrazovkou, sleduje reality show, chce sa stať rovnako slávnou ako všetci ľudia, ktorých tam vidí. Ako dospelej žene, manželke a matke Sammyho sa jej podarí založiť kanály na sociálnych sieťach, ktorým sa ešte viac začne dariť po narodení jej druhorodeného dieťaťa, dievčatka Kimmy.

Po videách z ich každodenného života s dnes už 8-ročným Sammym a 6-ročnou Kimmy bažia ich sledovatelia, fanúšikovia, no bohužiaľ aj neprajníci, či úchyli. Núdzu o ponuky na spoluprácu rozhodne nemajú, v detských izbách ležia tony hračiek, značkového nerozbaleného oblečenia… No život týchto detí sa chtiac – nechtiac musel upnúť na učenie sa scenárov, nácvik umelých úsmevov, naučených fráz a natáčanie niekoľkokrát do týždňa, ako i celodenné prenasledovanie mobilom ich mamou. Kým Sammy poslušne a do bodky plní mamine príkazy, Kimmy je v poslednej dobe často nesústredená, vyčerpaná, protestuje. Až napokon zmizne. A to nielen spoza druhej strany kamery. Nikto si nevie vysvetliť, čo sa za jej zmiznutím skrýva, no všetky možnosti sú prípustné. Autorka ponúka ponor do zákulisia natáčania videí ako i odkrývania súkromného života rodiny pred kamerami, zverejňovaním ich života celému svetu.

Nástrahy sociálnych sietí

Kniha nám odkýva prúd dnešnej doby, „online“ života, do ktorého sami radi padáme. Delphine de Vigan nám však ponúka akúsi stopku alebo aspoň pozastavenie sa, a robí to veľmi dobre. Určite prinúti každého čitateľa aspoň zamyslieť sa nad tým, aké je to žalostne smutné, že dnes nám diery v zákonoch umožňujú zverejňovať život detí od prvých USG záznamov a následne zbierať po ich narodení lajky, videnia, zdieľania i reálne peniaze. Veď na sociálnych sieťach sa dnes „slávnym“ môže stať ktokoľvek, no nie každý vie ťarchu slávy uniesť.

Autorka protagonistku Mélanie navyše skvele vykresľuje ako „vedúcu jej komunity“, keď sa cíti obdivovaná, milovaná, má pocit, že toto sú jej reálni priatelia, že „vybudovala“ ich rodinu a ich „šťastie“ a delí sa oňho s inými. Delphine de Vigan nám cez tieto kruté pravdy poodhaľuje ilúziu, do ktorej môžeme cez sociálne siete spadnúť, či už ako hlavní aktéri alebo ako sledovatelia.

Ako sa kniha číta?

Kniha vám predstavu o šťastných a spokojných rodinách za kamerami veľmi rýchlo a mrazivo rozplynie. Toto je jej cieľom. Je písaná jednoduchým štýlom, číta sa ľahko, budete ju chcieť prečítať na „jeden nádych“. Avšak posolstvo, ktoré z nej plynie, je hlboké, určite si ho vezmete aj do vlastného života.

Kniha riadne núti zamyslieť sa…

…nad digitálnym svetom,

…podstatou rodiny,

…vyrastaním detí,

… nad všetkým možným…

V dnešnej „predigitalizovanej“ dobe je priam nevyhnutné prečítať si ju.

Informácie o knihe Deti, náš poklad:

Autor: Delphine de Vigan

Jazyk: slovenský

Väzba: tvrdá

Počet strán: 304

Formát: 125 x 200 mm

ISBN: 9788055187228

Rok vydania: 2023

Kúpite na: bux.sk, martinus.sk

