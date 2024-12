Batérie CR123A a ich výkon dostávajú ďalší zmysel, ak sú nabíjateľné

Batérie označované CR123A na našom trhu poznáme ako výkonnejší zdroj energie. So zachovaním nízkej váhy našiel uplatnenie v meracích prístrojoch, kamerách a citlivej lekárskej technike. Sú to lítiové, zväčša jednorazové batérie s rozmermi 16,8 mm (môže byť uvádzané aj 17 mm) v priemere a 34,5 mm na dĺžku, poskytujúce vysoké napätie (3 V) a stabilný výkon. Ten je násobkom výkonu napríklad populárnych a široko rozšírených formátov, akým sú klasické AA, alebo baterky AAA .

