Na východe vyrábajú originálne limonády, aj nealkoholickú borovičku

Na Slovensku vyrábajú jedinečné limonády, ktoré prichádzajú s celkom netradičnými príchuťami. Sortiment zložený z niekoľkých variácií čerpá vôňu a chuť v prírode a sladkú chuť získava vďaka medu. Tým tak ide o prírodný produkt, ktorý si môže plným právom hovoriť prírodný bez umelých prísad. Prísť s nápadom vyrábať vlastné limonády sa môže zdať ako niečo neuveriteľné ťažké.

Napriek tomu, koľko polien hádžu slovenské zákony záujemcom o podnikanie, o to viac o podnikanie v potravinárstve, je priam neuveriteľné počuť o originálnom nápade, ktorý je jedinečný a aj zaujímavý.

Limonády Mellos z východného Slovenska

Každá krajina má svoj národný nápoj. Aj Slovensko. No kým pre niekoho je to pivo, pre iných konkrétne pivo. Iná časť národa sa pokojne pustí do bitky za názor, že národným nápojom je víno, ktoré môže konkurovať aj svetovým značkám a vinárskym oblastiam. Zo sladených a nealkoholických nápojov vieme taktiež o niekoľkých, ktoré sú čisto slovenské a na svojom pôvode si zakladajú. Na východnom Slovensku však nedávno pribudol Mellos, výrobca kombinujúci vedomosti a dobrý marketing. Za nápadom stoja bratia Gabo a Rado Oprendekovci. Možno aj ich konkrétne limonády budeme čoskoro vymenovávať ako typické slovenské. V súčasnosti sa venujú výrobe hneď niekoľkých príchutí limonád. Sú to:

Borovička + Chilli: ojedinelý nápoj, ktorý napriek tomu, že nie je alkoholický, vyvoláva dojem pálenia. Sladká sirupová chuť je spôsobená obsahom medu, no príchuť borievok je nefalšovaná.

Tymián + Mäta: kombinácia dvoch byliniek s miernym obsahom jemného CO2 dokáže osviežiť. Ideálne dobre vychladená. Aj pri vlažnej teplote má však jednu funkciu. Nepatrne pohladí tráviacu sústavu, čo je efekt byliniek vyvolávajúci pocit rozšírenia ciev a ochladenie. V chuti viac prevláda mäta. Pripomína niektoré drahšie hipsterské „citronády“, ktoré sú počas leta populárne v podnikoch.

Ruža (stolistá) + (Ibištek sudánsky): osobitá chuť, ktorej dominuje ibištek. Jemný náznak ruže tvorí z nápoja jemný zážitok osviežujúci s obsahom jemného nenásilného CO2. Všetky tri chute sú výborné po jedle, aj na zážitkovú gastronómiu. Všetky tri tiež obsahujú med ako jediné použité sladidlo. Slovenský kvetový med tak tvorí 10% limonády.

Slovenská nealkoholická borovička

Borovička, nápoj čisto národný, aký inde vo svete môžete hľadať márne. Bola inšpiráciou aj pre autorov v Mellose, keď siahli po borievkach a chceli z nich vyrobiť nápoj. Vôňa aj náznak chuti borievok však do nápoja získali inou cestou, ako je tomu pri borovičke. A čím ozvláštniť chuť celého diela, aby aspoň trochu pripomínalo borovičku? Páli. Nie však po alkohole, ale pridaním chilli, ktoré docieli podobný efekt. Na rozdiel od klasickej borovičky, z tej medom sladenej nenafúka konzument nič.

Sami sme si vyskúšali, že ponúknuť návšteve prekvapenie chuti do pohára prináša hneď tému rozhovoru navyše. Chce to len nápoj viac vychladiť a výsledok je zaujímavý. Nepripravený človek môže byť prekvapený. Majte preto pripravenú odpoveď a vysvetlenie. V rámci zážitkovej gastronómie má pritom šancu uspieť akýkoľvek zaujímavý a chutný experiment a reštaurácie so zmyslom pre podobné trendy to vedia. Práve to sú miesta, aké by mohli siahnuť po podobných chutiach ako prvé.

Startup v oblasti, kde nevyskakuje nikto

Prísť s konceptom vlastných nápojov je niečo, s čím sa bežne nestretávame. Najmä sú to zaužívané značky nápojov. Nejedna značka sa pýši prírodnými zložkami aj pôvodom obsahu. Vo väčšine prípadov však ide o sortiment rôznych medzinárodných, respektíve zahraničných firiem. Z davu tak môže vyskočiť vyššie jedine nápad priamo zo Slovenska. Všimnúť si ho vtedy môžu ďalší, ktorí ocenia nie len pôvod surovín, ale aj pôvod geografický.

Mellos je pre nás príkladom začiatku, ktorý môžeme čiastočne sledovať postupne v celom svojom úsilí zachytiť sa na trhu a dostať k ľuďom. Ich stránky sú prezentáciu ponuky, aj vlastností. Z pohľadu podnikateľa je priam nemožné uviesť svoju značku v reťazcoch. Limonády si tak cestu k ľuďom razia cez internetový predaj, ale rovnako tak cez prvé prevádzky, ktoré sú nadšené vlastnosťami, aj chuťami. Kým podnik tak môže s akousi väčšou hrdosťou ponúknuť niečo zaujímavé, nové a netradičné, získavajú na tom všetky tri strany. Zákazník, prevádzka, aj dodávateľ. Na to, aby projekt uspel, potrebuje nadšenie a absolútne odhodlanie, ktoré autorom tejto myšlienky nechýba. Zažili sme to nedávno práve oslovením ľudí v Mellos, kde sme sa stretli so záujmom a viditeľným nadšením z toho, čo robia.

Tento a aj iné slovenské nápady pritom môžu podporiť len a len slovenskí zákazníci. Hlavne však prevádzky reštaurácií a podniky, ktoré sa rozhodnú nápoje ponúkať. Nič iné totiž tejto zaujímavej myšlienke v zásade už nechýba.

Kontaktné informácie:

Bratia Oprendekovci,

+421 948 285 404

Opre’ Cidery s.r.o., Budimír 42, 044 43 Budimír

Prevádzka: Južná trieda 119, 040 01 Košice