Kingsman: Zlatý kruh a návrat agentov už 21. septembra - ZN.SK

Do slovenských kín sa vracia tajomná organizácia Kingsman už 21. septembra. So slušne hviezdnym obsadením a ukážkou pustenej uzdy toho, ako to môže vyzerať, ak si máme predstaviť čisto amerických špeciálne tajných agentov a čisto britských agentov stojacich síce na rovnakej strane, ale stále priveľmi rozdielnych na to, aby ste ich hravo dokázali rozoznať. Film, ktorý bude akčnou zábavou pre nevyhradeného diváka, pobaví príbehom, známymi tvárami, no určite aj po vizuálnej stránke.

Kingsman: Zlatý kruh

S tajnými agentmi ešte tajnejšej organizácie Kingsman sme sa rozlúčili trochu rozpačito. Síce na poslednú chvíľu zachránili svet a väčšinu jeho obyvateľov, sami na tom neboli práve najlepšie. Harry Hart (Colin Firth) skončil s prestrelenou hlavou a je teda potenciálne mŕtvy, za sebou to má aj klamár šéf Arthur. Mladý agent Eggs (Taron Egerton) síce prežil a skončil v náručí dánskej princeznej, ale inak by sa dal počet elitných agentov, ktorí prežili, spočítať na prstoch jednej invalidnej ruky.

A teraz čelia zvyšní hrdinovia novej výzve. Ich tajnú centrálu totiž zničil niekto, kto má poriadny arzenál a celý svet sa stáva rukojemníkom ďalšieho šialeného zloducha. Ako inak, že? Kingsmanov čakajú nové úlohy a prekážky, a aj keď im hrdosť káže inak, spoja sa so spriatelenou americkou špionážnou organizáciou trefne pomenovanou Statesman. Konkrétne s agentmi nazývanými Tequila (Channing Tatum), Whiskey (Pedro Pascal), Champagne (Jeff Bridges) a Ginger (Halle Berry).

Agentúry Kingsman a Statesman musia spoločnými silami poraziť riadne šibnutú a pravdepodobne aj mimoriadne nebezpečnú potvoru menom Poppy (Julianne Moore). A pri tom opäť zachrániť celú Zem a väčšinu jej obyvateľov.

V súvislosti s pokračovaním sa najviac riešila otázka, či tajný agent číslo jeden, Harry Hart, dokáže vstať z mŕtvych. Odpoveď na ňu je však komplikovanejšia, než naznačujú trailery k filmu. “Harry je rozhodne späť, ale zďaleka to nie je ten Harry, ktorého sme poznali. Pre všetkých to bude obrovské prekvapenie,” sľubuje Mattew Vaughn.

Informácie o filme:

20th Century Fox, USA, 2017

Réžia: Matthew Vaughn

Scenár: Jane Goldman, Matthew Vaughn

Predloha: Mark Millar, Dave Gibbons

Kamera: George Richmond

Hudba: Henry Jackman, Matthew Margeson

Hrajú: Colin Firth, Julianne Moore, Taron Egerton, Mark Strong, Halle Berry, Pedro Pascal, Elton John, Channing Tatum, Jeff Bridges

Prístupnosť: od 15 rokov

Žáner: akčná komédia

Verzia: anglicky so slovenskými titulkami

Stopáž: približne 141 min

Formát: 2D a 3D IMAX, zvuk 5.1 a 7.1, ATMOS

Premiéra v slovenských kinách od: 21. septembra