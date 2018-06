Hainburgu a Wolsthala bez autobusu 901, Slovak Lines posilní svoje linky

Medializované informácie o ukončení platnosti licencie Dopravného podniku Bratislava na prevádzkovanie autobusovej linky 901 zachádzajúc až na územie Rakúska do Hainburgu an der Donau a Wolfsthal, postavili do pozoru mnohých Slovákov bývajúcich v pohraničných rakúskych obciach. Zároveň pozastavenie linky ovplyvní záujem slovenských cestujúcich, ktorý do Hainburgu merajú cestu kvôli nákupom v centre mestečka. Od 11. júna DPB pozastavuje túto linku až do získania novej licencie.

Liniek dopravnej spoločnosti Slovak Lines sa to netýka

Naďalej zostávajú zachované linky autobusovej spoločnosti Slovak Lines, a.s., ktorá prevádzkuje dve linky. V časoch, kedy je najväčší nápor cestujúcich, hneď v prvé ráno v pondelok 11. júna posilňuje pridanou linkou navyše. Nie všetci Slováci, bývajúci v oboch rakúskych mestečkách, sa spoliehajú na osobný automobil.

Tlačová správa spoločnosti Slovak Lines bližšie približuje vlastnosti tejto linky:

Cestovanie „regionálnou“ linkou Bratislava – Hainburg

Autobusy cezhraničnej linky vychádzajú z Autobusovej stanice Nivy, v Bratislave pokračujú zastávkou Most SNP a Einsteinova ulica. Prvou zastávkou v Rakúsku je Wolfsthal a konečnou mestečko Hainburg. Cestou naspäť navyše autobus zastavuje aj pri nákupnom centre Galleria Danubia Hainburg.

Linka do Hainburgu je zabezpečovaná klimatizovanými nízkopodlažnými autobusmi, ktoré umožňujú komfortný a bezpečný nástup všetkých cestujúcich vrátane rodičov s detským kočíkom, cyklistov či starších cestujúcich. V autobusoch je dostupné Wi-Fi pripojenie aj denná tlač. Lístky sa dajú zakúpiť u vodiča autobusu, cez internet a tiež v predajných miestach Slovak Lines.

Za základné cestovné do Wolfsthalu a Hainburgu sa v týchto autobusoch platí 1,50 eura, respektíve 2,90 eura pri spiatočnom lístku. Okrem hotovosti môžu cestujúci zaplatiť za lístok aj dopravnou kartou Slovak Lines, pri využití karty cestujúci automaticky získa zľavu z každého cestovného lístka. Pravidelní cestujúci si môžu zakúpiť aj karnetový lístok (lístok na 10 jázd), pri ktorom cena jednej jazdy vychádza 1,20 eura. Pre vybrané skupiny cestujúcich ako študenti, dôchodcovia či ŤZP je zľavnené cestovné a to aj pre jednorazové aj pre karnetové cestovné lístky. Nákupy a batožina cestujúcich je v autobusoch prepravovaná zdarma.