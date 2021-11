Recenzia: Dym v očiach, unikátne príbehy z prostredia krematória

Príbehov, ktoré by nám približovali prácu thanatopraktika, pohrebného ústavu, alebo ak chcete krematória, veľa nie je. Nemám na mysli horory a útržkovité scénky, ktoré nie sú základom celého príbehu. Kniha Dym v očiach a iné lekcie z krematória nám otvára dvere do miest, ku ktorým veľa krát ani nechceme mať otvorenú cestu. Pripomína nám ľudskú pominuteľnosť, smrteľnosť a to, čo nás všetkých čaká. Možno sa nám zdá morbídne čítať o tom, čo všetko sa s nami deje po smrti a aké neobvyklé nám môže pripadať pracovať v pohrebnom ústave.

Dym v očiach a iné lekcie z krematória je unikát

Príbeh Dymu v očiach je totiž rozprávaním toho, čím bola pre autorku Caitlin Doughty niekoľko rokov práca v krematóriu. Rozpráva pritom s príjemnou dávkou čierneho humoru a smrteľnej vážnosti podrobnosti. O tom, ako funguje krematórium, kremácia a postupy, ktorým sa v práci nevyhla. Alebo o tom, s čím sa stretávala ona a živí či mŕtvi kolo nej za bránami pohrebného ústavu.

Hoci je téma tabuizovaná a nepatrí medzi bežné prerozprávané témy, stáva sa neopakovateľne zaujímavou a pútavou. Autorka rozpráva o skutočných veciach, bez prikrášľovania a čitateľ sa nemusí hanbiť ak po knihe siaha. Možno sú to iné pocity ako hanba. Že by strach? Obavy z toho, čo sa dočíta? Neistota? Tie pocity boli u mňa naozaj rôzne. Nakoniec prečítanie tejto knihy hodnotím ako zásadný medzník v spomienkach na to, čo všetko som prečítal vo svojom živote a čo to vo mne zachovalo. Kniha Dym v očiach a iné lekcie z krematória vo vás zachová mnoho poučenia. Smrť nebude na chvíľu niečo vzdialené, čomu sa snažíme vyhýbať. Hlavná hrdinka je priamo tá, ktorá prichádzala do styku s mŕtvymi a s (ne)dostatkom skúseností, nadhľadom a predsa stále zdravým rozumom dokázala napísať mimoriadne zaujímavú knihu. Tak zaujímavú, že vás čo i len pár stranová ukážka zachytí a nepustí. Tak ako to bolo v mojom prípade. Popisuje mŕtvych, stavy v akých sa s nimi stretáva a aj procesy, ktorými si mŕtvy prechádzajú. Svoj podiel na výbornej čítanosti má však nepochybne aj zásah prekladateľky Marianny Bachledovej.

Thanatopraxia ako neznámy svet

Pohrebníctvo a krematórium v San Francisco sa veľmi nelíši od toho v našich končinách. Približuje nám svet, ktorý vždy vidíme a aj chceme vidieť z diaľky. Vyhýbame sa téme, ku ktorej sa nechceme približovať, aby si nás smrť nenašla skôr. Bezpečné je priblížiť sa jej v tejto knihe. Písané slová však čitateľ precíti, dokáže sa vžiť do určitých situácií a mnohé z popisovaných udalostí ho prinútia zamyslieť sa. Vnímať jednu, aj druhú stranu. Uvažovať. Alebo možno si viac vážiť život. Dovolím si tvrdiť, že ide o knihu, ktorú by si v určitom štádiu života mohol prečítať snáď každý čitateľ. Z neznámeho sveta sa po jej prečítaní stane o niečo známejší, s väčším pochopením. Odhaľujú sa nám tajomstvá ľudského tela, aké sa bežne nedozvedáme. Najmä však tajomstvá a postupy, ktoré sa dejú v márnici. Nie obrazy, aké poznáme z filmov a hororov. Realita. Možno realita smútku, odetá v čiernej… či skôr v sterilnej nerezovej farbe.

Kniha Dym v očiach je zážitkom. Určite pozitívnym

Hoci kniha Dym v očiach približuje tému smrti a rozpráva o profesii, ktorá nepatrí medzi vysnené pracovné pozície mladých ľudí, je zážitkom. Jedinečný pohľad na profesiu, v ktorej sa ocitne mladá Caitlin Doughty je skrátka mimoriadne pútavý. Sú to poviedky, akési dobrodružstvá, ktoré majú určitú chronológiu a netýkajú sa často veľkého deja. Po každej poviedke je nám jasnejšia odpoveď na otázky, ktoré sme nikdy nemuseli položiť, ale mohli by sme. O kostiach, o urnách, rebrách, kardiostimulátoroch, umelých kĺboch kovoch, detaily, ktoré vlastne ani nemožno nazvať morbídnymi, ak sú súčasťou kultúr sveta celé tisícročia.

Napriek téme je kniha pozitívnou. Nezarmucuje. Fascinuje. Miestami naozaj baví. Zároveň vzdeláva a možno v niektorých smeroch človeka môže zoceliť. Jej čítanie sa vrylo do pamäti, nespájalo sa s hrôzou a zúfalstvom. Jednoducho jej čítanie čitateľa baví a postupne sa dostáva cez kariéru a nezabudnuteľné príbehy, či všedné dni hlavnej hrdinky. Po prečítaní kniha tvorí dojem dokumentárneho filmu a zároveň sériu situácií, v ktorých si možno čitateľ predstavuje iných svojich blízkych, či mŕtvych, ak len nedávno sa lúčil s niekým blízkym. Slabšia a citlivá povaha možno vníma jej obsah ako depresívny. Za túto skupinu ľudí sa však nedokážem plnohodnotne vyjadriť.

Kniha Dym v očťiach z vydavateľstva Literárna bašta je naozaj príjemným prekvapením. Odvážne sa venuje téme, s ktorou zväčša nechceme mať nič spoločné. V takomto spracovaní však každá stránka vzbudzuje záujem. Možno je to záujmom vedieť, čo všetko mladá uchádzačka o nezvyčajnú prácu ešte zažije a kam vlastne bude smerovať jej kariéra. Poznáme ľudské telo počas jeho života, no menej po smrti. Dokonca máte pocit, že by takáto profesia bola nepredstaviteľná. Alebo pokojne možná? Kniha by sa dala pokladať za nástroj, ktorým si môžete celkom ľahko takúto dilemu rozhodnúť.

Informácia o knihe:

Celý názov knihy: Dym v očiach a iné lekcie z krematória

Dym v očiach a iné lekcie z krematória Vydavateľ: Literárna bašta

Literárna bašta Preklad : Marianna Bachledová

: Marianna Bachledová Počet strán : 268

: 268 Väzba : tvrdá

: tvrdá EAN : 9788099944634

: 9788099944634 Rok vydania: 2021

Viac na oficiálnych stránkach vydavateľa: https://www.literarnabasta.sk/