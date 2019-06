Envirorezort si pripomenul Deň Dunaja 2019 environmentálnou výchovou - ZN.SK

Okolo 200 žiakov základných škôl sa zúčastnilo osláv 16. medzinárodného Dňa Dunaja, ktoré sa konali pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR. Okrem kultúrneho programu, prednášok, či plavby loďou, prišlo i na oceňovanie víťazov Dunajského majstra umenia.

„Environmentálna výchova patrí ku kľúčovým nástrojom, ako prispievať k zvyšovaniu kvality životného prostredia. Pretože, ak by ľudia poznali všetky pravidlá správania sa k prírode, tak by nám to nielenže na ministerstve uľahčilo prácu, ale všetci by sme žili v zdravšom životnom prostredí,“ uviedol podpredseda vlády a minister László Sólymos s tým, že okrem Dňa Dunaja, ktorý pripadá na 29. júna, zorganizoval rezort aj vzdelávacie Enviro dni, ktoré sa konali v siedmich mestách naprieč Slovenskom.

V rámci dnešného programu sa žiaci napríklad plavili loďou, aby mohli plnohodnotne oceniť krásy a význam Dunaja. Okrem toho si mohli užiť environmentálne vystúpenie Tárajka a Popletajky, či rôzne zábavno-edukačné aktivity pri stánkoch rezortných organizácií ako Vodohospodárska výstavba, Slovenský vodohospodársky podnik, či napríklad Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, alebo Národná ZOO Bojnice.

„S environmentálnou výchovou musíme začať už pri najmladších, keďže tí ešte nemajú naučené zlé-neekologické návyky. Nehovoriac, že práve budúcim generáciám bude jedného dňa patriť svet a je len na nás, aby sme im po sebe zanechali zdravé prostredie pre život,“ doplnil minister, ktorý súčasne odovzdal ocenenia Dunajského majstra umenia.

Ako dodal, zelený rezort považuje za dôležité, aby v budúcnosti už nebolo nutné každoročne čistiť povodie Dunaja, ale aby sa výraznejšia pozornosť venovala prevencii. „Spoplatnili sme ľahké platové tašky a zaviedli povinnosť predajcov ponúkať ekologickú alternatívu. Do druhého čítania v parlamente sa dostala už aj legislatíva, ktorou sa zavedie zálohovanie jednorazových platových obalov na nápoje – teda PET fliaš a plechoviek,“ uviedol s tým, že v súčasnosti rieši novelu zákona o odpadoch, ktorou sa zakážu uvádzať na slovenský trh jednorazové plastové výrobky.

Deň Dunaja

Deň Dunaja (29.6.) vyhlásila Medzinárodná komisia na ochranu Dunaja pri príležitosti 10.výročia podpísania Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja zástupcami podunajských krajín (Sofia, jún 1994). Cieľom dohovoru je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí k zlepšeniu kvality vôd Dunaja.