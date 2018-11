Milan Rúfus a Peter Brenkus v knihe Poézia v krojoch | Kroje v poézii

Tak ako je na jeseň a pred Vianocami zvykom, vydavateľstvo IKAR, a.s. opäť predstaví niečo zaujímavé. Už pri krste knihy Odetí do krásy bolo prezradené, že tou novou knihou je spojenie slovenských krojov, práce fotografa Petra Brenkusa (1961) a významného slovenského básnika Milana Rúfusa (1928-2009). Ten síce už nie je medzi nami, no so súhlasom jeho rodiny vzniká výnimočná kniha v limitovanom počte len 525 číslovaných kusov. Verše obohatené o prácu fotografa Petra Brenkusa, ktorý sa zaslúžil o vznik práve knihy Odetí do krásy spolu s pani Kucbeľovou, zberateľkou a reštaurátorkou slovenských krojov, sú doplnené o grafickú úpravu každej zo strán.

Kniha vychádza pri príležitosti nedožitých 90. narodenín básnika. Pri výbere jednotlivých básní z tvorby sa podieľal Milan Richter, znalec životného diela Milana Rúfusa, ako aj Ján Sucháň, autor doslovu uvedeného v knihe.

Zberateľský kúsok Poézia v krojoch | Kroje v poézii

Minulý rok bola predstavená kniha Texty v obrazoch, obrazy v textoch, ktorá bola vyrobená podobne, ako momentálne pripravovaná knižka. Kniha bude aj tentoraz ukrytá v tvrdej kazete a plagát ako malý bonus bude súčasťou balenia. Kniha má mať kvalitnú grafickú, aj kníhviazačskú prácu. Nepochybne zaujímavé budú najmä pestré kroje pre oči, verše zas pre dušu. Nádherné sú fotografie s čiernym pozadím, čo ako farba bola v dávnej minulosti považovaná za farbu šťastia, kým práve biela bola farbou smrti.

V knihe sú jednotlivé kroje, ako aj obsah básní, zostavené do pomyselného roka. Od jari po jeseň a zimu sa pritom nemyslí len ročné obdobie, ale aj obdobie života človeka. Kroje od malých detí po starcov, šťastné aj smutné tváre. Ľudí s postavením, ľudí najchudobnejších. Slovenské kroje, naše kultúrne bohatstvo, s ktorým sa môžeme pýšiť aj v zahraničí.

V knihe je celkovo viac ako 100 básní a úryvkov z básní

Kroje pochádzajú zo zbierky Jany Kucbeľovej a niektorých rodín zo Slovenska a Slovákov z Vojvodiny v Srbsku.

V knihe sa najčastejšie objavujú kroje z Podpoľania, Horehronia, Liptova a Tekova. Najviac ich je konkrétne z Detvy.

Celkovo je zastúpených 50 obcí zo Slovenska a 2 obce z Vojvodiny.

Na knihe sa podieľala aj grafická dizajnérka Mária Rojko (1978)

Bonusy

Pre každého zberateľa je dôležité vedieť, čo získa kúpou. Mimo číslovaný výtlačok, ktorý bude k dispozícií len na Luxusnakniznica.sk, je to však aj nástenný kalendár vytvorený v motívoch knihy s parciálnym lakom na každej strane. Súčasťou budú aj rukavice určené na listovanie v knihe. Predsa len kvalitný papier zachytávajúci fotografie si budú chcieť zberatelia zachovať v čo najlepšej kvalite možno aj pre ďalšie generácie. Súčasťou je aj plagát s rozmermi 48×70 cm so ženou v kroji a básňou.

Vývozný artikel

Aj napriek slovenským textom je kniha nepopierateľným umeleckým dielom s hodnotou aj v rámci zberateľstva, avšak aj pre jeho grafický obsah. Môže byť totiž peknou prezentáciou toho, čo doma máme, respektíve čo tvorí naše kultúrne bohatstvo. Je len málo symbolov, ktoré sa ľuďom v zahraničí spája so Slovenskom. Kým symboly Nemecka, Francúzska, či Británie sú známe kdekoľvek vo svete, vďaka týmto a podobným dielam môžeme aj v rámci Slovenska získať nálepku – Krajina krásna svojimi pôvodnými krojmi. Už len dostať tieto diela do zahraničia. Ako cenné dary politikov, cez záujem médií, aj cez dobre premyslenú stratégiu.

Foto a predajné miesto: www.luxusnakniznica.sk