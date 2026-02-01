Ako sa píše dátum správne v slovenčine a prečo poznáme rôzne formáty?

Prečo je v slovenčine bodka pri dni: 1. januára? Ako je to s písaním dátumov a prečo poznáme z počítačov, filmov, hier a pop-kultúry rôzne spôsoby zapisovania dátumov a času? Možno sa vám zdá, že je to tak jednoduchá vec, že jej nemusíme venovať pozornosť. Následne sa objavíte v spoločnosti stredoškolákov, ktorých za 9 rokov základnej školy nikto nenaučil ako sa to píše. Ba ani v rodine nikdy nikto takéto deti nepoučil o tom, ako to má naozaj byť a vyzerať. Žiaľ, dnes naozaj mnoho detí a mládež stále neovládajú, podobne ako mnohí dospelí, ako to je a ako to byť nesmie.
Ako sa má správne písať dátum?
V slovenčine sa deň v dátume píše ako poradová číslovka, a poradové číslovky sa zapisujú s bodkou. Preto píšeme: 1. januára 2026 alebo 2. mája 2026
Bodka tu neznamená koniec vety, ale označuje, že ide o poradové číslo (prvý, druhý, tretí…). Rovnaký princíp platí aj pri inom použití: 5. kapitola, 3. poschodie, 21. storočie.
Ak by sme napísali 1 máj, ide o základnú číslovku bez gramatického vzťahu. Čítali by sme to ako „jeden máj“. V slovenčine však deň v dátume funguje ako poradová číslovka, preto musí mať bodku a mesiac sa skloňuje:
- správne: 1. mája
- nesprávne: 1 máj
Potom následne „2 máj“ by gramaticky znamenal „dva máj“, čo v slovenčine nedáva zmysel.
1. januára, 1.1. alebo 01.01.?
V slovenčine existujú tri bežné zápisy dátumu:
A. Textový zápis (najkrajší a jazykovo prirodzený)
1. január 2026 alebo tiež 1. januára 2026
Používa sa v úradných dokumentoch, zmluvách, knihách a oficiálnej komunikácii. Mesiac sa píše malým písmenom.
B. Číselný zápis s bodkami
1. 1. 2026 alebo 01. 01. 2026
Aj tu ostáva bodka za dňom aj mesiacom, pretože ide o poradové číslovky. Medzi jednotlivými časťami je medzera. Variant s nulami (01. 01.) je častejší v administratívnych systémoch. Napríklad kvôli štruktúre zápisu, ak by sa miesili dátumy 12.12. dvojciferné s jednocifernými 3.6. (alebo mix 24. 3.), ktoré stále potrebujú mať svoj rozsah na dve cifry.
C. Skrátený číselný zápis.
1. 1. – bez uvedenia roku, sa používa, ak je rok z kontextu jasný, alebo sa zmienka o konkrétnom roku opakuje.
Kam píšeme rok a prečo?
Rok sa v slovenskom texte píše za mesiac:
1. januára 2026
Ak uvádzame iba rok, píšeme ho bez bodky:
rok 2026
Ak chceme zdôrazniť obdobie, používame tvar:
stalo sa v roku 2026, nie „stalo sa v 2026“.
Prečo vidíme iné formáty dátumov?
Americký formát (USA)
V amerických filmoch často vidíme:
January 1, 2026
alebo číselne:
01/01/2026
USA používajú poradie:
MONTH / DAY / YEAR
To znamená, že 03/05/2026 je v USA 5. marca 2026, nie 3. mája.
Tento rozdiel často spôsobuje nedorozumenia pri medzinárodnej komunikácii.
ISO formát – YYYY-MM-DD
Mnohé systémy používajú:
2026-01-01
To je medzinárodný štandard ISO 8601. Poradie je:
YEAR – MONTH – DAY
Výhodou je, že sa dátumy správne radia chronologicky aj v počítačoch.
Keď vidíš predpis:
- YYYYMMDD → rok, mesiac, deň
- DDMMYYYY → deň, mesiac, rok
- MMDDYYYY → mesiac, deň, rok
Ide o anglické skratky:
- DAY = deň
- MONTH = mesiac
- YEAR = rok
Prečo sú systémy také prísne v poradí čísiel?
Počítačové systémy potrebujú jednoznačnosť. Ak si nahrávaš zložky s fotkami a každú nazývaš rôzne, budeš v tom mať chaos. Zložka, ktorá sa volá Jún 2009 a zložka Júl 2009 skrátka nepôjdu pekne po sebe. Existujú rôzne adresáre a zoradenia, kde má význam systémovosť, aby systém fungoval. Aj preto sa používa ISO formát YYYY-MM-DD.
Ak by sa používalo 01/02/2026, nevieme bez kontextu, či ide o 1. február alebo 2. január
V medzinárodnom prostredí je preto ISO zápis najbezpečnejší. V rôznych krajinách môže byť chápanie dátumu iné, podľa zvyklosti zapisovateľa. Neraz dokonca aj úradné záznamy možno pochopiť správne až po náleze iného zápisu. Napríklad 24.3. dáva jasne tušiť, že prvé je číslo dňa, druhé číslo mesiaca.
Čiže, čo je správne a kedy?
V slovenčine píšeme:
✔ 1. januára 2026
✔ 1. 1. 2026
✔ 2026-01-01 (technický formát)
Nepíšeme:
✖ 2 máj
✖ 1 január
Bodka je tam preto, že ide o poradovú číslovku. Mesiac sa skloňuje. Rok stojí na konci.
Iné formáty (americký, ISO, vojenský „Zulu“) vznikli kvôli praktickosti, medzinárodnej komunikácii a technickým systémom. V anglickej gramatike poznáme písanie poradových čísloviek ako 1st (first – prvý), 2nd (second – druhý), 3rd (third – tretí), 4th (fourth – štvrtý a všetky ďalšie už nesú -th)