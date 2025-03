Vyberáte si zubnú pastu správne? Toto číslo vám prezradí veľa

Liečivé byliny nájdete aj v pastách biela perla. Kokosový olej z Filipín, ktorý navyše bieli zuby, nájdete v zubnej paste :coconut s RDA 97, teda strednou abrazivitou vhodnou na každodenné použitie. Ak máte citlivé zuby, siahnite po paste :intenzívne bielenie so sviežou mätou, klinčekmi, citrónovým olejom a veľmi nízkou abrazivitou RDA 13. Pre fajčiarov je zas vhodná pasta s rumančekom, eukalyptom a aloe vera. Jej vysoká abrazivita RDA 139 pomáha bojovať so žltými škvrnami a zafarbením po cigaretách.

Ak máte citlivé zuby, odhalené krčky, prípadne škrípete zubami, mechanické čistenie vašim zubom neprospeje. V tomto prípade je vhodné siahnuť skôr po pastách s veľmi nízkou abrazivitou. Ak vás trápi vyššia tvorba zubného povlaku, siahnite skôr po paste so stredným stupňom abrazivity. Nízke a stredné RDA sú dostatočné na to, aby zuby zbavili zvyškov čaju, kávy či červeného vína bez toho, aby zbytočne mechanicky narúšali sklovinu.

Na základe nameraných hodnôt rozoznávame 4 stupne RDA – veľmi nízka abrazivita (0 – 40), nízka abrazivita (40 – 70), stredná abrazivita (70 – 100) a vysoká abrazivita (100+), pričom na každodenné používanie sú odporúčané zubné pasty s RDA od 1 do 100. Samozrejme aj tu platí, že každý by si mal pastu vyberať podľa svojich potrieb – rôzne RDA je vhodné pre rôzne typy zubov.

Viete o tom, že na zubnej paste by ste si mali všímať aj index abrazivity? Čo to však je a kde ho hľadať?

