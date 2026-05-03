Voyo rozširuje ponuku o 9 kanálov AMC Global Media Central Europe

Bratislava, 30. Apríla – Od 29. apríla 2026 získajú predplatitelia Voyo prístup k širšej a rozmanitejšej ponuke obsahu vrátane športu, filmov, dokumentov, lifestyle programov a detského vysielania. Nové lineárne kanály budú dostupné v rámci predplatného Voyo maximum, čím sa výrazne rozšíri ponuka platformy.
9 pridaných staníc do ponuky VOYO
V rámci tejto aktualizácie Voyo zaradí deväť staníc z portfólia AMC Global Media Central Europe, čím posilní svoj obsah naprieč všetkými kľúčovými žánrami.
Predplatitelia sa môžu tešiť na širokú ponuku obsahu pre všetky cieľové skupiny. Fanúšikovia športu si užijú živé prenosy na staniciach Sport 1 a Sport 2, ktoré ponúknu špičkové európske futbalové súťaže ako Serie A, Coppa Italia, UEFA European Qualifiers & Nations League, ako aj ďalšie prémiové športové podujatia vrátane vybraných prenosov z Ligy majstrov EHF v hádzanej a PDC European Tour.
Milovníci filmov a seriálov si prídu na svoje vďaka bohatej ponuke na kanáloch AMC a Film+, ktoré ponúkajú hollywoodske blockbustery, oceňované filmy a populárne seriály rôznych žánrov. Dokumentárny a lifestyle obsah bude dostupný na staniciach Spektrum, Spektrum Home a TV Paprika, zatiaľ čo rodiny a mladšie publikum si prídu na svoje vďaka detským kanálom Minimax a JimJam.
Všetky nové kanály budú pre predplatiteľov dostupné v rámci predplatného Voyo maximum a nájdu ich v sekcii TV program.
O Voyo
Voyo je streamovacia služba prevádzkovaná na Slovensku skupinou Markíza a predstavuje jeden z kľúčových pilierov digitálnej transformácie mediálnej skupiny CME. Dlhodobo zaznamenáva rast počtu predplatiteľov a ponúka širokú knižnicu filmov, seriálov a relácií z lokálnej aj zahraničnej produkcie vrátane exkluzívnych Voyo Originals, prémiového športového obsahu a obľúbených televíznych programov dostupných v predstihu. Platforma sa neustále vyvíja, prináša nové funkcie a systematicky rozširuje svoju ponuku pôvodného obsahu.
O AMC Global Media Central Europe
AMC Global Media Central Europe, prevádzková jednotka AMC Global Media, je popredná medzinárodná spoločnosť v oblasti vysielania a distribúcie tematických televíznych kanálov. Jej súčasné portfólio zahŕňa televízne stanice v širokom spektre žánrov vrátane filmov a seriálov, detského obsahu, infotainmentu a športu. AMC Global Media CE vlastní a prevádzkuje globálne feedy kanála JimJam a rôzne stanice v strednej a východnej Európe, ako napríklad vlajkový kanál AMC, Film+, FilmCafe, FilmMania, Sundance, Sport1, Sport2, Minimax, Spektrum, Spektrum Home a TV Paprika. Okrem toho portfólio AMC Global Media CE zahŕňa streamovaciu platformu SELEKT a nemecký platený kanál KinoweltTV, ako aj FAST kanály AMC Stories a Love After Lockup / Dating Hinter Gittern.