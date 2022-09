Viete, čo je výberová káva? 5 faktov, o ktorých ste možno netušili

Premýšľali ste už o tom, čo všetko sa skrýva za vašou rannou šálkou kávy? Prečítajte si zaujímavé informácie o tomto kávovom nápoji, ktoré ste možno netušili.

Objavil ju pastier kôz

Objavenie kávy je opradené viacerými legendami. Medzi najznámejšie patrí príbeh z 9. storočia o etiópskom pastierovi kôz. Počas pasenia si všimol, že po zjedení bobúľ z jedného stromu majú jeho kozy viac energie. O svoje zistenie sa podelil s opátom v miestom kláštore, ktorý si z bobúľ pripravil nápoj. Zistil, že ho nápoj udržiava v bdelosti počas dlhých hodín večernej modlitby. Zvesti o energizujúcich plodoch sa začali šíriť a postupne sa káva dostala do celého sveta.

Najväčším producentom je Brazília

Podľa štatistík je najväčším producentom kávy Brazília, a to až so 37,4 %. Za ňou nasleduje Vietnam a tretia v poradí je Kolumbia. Možno budete prekvapení, ale najviac kávy vypijú vo severských krajinách. Fíni konzumujú dokonca dvakrát viac kávy, ako väčšina Európy. Káva je tiež druhou najobchodovanejšou komoditou na svete, predbehla ju už len ropa.

Najkvalitnejšia káva so označuje ako výberová

Výberová káva je definovaná ako nadpriemerne kvalitná káva. Takáto kvalita sa dá dosiahnuť len vtedy, ak je pestovaná vo vhodných podmienkach, šetrne pozbieraná a kvalitne spracovaná. A aku ju spoznáte? Kávové zrná by nemali mať žiadne defekty.

Zdroj: Pexels.com

Takisto by mali byť rovnakej veľkosti a rovnomerne pražené, no nie spálené. Chuťový profil musí byť vyvážený. Na obale by sa mali nachádzať dôležité údaje, ako dátum a stupeň praženia, spôsob spracovania kávových čerešní (mokrý, suchý), pôvod (oblasť, meno farmy) a detailne opísaný chuťový profil.

Existujú 4 druhy kávy

Všetci poznáme dva známe druhy – arabicu a robustu. Existujú však ešte dva, ktoré nie sú u nás také časté. Liberica pochádza zo strednej Afriky – Libérie. Najviac sa však pestuje v Ázii, kde je veľmi populárna. Je často zmiešaná s inými odrodami. Má celkom nezvyčajnú, drevitú príchuť.

V Malajzii dokonca tvorí až 95 % z celkového počtu vypestovanej kávy. Ďalším druhom je excelsa, ktorá tiež rastie na celom území juhovýchodnej Ázie. Svojím tvarom sa podobá na libericu. Chuť má však viac ovocnejšiu a vôňu slabšiu ako ostatné druhy.

Kávou sa môžete predávkovať

Káva má blahodarné účinky na náš organizmus. Dokáže nás nabudiť, vylepšiť náš športový výkon, či dokonca znižuje riziká vzniku Parkinsonovej a Alzheimerovej choroby. Obsahuje aj veľké množstvo antioxidantov, ktoré sú pre naše telo tiež prospešné.

No ak to s ňou preženiete, hrozí predávkovanie. Môžete pociťovať búšenie srdca, trasenie či bolesť hlavy a úzkosť. Denná odporúčaná dávka je preto okolo 400 mg kofeínu. Dá sa to prirovnať približne k 3 až 4 šálkam kávy.