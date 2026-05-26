Zrkadlové ubytovanie uprostred viníc: Tokaj má unikátny glamping

MALÁ TŔŇA, 26. máj 2026 – Tokajská vinohradnícka oblasť sa od dnes môže pochváliť ďalšou absolútnou turistickou raritou. Vo vinohradníckom hone Domik v Malej Tŕni dnes slávnostne otvorili zrkadlové ubytovacie jednotky, ktoré vďaka svojej architektúre dokonale splývajú s okolitou krajinou. Projekt Glamping Domik Tokaj prepája moderný dizajn, ekológiu a nadštandardný komfort, čím vytvára celoročné útočisko pre milovníkov vína a nerušeného oddychu.
Čiže „neviditeľný“ glambing
Inovatívne ubytovacie objekty kubického tvaru sú situované v bezprostrednej blízkosti známej vyhliadkovej veže v tvare suda. Ich najväčšou prednosťou je panoramatické presklenie a zrkadlový exteriér, v ktorom sa odráža obloha a okolité vinice. Interiér ponúka komfort boutique ubytovania s dvoj lôžkom, oddychovou zónou, mini kuchynkou, kúpeľňou so sprchou a premyslené detaily pracujúce s prírodnými materiálmi, svetlom a výhľadom.
„Ľudia dnes pri cestovaní hľadajú autentický zážitok, spojenie s prírodou a niečo, čo si zapamätajú. Práve preto Košický samosprávny kraj podporil tento projekt cez Terra Incognita sumou 60-tisíc eur. Zrkadlové kabíny sú originálnym spojením modernej architektúry, pokoja v prírode a ekologického prístupu k cestovnému ruchu. Verím, že sa stanú novým magnetom pre návštevníkov, predĺžia ich pobyt v regióne a zároveň posilnia postavenie Košického kraja ako atraktívnej destinácie moderného ekoturizmu,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
Veľkým benefitom projektu je jeho ekologický charakter a využívanie obnoviteľných zdrojov. Plynulé prepojenie s existujúcimi službami etablovaného vinárstva zaručuje hosťom špičkový servis od zabezpečenia lokálnej gastronómie až po donášku vína.
Architektúra a unikátny priestor spolu s ňou
„Našou víziou bolo vytvoriť priestor, v ktorom človek spomalí, vypne od každodenného ruchu a opäť sa spojí s prírodou aj sám so sebou. Architektúru sme navrhli tak, aby bola prirodzenou súčasťou krajiny. Zrkadlové steny počas dňa odrážajú vinohrady a večer ponúkajú hosťom neopakovateľný pohľad na hviezdnu oblohu priamo z pohodlia interiéru,“ uviedla Michaela Jánošík Maciková zakladateľka GLAMPING DOMIK TOKAJ.
Kabíny sú situované v tesnej blízkosti vyhliadkovej veže. Jeden objekt sa nachádza bližšie k prístupovej ceste, zatiaľ čo druhý je situovaný vyššie vo vinohrade, čím ponúka ešte intenzívnejší kontakt s prírodou a pôsobivejší výhľad. Tento zážitkový glamping na Tokaji je ideálnym štartovacím bodom na bádanie. Okolitý región má totiž pre turistov pripravenú výnimočnú paletu ďalších aktivít.
Cyklotrasy ako na dlani
„Tokajská vinohradnícka oblasť a jej okolie ponúkajú ideálne podmienky pre aktívny oddych aj spoznávanie regiónu. Priamo od domčekov môžete vyraziť na cyklotrasy vedúce malebnou tokajskou krajinou či navštíviť kaštieľ v Borši alebo absolvovať splav Bodrogu v Ladmovciach. Návštevníci si môžu vychutnať aj degustácie vín v tradičných tufových pivniciach, oddych vo Vodnom svete Aqua Playa vo Veľatoch či netradičný discgolf vo vinárstve Mea Grati. Vzniká tak atraktívne prepojenie ekoturizmu, aktívneho oddychu a autentických tokajských zážitkov,“ dodala výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.
Neviditeľné domy vo viniciach sú pre návštevníkov dostupné už teraz. Rezervácie fungujú online na webe domiktokaj.sk formou samoobslužného systému s prístupom cez elektronický kód.
Projekt prináša do Tokaja nový typ ubytovania, ktorý prepája architektúru, krajinu a emóciu do jedného autentického zážitku.