Celovečerný dokumentárny film Za oponou veľhôr vstupuje do kín

„Nikdy sa nevzdávaj. Nestrácaj nádej. Prekračuj svoje hranice.“ Tento jednoduchý, no silný životný princíp doviedol Dinu Štěrbovú v 80. rokoch k svetovému úspechu v horolezectve – a neskôr k niekoľko rokov trvajúcej humanitárnej misii v jednej z najťažšie dostupných oblastí sveta. Režisérka Hana Pinkavová však vo filme ukazuje nielen hrdinstvo, ale aj pochybnosti, zraniteľnosť, ticho a vnútorné zápasy ženy, ktorá nikdy neprestala hľadať zmysel svojich činov. Film je mozaikou archívnych materiálov, výpovedí a aktuálnych záberov z jej poslednej cesty do Pakistanu vo veku 81 rokov. V intímnych scénach sa stretávame s Dinou, ktorá sa lúči s horami a zároveň odovzdáva štafetu ďalším generáciám v miestnej nemocnici.

Bratislava, 1. apríla 2025 – Celovečerný dokumentárny film Za oponou veľhôr (r. Hana Pinkavová) vstupuje do slovenskej kinodistribúcie 3. apríla 2025 vďaka spoločnosti Cinemart SK . Film rozpráva výnimočný životný príbeh Diny Štěrbovej , prvej ženy na svete, ktorá vystúpila na osemtisícovku Čo Oju (8 201 m), no svoj najväčší výstup uskutočnila neskôr – v odľahlom pakistanskom Baltistane, kde pomáhala zachraňovať životy ako humanitárna pracovníčka.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: cookie policy