Obec Miková ožila 25. júla 2026 festivalom. Čo ponúkol a priniesol?

Obec Miková ožila 25. júla festivalom, ktorého tradíciu sa podarilo obnoviť pod vedením nového organizátora. Podujatie, ktoré mohlo v minulosti pôsobiť skôr regionálne, dnes možno považovať za veľký festival s potenciálom osloviť široké publikum. Rusínska obec Miková je známa aj ako rodisko rodičov Andyho Warhola a tento fakt využíva aj pri rozvoji cestovného ruchu. Medzi dôležité miestne atrakcie patrí Pamätná izba Andyho Warhola, ktorá návštevníkom približuje nielen osobnosť svetoznámeho umelca, ale aj históriu obce, miestny folklór a ďalšie zaujímavosti.
Festival Miková sa označuje za multižánrové podujatie a ani tento rok sa neobmedzil iba na jeden druh hudby. Priestor dostali folklórne skupiny a súbory s rusínskou hudbou, modernejšie skladby s rusínskymi textami aj interpreti známi po celom Slovensku. Dôkazom boli vystúpenia a mimoriadny úspech acappella skupiny FRAGILE či slovenskej hudobnej stálice VIDIEK s Jankom Kuricom, ktorých publikum prijalo s veľkým nadšením.
Program pre deti aj celé rodiny
Dejiskom festivalu bol areál bývalej školy, ktorý vďaka svahovitému terénu poskytol dostatok priestoru aj dobrý výhľad na pódium. Profesionálne ozvučenie, dostatočný počet stánkov a bohatý sprievodný program posunuli úroveň podujatia vyššie a vytvorili z neho plnohodnotný festival schopný osloviť návštevníkov zo širokého okolia.
Dopoludňajšie hodiny patrili najmä deťom. Súčasťou programu bola detská tombola, v ktorej mohli získať tašky s viacerými darčekmi, hodnotné knihy, stavebnice a ďalšie lákavé ceny. Pripravené boli aj hry spojené s cestou s Mikovským pasom a detské divadielko s Holubom Ernestom. Počet návštevníkov sa počas dňa postupne zvyšoval a vo večerných a nočných hodinách už nebolo zaplnené iba samotné hľadisko festivalu.
Hudba od folklóru po moderné žánre
Hudobný program dokázal osloviť staršie aj mladšie generácie. Zastúpený bol folklór, rusínska hudba aj moderné žánre. Nadšenie publika bolo viditeľné počas vystúpení skupín Teraborsuk a Exotic. Po folklórnej časti rozprúdila energiu kapela Basawell, po ktorej nasledovalo očakávané vystúpenie skupiny FRAGILE.
Výraznú energiu priniesol aj Calibri Gang a po polnočnom ohňostroji festival uzavreli program Lomnické čháve. Medzi nezabudnuteľné súčasti podujatia patrila aj ochutnávka rusínskych jedál. Hrdí Rusíni a Slováci sa stretli na jednom mieste a všadeprítomná rusínština pripomenula, že nejde o taký neznámy jazyk, ako by sa mohlo zdať. Priateľská atmosféra prilákala celé rodiny zo širšieho regiónu aj návštevníkov z rôznych kútov Slovenska.
Tombola prináša vždy silné emócie
Jedným zo zásadných bodov programu bola tombola, ktorá priniesla do hľadiska azda najsilnejšie emócie a pritiahla pozornosť všetkých návštevníkov s lístkami v rukách. Medzi cenami sa nachádzalo niekoľko pobytov, vrátane hlavnej 1. ceny – pobytu v Chorvátsku. Návštevníci mohli súťažiť o množstvo cien rozdelených do viacerých balíčkov. Nachádzali sa medzi nimi pobyty v hoteloch a penziónoch v okolitom regióne, balenia kávy značky Ebenica, koše výrobkov spoločnosti Mecom, zaujímavé drevené výrobky, prípadne knihy Tomáša Galierika. Taktiež balíčky vylepšené wellness poukazmi kúpeľnými pobytmi a ďalšími darčekmi.
Veľký záujem vzbudil aj QLED televízor značky Sencor od spoločnosti Esat.sk, ktorá venovala taktiež poukážky na televíznu službu a ďalšie ceny. Jednotlivé výhry predstavili pred festivalom aj jeho oficiálne účty na sociálnych sieťach.
Večerom sprevádzali Vladimír Čema a Vladimír Roháč. Vytvorili vzájomne sa dopĺňajúcu moderátorskú dvojicu, ktorú prijali návštevníci všetkých generácií. Je nepochybné, že obnovený festival vrátil Mikovú na festivalovú mapu Slovenska. Podujatie má šancu konkurovať aj väčším festivalom a možno sa v budúcnosti rozrastie dokonca na dvojdňový program. To však ukáže až ďalší vývoj.
Stránky podujatia: festivalmikova.sk