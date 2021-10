10 tipov, čo dať dieťatku na prvé narodeniny

Prvé narodeniny sú veľká vec. Pre dieťa, ale hlavne pre mamičky a oteckov či pre ďalších členov rodiny. Hľadanie dokonalých hračiek pre ročné dieťa však môže byť náročnejšie, než ste si mysleli. Žiadne obavy. Vďaka nasledujúcim skvelým tipom na darček pre ročné bábätko vyberiete hračky, ktorými zabodujete.

1. tip: Chodítka pre prvé krôčiky a odrážadlá

Veľmi dobrým pomocníkom pri prvých krôčikoch môžu byť chodítka. Mnoho rodičov sa pre nich rozhodne hlavne preto, aby deťom dodávali istotu a stabilitu pri prvých krôčikoch a aby mohli ich nedočkavé ratolesti začať spoznávať svet z inej perspektívy. Na trhu nájdete rôzne modely od tzv. „pavúkov“ cez aktívne chodítka s možnosťou vkladať dovnútra hračky, hrať sa s počítadlom alebo krútiť kolieskami.

Pre detičky, ktoré už samostatne chodia, sa hodia už aj najmenšie odrážadlá. Ideálne je vybrať kvalitný a bezpečný model skombinovaný aj s kolobežkou pre väčšie deti. Tak, aby s miláčikom mohla jeho milovaná trojkolka rásť. Nezabúdajte pritom na kvalitné detské prilby, ktoré pomáhajú predchádzať mnohým karambolom na odrážadle.

2. tip: Pomôcky na rozvoj logického a priestorového myslenia

Do hry ročného dieťaťa je veľmi dôležité zapájať logické a priestorové myslenie, cibriť zmysel pre veľkosti, tvary a farby, trénovať koordináciu pohybov. Keď sa drobci môžu so svojimi hračkami trochu potrápiť s úspešným výsledkom, dodáva im to pocit sebavedomia a dokážu sa krásne radovať z toho, čo všetko už dokážu. K týmto pocitom a rozvoju im pomáhajú hračky na triedenie, vkladanie a nastrkovanie.

Vhodné je v tomto ohľade začať so skladacími pyramídami s krúžkami v rôznych priemeroch. Dieťa vďaka nim získava predstavu o polohe predmetu v priestore a učí sa porovnávať predmety podľa veľkosti a farby. Zvoliť môžete drevené modely, ktoré sú bezpečné pre dieťa a jeho zdravie a navyše vyzerajú veľmi elegantne.

Ďalšími obľúbenými hračkami ideálnymi pre rozvoj jemnej motoriky a vnímania tvarov sú staré-známe vkladačky. Vkladané predmety pritom môžu predstavovať zvieratká alebo dopravné prostriedky či základné geometrické tvary. Pre ročné deti je ideálne zamerať sa na jednoduchšie vkladačky s väčšími otvormi, avšak ak už dieťa túto skúsenosť má, je vhodné darovať aj o čosi náročnejší model.

3. tip: Hračky na ťahanie a tlačenie

Deti, ktoré sa už dokážu samostatne pohybovať, milujú hračky na tlačenie a ťahanie. Hlavne keď sú farebné, veselé a pripomínajú im obľúbené zvieratko. Najlepšou voľbou je staviť na odolné drevené hračky. Tie vhodným spôsobom rozvíjajú nielen detskú predstavivosť, ale prinášajú aj väčšiu radosť z prvých krokov rovnako ako podporujú hrubú motoriku. Navyše sú pre rodičov príjemnou a nostalgickou záležitosťou, keďže mnohí z nich vlastnili veľmi podobné hračky. Pri drevených hračkách na tlačenie sú obľúbené napríklad motívy motýľov a lienok, medzi zvieratkami na ťahanie „bodujú“ koníky, mačičky, alebo psíky.

4. tip: Lopty, loptičky a balóny

Lopty, loptičky a balóny sú pre mnohé ročné detičky nenahraditeľným zdrojom smiechu, zábavy a zdravej hry. Podporujú jemnú i hrubú motoriku aj fyzické zručnosti. Navyše nie je väčšej zábavy, ako keď sa nezbedná lopta niekam zakotúľa a rodičia ju musia vyťahovať z tých najťažšie dostupných zákutí.

Pre bábätká sa najlepšie hodia mäkké lopty z jemnej bavlny, ktoré dokážu pohodlne uchytiť aj jednou rúčkou a neodkotúľajú sa príliš ďaleko. Navyše vôbec nevadí, ak ich dieťa obhrýza či oblizuje. Výhodou je, ak sa dá lopta v polovici otvoriť a ukrýva pre malých objaviteľov prekvapenie v podobe plyšového zvieratka, hrkálky alebo menšej loptičky.

Väčšie deti už však potrebujú lopty, ktoré sú ľahšie, lepšie sa kotúľajú aj hádžu. Nič teda nepokazíte klasickou gumenou loptou menšieho priemeru s farebnými obrázkami zvieratiek alebo geometrickými vzormi. Veľa zábavy dokážu vykúzliť aj malé plastové loptičky kotúľajúce sa rýchlo po povrchoch. Extra zábavné sú napríklad priesvitné modely s malou hrkálkou alebo obrázkom vo vnútri.

5. tip: Detské hudobné nástroje

Rozvoj hudobného sluchu a zmyslu pre rytmus môžete u detí podporiť darovaním prvého hudobného nástroja pre najmenších. Hudobné hračky učia deti rozoznávať zvuky a rozlišovať od seba jednotlivé hudobné nástroje. Jednoduchým začiatkom môže byť napríklad farebný xylofón, tamburína, bubienok alebo rumba gule. Malý elektrický klavírik potom predstavuje ideálnu hračku pre ročné dieťatko, s ktorou si môžete už aj zaspievať jednoduchšie piesne.

Okrem hudobných nástrojov je tu však aj mnoho iných hudobných hračiek vhodných na prvé narodeniny. Deti totiž milujú zvieratká, ktoré pri poťahaní alebo stlačení zahrajú obľúbenú uspávanku alebo vydajú iný zvuk. Či už zvolíte štekajúceho psíka, veselú hrajúcu opičku alebo hudobnú futbalovú loptu, nikdy nešliapnete vedľa.

6. tip: Plyšové hračky a doplnky pre najmenších

V prvom roku života si deti dokážu obľúbiť niektoré plyšové hračky, učia sa ich objať alebo im dokonca dávajú bozky. Práve preto je vhodné poohliadnuť sa po plyšákoch z kvalitných materiálov a v neutrálnych farbách bez prílišného množstva farbív. Skvelé sú napríklad produkty z bio bavlny. Pekným darčekom sa môže stať aj zahrievací vankúš v podobe plyšového zvieratka. Vankúše z čerešňových kôstok vyžarujú „suché teplo“, uvoľňujú svaly, podporujú prekrvovanie a pôsobia relaxačne. Dajú sa tiež využiť ako chladiace vankúšiky alebo obyčajná plyšová hračka na hranie a túlenie.

Osobitnou kategóriou plyšových hračiek pre najmenších sú maznáčiky. Najčastejšie ich nájdete vo forme zajačikov či mackov vyrobených z toho najjemnejšieho plyšu príjemnom už na prvý dotyk. Ak vyberiete správne, je šanca, že dieťa si túto hračku veľmi obľúbi a v ideálnom prípade s ňou bude chcieť spávať alebo sa k nej túliť ešte dlhé mesiace a roky. Že vaše dieťatko je na maznanie príliš aktívne? Tým lepšie! Doprajte mu napríklad skákacieho plyšového koníka. Je bezpečný, skákanie na ňom podporuje hrubú motoriku a učí deti správne držať chrbátik. Navyše sa na nich deti do sýtosti vyskáču a tešia sa z nového pohybu.

7. tip: Hračky do pieskoviska a na ihrisko

Deti po dovŕšenom prvom roku sa veľmi rýchlo zaľúbia do detských ihrísk, pieskovísk a kamienkov. Práve preto predstavuje ideálny darček na prvé narodeniny set hračiek do piesku obsahujúci farebné formičky, lopatky, vedierko, malé hrabličky a kanvičky. Tieto plastové pomôcky učia deti narábať s novým materiálom, cibria jeho jemnú motoriku pri presýpaní a formovaní a dajú sa skvele použiť aj ako zábava na pieskovej pláži pri mori. Dokúpte k sade ešte malý pieskový či vodný mlyn vo viacerých farbách a exteriérové radovánky sa môžu začať!

8. tip: Zábava do vane

Večerný kúpeľ znamená pre menšie deti často otravnú záležitosť. Stačí však do vody pridať zopár lodí, kačičiek a vedierok a razom sa z neho stáva obľúbený rituál plný hry a smiechu! Samozrejme, hračka do vane nie je sama o sebe adekvátnym darčekom na prvé narodeniny. Ale pokiaľ vyberiete sadu striekačiek vo forme gumených zvieratiek doplnenú o malé misky na prelievanie v rôznych farbách a svietiace hračky do vane, postaráte sa už o hodnotný darček pre dieťa aj rodiča. Nič nepokazíte ani gumenou knihou do vane s rôznymi obrázkami. Tie podporia detskú fantáziu, slovnú zásobu aj interakciu s rodičom pri kúpaní.

9. tip: Autíčka, vláčiky a dopravné prostriedky nielen pre chlapcov

Vláčiky, autíčka a ďalšie dopravné prostriedky sa radia medzi obľúbené detské hračky po stáročia a už dávno neplatí, že patria do rúk iba chlapcom. Dokážu rozvíjať detskú predstavivosť, prinášajú radosť z pohybu a cibria jemnú motoriku detských tiel. Práve preto by nemali chýbať v žiadnej detskej izbičke. Pre ročné deti sú ideálne väčšie hračky s kolieskami, ktoré nemôžu deti prehltnúť a neobsahujú príliš malé odnímateľné súčiastky. Vhodné sú napríklad drevené vláčiky s viacerými vagónmi ťahajúcimi sa za sebou, autobusy, nákladné, hasičské alebo záchranárske autá. Medzi deťmi sú obľúbené aj traktory či bagre v rôznych farbách a veľkostiach. Skvelým darčekom na prvé narodeniny je aj veľká „tatrovka“, v ktorej môže dieťa voziť aj piesok, štrk a kamienky zo záhrady či svoje obľúbené hračky (alebo dokonca menšieho súrodenca). Pamätáte si ešte na tú svoju?

10. tip: Doplnky do detskej izbičky

Krásnym darčekom pre ročné deti aj ich rodičov sú nápadité doplnky do detskej izbičky. Úspech zožnete napríklad so svietiacimi nálepkami na stenu v obľúbených tvaroch, farebnými obliečkami na vankúš a perinku alebo mäkkými dečkami, do ktorých sa môžu deti pri hre pohodlne zababušiť. Detský meter na stenu s rôznymi farbami zas zaistí veľa zábavy pri pravidelnom meraní a zapisovaní veľkých detských pokrokov. Do čierneho trafíte aj s pohodlným detským kresielkom. Vyberajte modely, ktoré budú príjemné na dotyk a vyrobené z tých najkvalitnejších materiálov. Deti si sedenie, čítanie a hru v nich skrátka zamilujú. Možností je mnoho, takže dajte priestor svojej fantázii a citu pre estetiku. Pokiaľ však nenakupujete doplnok do svojej domácnosti, poraďte sa vždy o výbere s rodičmi dieťatka. Budete tak mať istotu, že váš doplnok bude maximálne doladený a na sto percent využitý.

Bonusový tip: Akým hračkám sa pre ročné deti radšej vyhnúť

Vedecké výskumy dokazujú, že nevhodnými hračkami pre najmenšie deti sú tablety, telefóny, elektronické hry alebo hračky nahrádzajúce interakciu s človekom. Tie totiž nepodporujú predstavivosť, napodobňovanie ani nestimulujú rečové schopnosti či samotný princíp hry. Nevhodné sú taktiež príliš stimulujúce hračky alebo predmety s umelou inteligenciou. Aj keď tieto hračky pôsobia veľmi lákavo, pre ročné deti sa najlepšie hodia čo možno najjednoduchšie hračky z prírodných materiálov podobné tým, s ktorými sa hrávali aj ich rodičia.

Pri výbere hračky na prvé narodeniny dieťaťa teda stavte na svoju intuíciu, jednoduchosť a podporu prirodzenej detskej hry sprevádzanej interakciou s láskavým rodičom, inými príbuznými či rovesníkmi.