The Simpsons Tapped Out priniesla nové „baby“ postavičky - ZN.SK

Hráči jednej z najúspešnejších a najrozsiahlejších mobilných hier The Simpsons Tapped Out sa do 4. Septembra môžu zabaviť na špeciálnom limitovanom prídavku. Medzi herné postavičky zaradili niekoľko nových, ktoré nebude možné získať inokedy, ako počas nasledujúcich dní. Home, Marge, ale aj napríklad Moe (Vočko), Mr. Bearns, Profesor Frink a niekoľko ďalších sa v hre objavia ako postavy vo veku zhruba 10 rokov. Nenahradia pôvodné dospelé postavy, respektíve nestanú sa len možnou úlohou pôvodných postáv, ako tomu býva napríklad pri niektorých kostýmoch a prevedeniach daných postáv.

Súčasťou ponuky nových postavičiek sa stáva aj Bart a Liza. Obe tieto postavičky je možné získať v rámci úloh spojených s detstvom Simpsonovcov, pričom dôležitú úlohu môžu mať aj inými cestami získané iné „baby“ postavičky. Kým niektoré postavy je možné získať za úlohy, iné stoja poriadny balík šišiek a tie, ako hráči vedia, nie sú zadarmo.

O čom je Tapped Out?

Tapped Out je hra, ktorá sa objavila aj v samotnom seriáli Simpsonovci. Ide o mobilnú hru pre iOS a Android, v ktorom si postupne viete z rôznych ponúkaných budov postaviť vlastný Springfield a s ním získavať aj jednotlivé postavičky. Všetko to, čo sa možno len okrajovo objavilo v televíznom seriály, je dostupné v hre. Mnoho známych budov, aj jednorazovo ukázané budovy v jedinom diely, sa dajú postaviť a postavám z filmu dávať rôzne úlohy. Napríklad aj Levák Bob tu má svoju úlohu, hoci bol jedinou postavou, ktorú nemôžete vlastniť, len chytať. Po novom je už aj on možný ako vlastná ovládateľná postavička. Chce to len niekoľko krát ho chytiť a nechať uväzniť.

Hra je bezplatná. Spoplatnené je len voliteľné nakupovanie šišiek. Ikonicky známe cukrové šišky s ružovou polevou sú totiž mimo herné peniaze druhým platidlom za ktorý sa dá skrátiť interval čakania, alebo získať niečo špeciálne. Od svojho počiatku pred siedmimi rokmi zanikol pôvodný Krustyland a k Springfieldu sa pripojila milionárska lokalita nachádzajúca sa za kopcom. Dokonca aj slávna jednokolejka tu má svoju fungujúcu podobu a niekoľko možných staníc k tomu.