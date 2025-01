Taliansky tínedžer hackol lodnú dopravu aj školský systém známok

Polícia zistila identitu hackera po tom, čo technici vystopovali neoprávnené prístupy do navigačných systémov. Pátranie viedlo do jeho domu, kde kriminalisti zabavili počítač. Keďže ide o mladistvého, jeho meno nebolo zverejnené a prípad rieši súd pre maloletých.

Tínedžer však nezostal len pri lodiach. Podarilo sa mu preniknúť aj do webovej stránky talianskeho ministerstva školstva, kde si vylepšil známky z päťky na šesťku. Systém známkovania je tu iný a desiatka je najvyššia známka. Dá sa tak povedať, že bol veľmi skromný a neskočil so známkou príliš. Svoj „úspech“ zdieľal aj s kamarátmi, ktorým pomohol vyhnúť sa opravným skúškam.

