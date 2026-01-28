Popraviť! – nová kniha mapujúca totalitné procesy, hony na ľudí a popravy

Vychádza knižná novinka, akých na trhu nie je veľa a vyžadujú si odvahu po nich siahnuť, ba odvahu otvoriť archívy a takúto knihu pripraviť. Publikácia Popraviť! Politické procesy s príslušníkmi Zboru národnej bezpečnosti, ktorú práve nedávno vydal Ústav pamäti národa, patrí k tým knihám, ktoré sa nečítajú rýchlo ani ľahkovážne. Nejde o beletriu ani o klasickú populárno-náučnú knihu o dejinách. Ide o prácu, ktorá sa opiera o archívny výskum, autentické dokumenty a konkrétne osudy ľudí, ktorých životy sa po roku 1948 stali súčasťou represie nastupujúcej komunistickej moci.
Autorom publikácie je Vladimír Palko ml., historik Ústavu pamäti národa, ktorý čitateľa sprevádza politicky motivovanými procesmi vedenými proti príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti v prvých rokoch totalitného režimu. Mali byť cielene exemplárne, aby mali dostatočnú viditeľnosť a boli odstrašujúce pre všetkých, ktorí by akokoľvek plánovali prejaviť neposlušnosť režimu. Už samotný názov knihy odkazuje na konečný verdikt, ku ktorému tieto procesy smerovali. Rozsudok „popraviť“, vyslovený v mene štátu a ideológie, nie je iba tlmočený autorom, ale je priamo viditeľný vo svojej originálnej podobe. V knihe totiž čitateľ nachádza niekoľko skenov, originálnych dokumentov. Tie zachytávajú presný jazyk, formulácie, previnenia a aj dobové frázy tak, ako si to vyžadoval režim.
Politické procesy ako nástroj zastrašovania
Kniha jasne ukazuje, že po „víťaznom“ februári 1948 (Februárový prevrat, z pohľadu komunistov považovaný za Víťazný a tak aj propagandou titulovaný) nešlo iba o personálne čistky. Komunistická moc potrebovala vytvoriť odstrašujúci mechanizmus, ktorý by zastrašil celé bezpečnostné zložky. Procesy s príslušníkmi ZNB (Zbor národnej bezpečnosti, alebo v Československu aj SNB) nakoniec demonštrovali, že ani služba režimu nezaručuje bezpečie, ak sa jednotlivec stane nepohodlným alebo podozrivým.
Publikácia sa venuje ôsmim politickým procesom, v ktorých bolo deväť príslušníkov ZNB popravených, desiatky ďalších odsúdení na dlhoročné tresty a tisíce ľudí nepriamo zasiahnuté následkami represie. Všetko sa odohrávalo v období vlády Klementa Gottwalda, pod prísnym dohľadom sovietskych poradcov, ktorí mali rozhodujúci vplyv na podobu vyšetrovania aj rozsudkov a vlastne fungovania mnohých orgánov moci v krajine.
Konkrétni ľudia, konkrétne spisy
Silnou stránkou knihy je práca s autentickým archívnym materiálom. Text nie je postavený na všeobecných tvrdeniach, ale na konkrétnych vyšetrovacích spisoch, rozsudkoch a dokumentoch, ktoré autor spracúva a interpretuje. Publikácia obsahuje aj reprodukcie archívnych dokumentov, vrátane skenov vyšetrovacích spisov a súdnych rozhodnutí, čo jej dodáva mimoriadnu dokumentačnú hodnotu.
Čitateľ tak nesleduje anonymné mechanizmy moci, ale osudy konkrétnych policajtov z rôznych súčastí zboru, vrátane Štátnej bezpečnosti. Ich skutky, rozhodnutia aj osobné postoje sa v knihe stretávajú na jednom mieste – na popravisku. To sa stalo symbolom konečného riešenia domnelej či skutočnej „zrady“.
Dielo tak nie je len autorovou reprodukciou údajov a udalostí, ale reálnou cestou časom. Pretože vidíme znenie dokumentov, ich jazyk, pečiatky, vydavateľov rozkazov a mená, ktoré v čase vydávania a podpisovania dokumentov ešte žili, boli v pátraní, vypočúvaní, alebo sa práve vznikom dokumentu ich osud spečatil. Previnenia, ktoré by dnes nikto netrestal tak zásadne a neprenášal previnenie aj na členov rodiny, kolegov a pravdepodobné osoby, s ktorými sa obeť prenasledovania a vyšetrovania mohla stretnúť.
Paradox lojality a viny
Jedným z najsilnejších momentov knihy je poukázanie na paradox, ktorý je pre totalitné režimy typický. Nie všetky obete procesov boli odporcami režimu. Niektorí mu verne slúžili, iní sa mu snažili odporovať, no v konečnom dôsledku sa všetci mohli stať obetným príkladom, ak si to vyžadoval „vyšší záujem“.
Publikácia tak neponúka čiernobiele hodnotenie. Ukazuje, ako sa v totalitnom systéme hranice viny, lojality a trestu neustále posúvali a ako sa justícia menila na nástroj politickej represie.
Význam pre výskum aj pamäť
Popraviť! je knihou, ktorá má výraznú výpovednú hodnotu nielen pre historikov. Môže slúžiť ako dôležitý zdroj pre bádateľov, študentov histórie a totalitných režimov. Pre výskumníkov zločinov komunizmu, ale aj pre pozostalých a všetkých, ktorým nie je ľahostajná moderná história Slovenska a Československa.
Je to publikácia, ktorá neprináša jednoduché odpovede, ale poskytuje fakty, dokumenty a kontext. Práve v tom spočíva jej hodnota. V schopnosti nechať archívy hovoriť a čitateľa viesť k vlastnému pochopeniu mechanizmov moci a represie. Autor nám sprostredkuje prehľadávanie archívnych dokumentov, šetrí cestu k archívom. Mnohým ďalším skrátka šetrí množstvo času pri ich prehľadávaní. Prepája jednotlivé osudy tak, aby chronologicky priniesli postupnosť jednotlivých schodov až k rozsudku, verdiktu a poprave.
Predajné miesto a kontakt
Publikáciu Popraviť! Politické procesy s príslušníkmi Zboru národnej bezpečnosti vydal Ústav pamäti národa. Autorom je Vladimír Palko ml. Cena knihy je vzhľadom k hodnote publikácie mimoriadne zaujímavá – 8,50 €. Objednať si ju možno prostredníctvom e-mailovej adresy: distribucia@upn.gov.sk
Zmienka o knihe na oficiálnych stránkach Ústavu pamäti národa – https://www.upn.gov.sk/sk/upn-vydal-novu-publikaciu-popravit-politicke-procesy-s-prislusnikmi-zboru-narodnej-bezpecnosti/