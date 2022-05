Nový album Mira Žbirku Posledné veci za otca dokončil David Žbirka

Nový album Mira Žbirku – Posledné veci, ktorý uzatvára jeho viac ako päťdesiatročnú autorskú cestu vychádza práve dnes na CD vo vydavateľstve Universal Music. Je na ňom dvanásť nových autorských piesní Mira Žbirku, ktoré napísal v priebehu posledných dvoch rokov a naspieval krátko pred svojim odchodom. Štyri z nich sú zhudobnenými textami básnikov Joža Urbana, Václava Hrabě a Daniela Heviera.

Posledné veci

Krátka báseň Posledné veci z Hevierovej rannej zbierky poézie Vták pije z koľaje (1977), dala názov celému albumu. V rádiách z neho úspešne boduje duet otca so synom v skladbe Nejsi sám. David Žbirka bol Mekym poverený dokončením a produkciou albumu. Spolu s anglickým producentom Patrickom Jamesom Fitzroyom ho nahrali v londýnskom štúdiu KONK, ktoré sídli v londýnskej štvrti Musswell Hill, odkiaľ pochádzala Mekyho mama a patrí lídrovi Mekyho obľúbenej skupiny The Kinks, Rayovi Daviesovi. Na aranžovaní sa okrem Patricka s Davidom podieľali aj Oliver Torr (Posledné veci, Ríša snov) a Petr Marek zo skupiny MIDI LIDI (Len sa neuraz). V jednotlivých skladbách albumu sa objavujú aj ďalší hudobníci: Maximillian Kinghorn-Mills, Axel Øksby (basgitara), Tom Andrews (piano), Petr Marek (gitara), Oliver Torr (synths & programming), Steve Goddard (gitara), Jamie Hanson (basgitara), Honza Horáček (synth), Jamie Staples (bicie),

Sam Bedford (gitara) a sláčikový orchester sCore Orchestra s dirigentkou Michaelou Rózsa Růžičkovou, v aranžmánoch Daniela Wunscha a Patricka Jamesa Fitzroya. O mastering albumu sa v londýnskom Abbey Road postaral Christian Wright. Na obale albumu je fotka Mekyho priateľa a úspešného slovenského fotografa Petra Župníka, ktorú graficky spracoval Jiří Troskov.

Do života uvedené v pražskej Lucerne

Album Posledné veci uviedli do života 18.5.2022 v pražskej galérii Lucerna za účasti autorov obalu, básnika Daniela Heviera a ďalších významných hostí, krstná mama Katarína Knechtová a producenti albumu David Žbirka a Patrick James Fitzroy.

Vydanie albumu Posledné veci na LP je naplánované na jeseň 2022, v čase keď budú vrcholiť tohtoročné oslavy nedožitej sedemdesiatky československej hudobnej legendy veľkými koncertami Tribute to Miro Žbirka 70 v Bratislave (17.10.2022 – NTC Aréna), v Prahe (21.10.2022 – O2 Universum a v Londýne (24.9.2022 – 229 Venue). Nezištnú účasť na spomienkových koncertoch už potvrdili: David Koller, Katarína Knechtová, Michal Hrůza, Jana Kirschner, Adam Ďurica, Peter Nagy, Lenny, Slza, Jiří Macháček, Marta Jandová, Peter Bič Project, Martha a ďalší, zatiaľ nezverejnení umelci..

MIRO ŽBIRKA POSLEDNÉ VECI

Streamingové služby

https://mirozbirka.lnk.to/posledneveci

CREDITS

Produced by David Žbirka & Patrick James Fitzroy

Mixed by Patrick James Firzroy

Recorded and enginered by Matt Jaggar at Konk Studios

except track 2; recorded and engineered by Shuta Shinoda at Hackney Road Studios

Assistant Engineer: George Chung

Mastered by Christian Wright at Abbey Road Studios

[voice memo: nové veci]

Nejsi Sám

Music and lyrics by Miro Žbirka

Arrangement by David Žbirka & Patrick James Fitzroy

Drums by David Žbirka

Rhythm guitars by David Žbirka

Lead guitar by Patrick James Fitzroy

Bass guitar by Patrick James Fitzroy

Synths and programming by Patrick James Fitzroy & David Žbirka

Náhodou

Music by Miro Žbirka, lyrics by Jozef Urban

Arrangement by David Žbirka & Patrick James Fitzroy

Drums by David Žbirka

Rhythm guitars by David Žbirka

Lead guitar by David Žbirka

Bass guitar by Maximillian Kinghorn-Mills & Axel Øksby

Piano by Tom Andrews

Synths and programming by Patrick James Fitzroy & David Žbirka

Backing vocals by David Žbirka

Z tej vône ťa vyzliekam

Music by Miro Žbirka, lyrics by Jozef Urban

Arrangement by David Žbirka & Patrick James Fitzroy

Rhodes piano by Tom Andrews

Lead guitar by David Žbirka

Synths and programming by David Žbirka & Patrick James Fitzroy

Backing vocals by David Žbirka

Len Sa Neuraz

Music and lyrics by Miro Žbirka

Arrangement by David Žbirka & Petr Marek

Synths and programming by Petr Marek, David Žbirka &Patrick James Fitzroy

Lead guitar by Petr Marek

RÍŠA SNOV

Music and lyrics by Miro Žbirka

Arrangement by David Žbirka & Oliver Torr

Synths and programming by Oliver Torr & David Žbirka

Lead piano by Tom Andrews

AKO BOH

Music and lyrics by Miro Žbirka

Arrangement by David Žbirka & Patrick James Fitzroy

String arrangement by Daniel Wunsch

Piano by Tom Andrews

Lead guitar by David Žbirka

Yamaha CS80 Syntheiszer by Patrick James Fitzroy

Programming by David Žbirka & Patrick James Fitzroy

Strings Performed by sCore Orchestra

Recorded and engineered by Michal Pekárek at Studio A, Česká televize

Conducted by Michaela Rózsa Růžičková

Musical direction by Petra Malíšková

BEST MAN IN TOWN

Music and lyrics by Miro Žbirka

Arrangement by David Žbirka & Patrick James Fitzroy

Drums by David Žbirka

Rhythm guitar by Steve Goddard

Lead guitar by Steve Goddard & Patrick James Fitzroy

Bass guitar by Jamie Hanson

Intro rhythm guitar by Miro Žbirka

MADRIGAL

Music by Miro Žbirka, lyrics by Václav Hrabě

Arrangement by David Žbirka & Patrick James Fitzroy

Wurlitzer piano by Tom Andrews

Piano by Tom Andrews

Guitars by David Žbirka

Yamaha PS20 synth by Honza Horáček

Synths and programming by David Žbirka & Patrick James Fitzroy

KÝM SKONČÍM PÚŤ

Music and lyrics by Miro Žbirka

Arrangement by David Žbirka & Patrick James Fitzroy

String arrangement by Patrick James Fitzroy

Drums by Jamie Staples

Rhodes piano by Tom Andrews

Bass guitar by Maximillian Kinghorn-Mills

Lead guitars by Sam Bedford & Patrick James Fitzroy

Percussion by Patrick James Fitzroy & David Žbirka

Strings Performed by sCore Orchestra

Recorded and engineered by Michal Pekárek at Studio A, Česká Televize

Conducted by Michaela Rózsa Růžičková

Musical direction by Petra Malíšková

MNE VADÍ

Music and lyrics by Miroslav Žbirka

Arrangement by David Žbirka and Patrick James Fitzroy

Drums by David Žbirka

Rhythm guitar by David Žbirka

Lead guitar by Patrick James Fitzroy (solo) and David Žbirka

Bass guitar by Maximillian Kinghorn-Mills

Piano by Patrick James Fitzroy

Percussion by David Žbirka and Patrick James Fitzroy

NAIVNÁ

Music and lyrics by Miroslav Žbirka

Arrangement by David Žbirka and Patrick James Fitzroy

Drums by David Žbirka

Rhodes piano by Tom Andrews

Guitars by David Žbirka

Bass guitar by Maximillian Kinghorn-Mills

Synths by David Žbirka

Programming by David Žbirka & Patrick James Fitzroy

POSLEDNÉ VECI

Music by Miro Žbirka, lyrics by Daniel Hevier

Arrangement by Oliver Torr & David Žbirka

Piano by Patrick James Fitzroy

Yamaha CS80 by Patrick James Fitzroy

Synths and programming by Oliver Torr & David Žbirka