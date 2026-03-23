Hisense v roku 2025 lídrom v dodávkach televízorov nad 100″

Spoločnosť Hisense, známa značka v oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov, potvrdila aj v poslednom období svoju silnú pozíciu na svetovom trhu s veľkoplošnými televízormi. Podľa údajov analytickej spoločnosti Omdia o celosvetových dodávkach za rok 2025 sa Hisense už tretí rok po sebe, teda v období 2023 až 2025, umiestnila na prvom mieste v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac. Jej podiel na globálnych dodávkach v tejto kategórii dosiahol v roku 2025 úroveň 57,1 %, čo potvrdzuje stabilný dopyt po ultraveľkých obrazovkách.
Dominancia vo veľkých formátoch a laserových televízoroch
Silnú pozíciu si Hisense udržala aj v oblasti laserových televízorov. V roku 2025 si zachovala prvé miesto v tejto kategórii, čím pokračuje v sérii siedmich rokov globálneho prvenstva. Podľa dostupných údajov dosiahla spoločnosť v tomto segmente podiel 70,3 % na svetových dodávkach. Výsledky poukazujú na významnú úlohu značky v technologicky náročných kategóriách veľkoplošných zariadení, kde rozhoduje nielen veľkosť obrazovky, ale aj kvalita zobrazovania a inovácie.
Dlhodobé líderstvo je spojené aj s orientáciou spoločnosti na vývoj pokročilých zobrazovacích technológií. Hisense sa výrazne angažuje najmä v oblasti RGB MiniLED, ktorú rozvíjala od počiatočných výskumných fáz až po jej nasadenie v komerčných produktoch. Táto technológia prináša výhody v oblasti presnosti farieb, riadenia jasu či komfortu pri sledovaní obsahu na veľkých uhlopriečkach.
Technologický ekosystém a smerovanie trhu
Analytické zhrnutie spoločnosti Omdia z veľtrhu spotrebnej elektroniky CES 2026 poukázalo na rastúci význam televízorov s RGB MiniLED, ktoré majú predstavovať jeden z hlavných motorov ďalšieho vývoja v odvetví. Očakáva sa, že od roku 2026 bude ich rozšírenie na trhu ešte dynamickejšie. Tento trend zapadá do širšieho smerovania k pokročilým zobrazovacím riešeniam, v ktorých má Hisense dlhodobo silné postavenie.
Z pohľadu technologického portfólia má spoločnosť výhodu v komplexnom ekosystéme zobrazovacích technológií. Ten zahŕňa RGB MiniLED, TriChroma Laser aj MicroLED, čo umožňuje pokrývať rôzne segmenty trhu a reagovať na meniace sa požiadavky používateľov. Na veľtrhu CES 2026 Hisense predstavila napríklad model 116UXS, prvý televízor s technológiou RGB MiniLED evo, spolu s radmi UR8 a UR9 RGB MiniLED a laserovým projektorom XR10. Tieto novinky získali viacero ocenení CES, čo poukazuje na ich technologickú úroveň aj dizajnové spracovanie.
Hisense tak naďalej patrí medzi značky, ktoré výrazne ovplyvňujú smerovanie vývoja veľkoplošných displejov. Kombinácia technologických inovácií, rozširujúceho sa portfólia a rastúceho dopytu po ultraveľkých obrazovkách naznačuje, že segment veľkých televízorov bude zohrávať čoraz významnejšiu úlohu aj v nasledujúcich rokoch.
Spoločnosť Hisense, založená v roku 1969, je celosvetovo uznávaným lídrom v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky s pôsobnosťou vo viac ako 160 krajinách, ktorá sa špecializuje na dodávky vysoko kvalitných multimediálnych produktov, domácich spotrebičov a inteligentných IT riešení.