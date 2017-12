Ethereum, silná alternatíva bitCoinu, v decembri posilňuje - ZN.SK

Kryptomeny sú populárne, no v médiách vo svete sa dočítate takmer len o Bitcoine, najznámejšej virtuálnej mene na trhu. Posledná medializácia bitcoinu aj v súvislosti s jeho prudkým rastom, keď za rok stúpla hodnota jedného Bitcoinu z tisícky na šestnásť tisíc a viac, skrátka fascinovalo médiá aj jednotlivcov. Každý si chcel uhryznúť z koláča a posledný vstup na finančné burzy ho spropagoval ešte viac. BitCoin v súčasnosti stúpa len pomaly, najmä po hektických dňoch z pred týždňa. Z každej strany sa na neho valí kritika a odborníci sa vyjadrujú o jeho nestabilite. V skutočnosti však sami odborníci vo vyjadreniach uvádzajú, že ide o ich predpoklady a tušenia. Už menej sa však média venujú alternatívam. Jedna z najznámejších v posledných dňoch výrazne posilňuje.

Ethereum ako jedna z alternatív

Alternatívnych kryptomien je na trhu viac. Aj pre samotný BitCoin je na trhu BitCoin Cash, považovaný za stabilnejšiu kryptomenu a lákavú pre odborníkov v IT. My sme už pred nejakom čase siahli po kúzlu kryptomeny s názvom Ethereum. Ethereum (ETH) je na trhu od septembra 2015, ale jeho sila sa začala prejavovať až v apríli tohto roku a rásť začal počas júna a júla. Už vtedy náhle narástla hodnota jedného Etherea na 400 USD a neskôr klesla na 200 USD. V decembri, za posledných niekoľko dní však zaznamenal prudký rast nahor. Spôsobiť to mohlo napríklad aj sťahovanie investícií z BitCoinu, keďže tlak médií a viacerých názorov na BitCoin ako taký mieril na najznámejšiu kryptomenu skôr kritikou. Súčasná hodnota jedného ETH sa pohybuje na cene $849.23.

zdroj grafu a aktuálny stav Etherea: coindesk.com/ethereum-price

Pri investícií 100 EUR ste za posledné 3 dni dokázali zarobiť 12 EUR. Samozrejme záleží na čase nákupu. V tejto chvíli sme však svedkami prudkého rastu nahor. Ktokoľvek investoval do Etherea počas októbra sa môže momentálne tešiť niekoľko násobného nárastu svojej investície. Otázne je, kedy nastane spomalenie.

Oplatí sa Ethereum?

Aj Ethereum ako rovnako BitCoin je založený na báze fungovania decentralizovanej verejnej technológií blockchain, ktorá celosvetovo spája počítačový výkon, vytvára prostredie poiužiteľné pre vývoj a fungovanie ďalších aplikácií a z posilňovania a mena (platidlo) je len jednou z aplikácií celého tohto prostredia, na ktorej dokážu jednotlivci zarobiť už len tým, že vložia kapitál. Tak ako každá investícia, aj táto prináša svoje riziká, podobne, ako je tomu na burze. Vzhľadom na prudký rast sa však a menšie pády však zatiaľ svet kryptomien za niekoľko rokov ich existencie nezaznamenal výrazné pády, čo by vystrašilo všetkých investorov aj do iných mien. Ethereum má oproti iným menám jasnejšie pozadie, jasného autora aj zámer. Samozrejme taktiež aj úspechy a mnoho podporovateľov. Dokonca je možné tvrdiť, že kým BitCoin bol prvou silnou lastovičkou a ukázal ako sa to robí aj nerobí, mnoho ďalších už vychytalo muchy a prichádza s ešte lepšími riešeniami.

Kúpiť si Ethereum, alebo aj BitCoin sa dá prostredníctvom rakúskej spoločnosti BitPanda (článok). Vkladať je možné maximálne 50 EUR mesačne, prípadne po overení totožnosti aj viac. Prevody mien sú pomerne rýchle, na rozdiel od iných podobných služieb. Vždy však na vás čakajú poplatky, ktoré sa však pri rýchlom raste hodnoty investície zatiaľ strácajú.

Akákoľvek propagácia kryptomien však mala za následok posilnenie významu všetkých ostatných. Ethereum je považovaný za druhú najsilnejšu kryptomenu, hoci iné zdroje uvádzajú, že je to práve BitCoin Cash. Svoju vlastnú kryptomenu však plánujú už aj niektoré centrálne banky a pozitívne sa na nápad s virtuálnou menou pozerajú aj vo švédskom bankovníctve.

Oficiálne stránky blockchain platformy Ethereum: https://www.ethereum.org/