Bežecký pás a domáci beh na ňom: má svoje účinky aj výhody - ZN.SK

Beh je zdravý. To nie je žiadna veda, ale holý fakt. Rozhýbava všetky svaly dolných končatín, chrbta, ruky, neustále núti pracovať svaly hrudníka a rúk na vyvažovanie a vytváranie toho správneho hojdania tela pri prešľapovaní z jednej nohy na druhú. Je to aj o dýchaní a srdci.

Vo voľnej prírode dostane každá šľapaj poriadne zabrať. Každé našliapnutie v lese môže byť odlišné od toho prechádzajúceho a tak si bežec v outdoore neustále koleduje o vytknutý členok. Samozrejme, beh vonku je o správnej obuvi a dobrom načasovaní. Má svoje výhody a nevýhody. Z praxe je to hlavne o čistom prírodnom vzduchu a psychologickom potešení z meniaceho sa sveta navôkol a z pocitu, koľko vzdialenosti je za vami. Lenže keď odrazu treba riešiť návrat do civilizácie a nezostalo toľko času, alebo výpočty nesedia, čaká vás cesta späť. Čo potom, keď začne liať, alebo vás rovno prekvapí búrka?

Bežecký pás je odsúdený na nezáujem konkrétnymi ľuďmi, ktorý primárne odmietajú všetko, čo slúži na uľahčenie. Pripadať si môžete ako škrečok v koliesku, stojíte na jednom mieste. Avšak ak je svet uponáhľaný a nie je čas a zároveň potrebujete mať pod dohľadom dieťa malé, či veľké, pás je v takom prípade pochopiteľné riešenie.

Bežecký pás má vplyv podobný ako beh v prírode, ale…

…priznajme si to. Nie vždy sa nám chce. Ba dokonca sa nám niekedy chce bežať, ale ťažké je obliekať a naplánovať. Bežecký pás, zvláštne miesto, ktoré vás udrží na jedinom mieste a v plnej rýchlosti vášho šprintu, je pre kohokoľvek neskúseného občas bolestivý nepriateľ. Než sa z neho stane priateľ, chce to naučiť sa nepreháňať rýchlosť a udržať si konkrétnu rýchlosť nie len na displeji, ale aj v nohách.

Na bežiacom páse dokážeme spáliť naozaj množstvo kalórií, odpratať z brucha a nôh sadlo, zvýšiť si vlastnú kondičku, ale chce to určité zásady, na ktoré nie každý myslí. Zobrazovacie funkcie dávajú jasný údaj o vzdialenosti, tempe, o srdci a ďalších faktoroch. Pôsobiť môžu motivačne a aj ako tréner. Bežecké pásy sú nákladnou vecou, ktorú si zadovážime pre niečo väčšie, ako len záujem o zábavné videá s kamošmi. Preto je jasné, že sa na jeho používanie pripravíte a s plným nasadením do toho vhupnete. Chce to však nasledovné:

Dôležité je vetranie v miestnosti: častou chybou je, že používateľ bežiaceho pásu vydýcha množstvo vzduchu, ale v nevetranej nečistej miestnosti akurát len rozvíri prach. Niečím takým v žiadnom prípade nenahradí beh v prírode. Práve naopak.

foto: drahšie a kvalitnejšie majú naklápaciu bežeckú plochu, inteligentné merania a nastavenia a aj kvalitné prevedenie. Držadlá sú samozrejmosťou vždy. Rozdielne je len ich vyhotovenie a veľkosť. Použitá snímka je Bežecký pás inSPORTLine inCondi T400i

V každom prípade je však každý pohyb dobrý. Vymyslieť ho musel niekto, kto chcel bežať, ale zostať pritom pod strechou v teple a na dosah všetkého, čo nás obklopuje. To môže byť niekedy na škodu, ale stále je to len uhol pohľadu. Bežecký pás je skvelým motivátorom, ak sa mu poddáte. V opačnom prípade máte len drahý vešiak na bielizeň.

Prečo môže v pôsobení na telo vyhrávať bežecký pás

Jeho účinky na ľudský organizmus pri správnom vetraní, odeve a rovnomernom pohybe sa dajú porovnávať s tými, ktoré získate pri behu v prírode. V konečnom dôsledku, ak ide o laika, ktorý nepozná žiadne odporúčania k tomu, ako cvičiť, dýchať a narábať so svojim telom počas behu, je ideálnejší bežecký pás. Dôvodom je aj fakt, že kým beh v prírode nie je dostupný pre pravidelné absolvovanie okruhov a pre lenivca je niekedy nemožné vyraziť do dažďa, najmä keď aj pes zostáva nevyvenčený, bežecký pás si viete spustiť vždy. To samozrejme platí v domoch a všade tam, kde máte odhlučnenú inštaláciu pásu.

V udržaní pravidelnosti a možno zaistení lepších výsledkov môže dopomôcť prístupnosť pásu, motivačné riešenie tréningových režimov a mnoho iného.