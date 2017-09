Baza čierna a jej bobule: na čo sa dá použiť a domáce recepty - ZN.SK

Baza čierna má už nejaký čas svoju sezónu. Určite sa medzi vami nájdu milovníci bazy, či už sirupu alebo čaju. Pri potulkách prírodou si občas čo to natrháme. Pri baze čiernej zberáme väčšinou kvety, ale vedeli ste, že aj jej bobule sú priaznivé pre ľudské zdravie? Dôležité je do košíka vkladať iba tie najtmavšie kúsky. Pôsobí ako antioxidant, chráni bunkové membrány pred pôsobením škodlivých voľných radikálov, spomaľuje proces starnutia buniek a to nie je všetko.

Baza čierna ako nenápadný krík

Baza čierna je krík, ktorý rastie v opustených záhradách, na okrajoch lúk a lesov. Obrovskú korunu máva dvakrát do roka. Najprv keď kvitne bledožltými kvetmi a druhý raz čiernymi bobuľami, ktoré vyrastajú v mohutných strapcoch. Na liečebné účely sa využívajú nie len kvety, ale aj plody. Ako bonus, svojím zápachom odpudzuje hlodavce a hmyz.

Obsahuje prospešné látky

Baza čierna a jej plody však nie sú najlepšie v surovom stave. V semienkach, ktoré sú v zrelých bobuliach, sa nachádza sambunigrín. Ide o látku, ktorá uvoľňuje jedovatý kyanid. Varením ho zničíte a ich konzumácia je potom absolútne bezpečná. Na druhej strane sa však varom vytráca veľké množstvo vitamínu C, naopak obsah vitamínu A sa desaťnásobne zvýši. Organizmus zásobia aj izoflavonoidmi, čo sú prirodzené antioxidanty a resveratrolom, ten zasa bráni ukladaniu tukov v cievach. Ďalšou zaujímavou látkou je antokyanín. Je to antioxidant, ktorý zabíja hlavne vírusy. O bazovom extrakte je známe tiež to, že účinkuje proti artritíde.

Čo všetko pripravíme z plodov?

Bobule ako extrakt proti bolesti

Ak mávate migrénu, bolesti kĺbov či chrbtice ideálny je pre vás bazový likér. Štvrť kila rozmliaždených plodov zalejte tvrdším alkoholom. Môže byť biely alebo farebný. Nalejte ho približne tri centimetre nad vrstvu plodov. Po desiatich dňoch liečivý extrakt preceďte a dva- až trikrát denne si dajte pol deci.

Proti zápche či v boji s močovými cestami

Ako prvé odštavíte kilo zrelých plodov a šťavu približne päť minút povaríte, vlejete do pohárov na zaváranie a zhruba štvrťhodinu sterilizujte. Dajte si trikrát denne štamprlík, ak vám život otravuje chrípka s horúčkami, máte zápchu alebo vás trápia močové cesty. Prírodné liečivo totiž podporuje tvorbu moču, čím sa z tela rýchlejšie odplavujú škodlivé mikróby.

Výborný čaj pri horúčke

Na prípravu použite sušené plody. Bazu vysušte na priamom slnku alebo v sušičke, čierne guľôčky sú totiž príliš šťavnaté. Dôležité je ich najprv rozdrviť. Následne si odvar pripravte z dvoch čajových lyžičiek, krátko ich povarte a nechajte dvadsať minút lúhovať. Osladený medom ho popíjajte predovšetkým pri horúčke aspoň trikrát denne. Vypotíte sa vďaka nemu lepšie než po liekoch a ortuť v teplomery znovu klesne. Čaj navyše zahubí aj hnilobné baktérie a vyčistí zahlienené priedušky.