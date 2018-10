Prišiel vám list z poisťovne? Upozorňujú na zmeny v neživotnom poistení

Klienti poisťovní majú už len do konca roka čas, aby sa vyjadrili k tomu, či akceptujú nové zmeny v platbách za nežitovné poistenie. Nová 8% – ná daň bude platiť od nového roka a dotkne sa všetkých produktov nežitovného sporenia, okrem PZP.



“Každý klient si môže vybrať, či tieto zmeny zakceptuje a bude platiť viac za to isté alebo nezakceptuje a tým pádom sa stavia do situácie, kedy bude jeho zmluva zrušená a prípadné škody na jeho majetku mu nebudú preplatené. Môže sa stať aj to, že klient list od poisťovne odignoruje a v tomto prípade bude poistenie trvať ešte ďalší mesiac. Po mesiaci obdrží ďalší list, v ktorom bude klientovi oznámené, že toto poistenie mu bolo zrušené, ale nakoľko trvalo ešte jeden mesiac, klient bude musieť alikvotnú čiastku za daný mesiac doplatiť, “ vysvetľuje predseda predstavenstva TOWER Finance, Mário Markech.

Ako náhrada za 8% odvod

Podľa vyjadrení ministerstva financií dôjde k náhrade 8% – ného odvodu z neživotného poistenia, ktorý v súčasnosti platia poisťovne, za novú poistnú daň. Ak je niečo nahradené, tak by sa logicky nič nemalo navyšovať. V prípade 8%-tného odvodu išli peniaze do fondu poisťovne, z ktorého poisťovňa vyplácala klientov v prípade nejakej škodovej udalosti. Pri 8%-tnej dani pôjdu peniaze do štátneho rozpočtu. To, kam peniaze pôjdu budú klienti vedieť, to na čo sa použijú, je otázne.

8% – tný odvod sa zavádzal len nedávno, v roku 2017 a spôsobil, že odvod síce poisťovne platia, no z peňazí svojich klientov. Ceny za poistky sa teda pravdepodobne zdvihnú aj od budúceho roka, pričom u každého klienta to bude individuálne k výročiu zmluvy.“Poisťovne majú v pláne zvyšovať ceny plošne na všetky produkty alebo segmentovo, čo by v konečnom dôsledku znamenalo rôznu mieru zvýšenia poistného, individuálne pre každého klienta. Viaceré poisťovne zvyšujú ceny už teraz, k 1.11. Klienti by sa mali pripraviť na to, že okrem 8% – ného zvyšovania cien poisťovne budú brať do úvahy aj infláciu a škodovosť v danom segmente,” dodal Mário Markech.

Klienti, ktorí majú svoje zmluvy založené po roku 2017 a tým pádom už platia svoje poistné s 8%-ným odvodom by mali nárast ceny pocítiť len minimálne. Avšak pri klientoch, ktorých zmluvy sú založené skôr ako v roku 2017, kedy ešte nepodliehali 8%-nému odvodu sa poistné zvýši o niečo viac. Ministerstvo financií hovorí o daňovej férovosti pri poskytovaní tovarov a služieb, pretože poisťovacie služby na základe smernice nepodliehajú dani z pridanej hodnoty. Poskytnutím poistného plnenia sa však netvorí nová pridaná hodnota, ale je to zdroj, ktorý umožňuje obnoviť poškodené alebo zničené hodnoty.

Aj keď v zahraničí je takýto finančný nástroj síce bežný, „tieto dane sa využívajú na prevenciu, teda na plynulosť cestnej premávky, podporu hasičov, tiesňových liniek a mnoho ďalších odvetví, ktoré majú na starosti zamedzenie udalostiam, ktoré sú predmetom poistenia. V tomto prípade sa iba zvýši príjem v štátnom rozpočte,“ vyjadril sa Mário Markech.