Veľká noc: Viber má špeciálnu veľkonočnú hru plnú zábavy - ZN.SK

Viber, jedna z najobľúbenejších komunikačných aplikácií na svete, vám prináša zábavnú veľkonočnú hru, ktorá umožňuje hľadať vajíčka a vyhrať ceny. Stačí si len zadarmo stiahnuť balíček veľkonočných samolepiek a automaticky sa tak pripojiť sa k chatbotovi. V hre o vajíčka môžete vyhrať ďalšie špeciálne balíčky samolepiek alebo môžete hrať len tak pre zábavu.

Ukryté veľkonočné vajíčka

Veľkonoční zajačikovia ukryli v hre 3 vajíčka, ktoré je potrebné objaviť do Veľkej noci. Akonáhle jedno z nich objavíte, získate špeciálny kód na stiahnutie inak platenej sady veľkonočných samolepiek. Vajíčka sa budú hľadať až do Veľkej noci. Keď užívateľ vajíčko nájde, vyhrá promo kód, pomocou ktorého môže odomknúť jeden z 3 balíčkov nálepiek, ako svoju veľkonočnú odmenu. Po spustení interakcie s chatbotom si užívatelia môžu vybrať jednu z troch ciest k výhre.

Do prvej možnosti je na Slovensku zapojený aj obľúbený Pohoda festival a cvicte.sk. Pohoda ukrýva vajíčko medzi obsahom vlastnej Viber Comunity s názvom Pohoda Festival Official a cvicte.sk vo svojej komunite The Supershape. Keď bot presmeruje hráča do komunity, opýta sa, ako vyzerá vajíčko, ktoré našiel. Vajíčko partnera je tiež ukryté v zábavnej hre, ktorú môžu používatelia začať hrať kliknutím na tlačidlo PLAY.

Druhou možnosťou je hrať zábavnú hru, v ktorej prefíkané zajačiky ukryli vajce niekde v poli medzi oranžovými mrkvičkami. Máte nekonečné množstvo pokusov, až kým hľadané vajíčko neobjavíte.

A na záver pre tých, ktorých bojové pole s mrkbvou neláka, ponúka Viber záchrannú možnosť. Hacking hry tým, že pozvete troch priateľov, aby sa pripojili. Odmena bude automaticky odomknutá tým, ktorí pošlú pozvánky svojim kamarátom.

“Veríme, že náš nápad a jeho digitálne spracovanie poteší našich užívateľov a sprostredkuje im zábavu. A to je to, o čo nám ve Viber ide, šířit dobrú náladu“ povedala Zarena Kancheva, marketing a PR riaditeľka Rakuten Viber pre oblasť strednej a východnej Európy. Tohtoročný veľkonočný Viber prináša zábavný obsah a možnosti, ako vylepšiť vaše konverzácie o skvelé samolepky. Stiahnite si veľkonočné samolepky a užite si Veľkú noc!

Pre novinky a zábavu z Viber sveta, sledujte oficiálnu komunitu Viber Slovakia!

O platforme Rakuten Viber

V Rakuten Viber spájame ľudí. Bez ohľadu na to, kto sú alebo odkiaľ sú. Naša celosvetová užívateľská základňa má prístup k celému radu funkcií, ako sú individuálne rozhovory, videohovory, skupinové zasielanie správ, novinky a diskusia so svojimi obľúbenými značkami a celebritami. Našim užívateľom prinášame bezpečné a slobodné prostredie na zdieľanie svojich emócií.

Rakuten Viber je súčasťou Rakuten Inc., svetového lídra v oblasti elektronického obchodu a finančných služieb. Ide o oficiálny komunikačný kanál tímu FC Barcelona a oficiálneho partnera pre rýchle zasielanie správ a volanie tímu Golden State Warriors.

Pripojte sa k Viber ešte dnes a vychutnajte si najlepší komunikačný zážitok na svete.