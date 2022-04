Skupina Gladiator vydáva novinku Štíty Hôr a „odložená“ oslava 30tky

Skupina Gladiator oslávila v roku 2021 svojich 30 rokov na hudobnej scéne. Pripravené oslavy v kluboch na Slovensku, žiaľ ako mnohí ďalší, museli odložiť na rok 2022.

S novinkou Štíty Hôr, prichádza reštart a už v nedeľu 17.4 štartujú klubové turné. „Korona zamiešala plány všetkým, treba to brať ako fakt, takže už s tým nič nenarobíme. Treba ísť ďalej. Vybrať klubový koncertný playlist naozaj nebolo jednoduché“ hovorí Miko Hladký. „Klubové koncerty mali a majú osobnejšiu atmosféru. Predsa len sme s ľuďmi v bližšom kontakte ako na veľkom pódiu, preto sme pri výbere dali na pocity, aby sa nám po tom dlhom čase hralo dobre, v pohode, a hlavne aby si ľudia s nami užili oslavy. Je to hlavne o nich, a takto sa im chceme aj poďakovať. Siahli sme aj do našich úplne najstarších albumov Babylon hotel a Cesta do neba“ dopĺňa Miko.

Pod novinku Štíty Hôr sa autorsky podpísali Gergio Babulic a Adriana Brúderová. „Adriana nám minulý rok poslala 3 texty, či by sa nám nehodili. Mne sa veľmi páčili, a keď som mal tvorivé obdobie, tak som si na ne spomenul a vznikla pesnička Štíty Hôr. Adriana je veľmi všestranná, že píše texty, venuje sa keramickým prácam aj iným veciam. S Adrianou sme sa ešte nevideli naživo, ale teraz sme sa dohodli na stretnutí na našom koncerte v Bratislave, keďže je naša fanúšička, čo sme veľmi radi“ prezrádza pozadie vzniku skladby autor hudby Georgio Babulic.

17.4 2022 KOLAČÍN

20.4 2022 PREŠOV

28.4 2022 KOŠICE

29.4 2022 HUMENNÉ

1.5 2022 NITRA

7.5 2022 PÚCHOV

12.5 2022 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

13.5 2022 BRATISLAVA

14.5 2022 NÁMESTOVO

https://skupinagladiator.lnk.to/StityHor