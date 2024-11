5 vecí, ktoré by ste mali na svojom aute v zime kontrolovať pravidelne

Hlavnou úlohou chladiacej kvapaliny je zabrániť zamrznutiu vody v chladiacom systéme. Pri zamrznutí by sa voda rozpínala a mohla by poškodiť motorové bloky, hadice a iné súčiastky. Aj v zime motor pracuje a produkuje teplo. Chladiaca kvapalina toto teplo odvádza a udržuje motor v optimálnej prevádzkovej teplote.

Sú často podceňovanou súčasťou vozidla, no ich význam, najmä v zimných mesiac, je nesporný. Čisté čelné sklo je totiž kľúčové pre bezpečnú jazdu. Doplnená kvapalina v ostrekovačoch by mala byť samozrejmosťou nielen v zime. Jej dostatok a pravidelné používanie ostrekovačov totiž udržiava v kondícii aj stierače. V zime používajte nemrznúcu zmes určenú pre ostrekovače, ktorá má dostatočne nízky bod mrazu, aby zvládla všetky teploty.

Pred zimou nechajte v servise spraviť test vašej batérie. Ak je poškodená nemali by ste zanedbať jej opravu alebo úplnú výmenu. Ak bude batéria v poriadku pravdepodobne nebudete potrebovať štartovacie káble a svorky. Aj tak by ste ich však v aute mali mať. Skontrolujte ich stav, či nie sú poškodené alebo skorodované.

