3 tipy, ako zariadiť kanceláriu moderne, inšpiratívne a vkusne

Plánujete si zariadiť novú kanceláriu? Možno sa už necítite dobre vo svojej starej? Alebo zbierate nápady na skvalitnenie prostredia a zvýšenie motivácie pracovať? Máme pre vás 3 tipy, ktoré vám pomôžu vylepšiť miestnosť, v ktorej trávite väčšinu svojho dňa.

Kancelársky nábytok si dnes viete kúpiť veľmi ľahko. Ak sa rozhodnete pre základné zariadenie dostupné v každom obchode s takýmto sortimentom, bude to mať aj svoju slabinu: vaša kancelária bude vyzerať ako všetky ostatné, akoby podľa nejakej šablóny. Keďže ste však otvorili tento článok, pravdepodobne vám záleží na tom, aby to tak nedopadlo. Majte plán, nekúpte si prvé produkty, ktoré nájdete na internete. Vyberajte si ich v zmysle základných charakteristík kancelárií podľa moderných interiérových trendov:

neštandardné línie komponentov kancelárskeho nábytku,

komponentov kancelárskeho nábytku, kombinácia 4 materiálov: sklo, plast, drevo a kov,

väčšie miestnosti nie sú nikdy preplnené, nábytok je skôr rozptýlený,

odvážnejšie používanie farieb: objavujú sa pastelové farby, bežná je čiernobiela kombinácia, ale čoraz populárnejšie sú aj jasné odtiene červenej,

objavujú sa pastelové farby, bežná je čiernobiela kombinácia, ale čoraz populárnejšie sú aj jasné odtiene červenej, koberce sú väčšie, ale je ich málo, zvyčajne vyrobené z textilu,

sú väčšie, ale je ich málo, zvyčajne vyrobené z textilu, bežný kancelársky nábytok máva skôr matný povrch, no najnovším trendom je silný lesk, takzvané „zrkadlový efekt“.

Na farbách záleží

Všetko, čo vnímame cez zmysly, má na nás oveľa väčší vplyv, než by sme si to mysleli. Práve preto je dôležitá farba, ktorá nás obklopuje. Odtiene miestností, v ktorých sa najčastejšie pohybujeme, pôsobia na celkovú našu náladu aj z dlhodobého hľadiska. Pri zariaďovaní kancelárie teda zhodnoťte, či nie je potrebné premaľovať steny. Vydržať denne 8 hodín medzi rušivými podnetmi asi nie je vaším cieľom.

Pokiaľ vaša kancelária je malá, asi sa budete snažiť zväčšiť ju opticky. Mnohí z tohto dôvodu preferujú biele steny. Áno, je pravda, že táto farba zvyšuje dojem priestrannosti, na druhej strane je veľmi studená, uberá na útulnej atmosfére. Lepšou voľbou sú teplejšie odtiene, napríklad maslová, krémová, béžová alebo vanilková. Venujte pozornosť aj kvalite materiálov, aby farba na stene sa držala dlhodobo a nevybledla dobiela. Navštívte Farlesk.sk, aby ste si mohli vybrať tú správnu farbu vhodnú do vašej kancelárie, a to nielen z hľadiska odtieňov, ale i na základe vlastností povrchu, ktorý sa chystáte premaľovať.

Ak plánujete niečo žiarivejšie, do kancelárie perfektne hodia pastelové farby. Navyše k takýmto odtieňom si môžete vybrať takmer akýkoľvek kancelársky nábytok. Tmavé zariadenie robí miestnosť kontrastnejšou a svetlé, farebné kancelárske zariadenie zvyšuje kreativitu.

Starajte sa o prostredie

Možno, že vaša kancelária je už kompletne zariadená, a dostali ste sa sem iba pre inšpirácie, ako by ste ju mohli trošku oživiť a zútulniť. Izbové rastliny sú tým najlepším riešením. Majú mnohé pozitívne vlastnosti, a to nielen vo vizuálnej rovine. Okrem toho, že tešia oči, čistia aj vzduch a upokoja myseľ. Tento nápad ale nebude pre vás ideálny, ak sa o kvety neviete alebo nemôžete starať. Pohľad na zvädnutú zeleň je veľmi smutný, je to ešte horšie, ako keby ste nemali žiadnu dekoráciu.

Pozitívna atmosféra je podmienená aj tým, ako sa o svoje prostredie staráte. Každé ráno utrite prach a nechoďte domov bez toho, aby ste odniesli špinavý riad do kuchyne. Majte na stole osobné veci, napríklad fotky, ale nie veľa, pretože zaprataný pracovný stôl znižuje produktivitu. Práve naopak, reklamné predmety s logom firmy môžu posilniť motiváciu a zvýšia chuť do práce. Pre skvelé nápady navštívte stránku reklamne-predmety.sk, na ktorej nájdete rôzne kvalitné produkty, ktoré môžu byť súčasťou zariadenia aj vašej kancelárie, a to s logom alebo názvom vašej firmy.

Gauč pri kancelárskych stoličkách?

Viete si predstaviť gauč vo svojej kancelárii? Tento kus nábytku je tradične určený do obývačky, teda nie je súčasťou základného vybavenia firiem, ale skôr osobnejších príbytkov. A práve preto bude perfektnou voľbou pre tých, ktorí chcú vyžarovať eleganciu, útulnosť, ale nevšedne, možno trochu extravagantne.

Je v tom niečo trochu ohromujúce, keď vojdeme do kancelárie, a oficiálne prostredie rozbije jedna pohodlná pohovka. Stretnutia a rozhovory v takomto útulnom kútiku ale môžu byť uvoľnenejšie, dôvernejšie a, logicky, úspešnejšie.

Zdroj fotiek: freepik.com