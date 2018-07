4. ročník The Grand Retro Show a staré autá na Zámku Vígľaš 4. 8. 2018 - ZN.SK

Tlačová správa: Luxusné vozidlá, praví gentlemani a nádherné dámy opäť nájdete na Zámku Vígľaš počas soboty 4. augusta 2018. Veľkolepá The Grand Retro Show prinesie zábavu pre veľkých aj malých a zaujme celé rodiny. Výstava cca 58 vozidiel, z ktorých 90 % má rok výroby do 1945, je zárukou autentického zážitku, z ktorého si odnesiete veľa spomienok a fotografií. Celý deň je spestrený bohatým kultúrnym programom. Informuje o tom marketingová manažérka hotela The Grand Vígľaš Veronika Harmanová.

„Zažili ste minulý ročník zrazu historických vozidiel na Zámku Vígľaš? Tak tento, bude ešte lepší. Od 14.00 hod. vás čaká výstava vozidiel, prehliadka Concours d´elegance, vystúpenie Zuzany Haasovej, vystúpenie folklórnych súborov, prehliadka krojov, fotokútik a veľa, veľa atrakcií pre deti. Všetci ste srdečne vítaní. Vstupné je 3 eurá pre dospelé osoby, 1,50 eur pre deti od 6 do 12 rokov a deti do 6 rokov majú vstup grátis,“ pozýva V. Harmanová.

Dodáva, že k najzaujímavejším častiam programu patrí výstava vozidiel v priestoroch zámockého nádvoria medzi 14.00 až 17.00 hod. a o 17.00 hod. bude slávnostné oceňovanie najkrajších z nich.

,,V čase konania The Grand Retro Show máme zámok vypredaný už rok vopred. Ubytovaní i jednodňoví návštevníci oceňujú toto podujatie ako spojenie nedávnej histórie so stredovekom. Je určené hlavne pre rodiny s deťmi, ale zabaví sa každý. Posádky sa väčšinou oblečú do dobového oblečenia a návštevníci sa s nimi radi pri vozidlách fotografujú, rozprávajú sa s majiteľmi o histórii a renovácii ich vozidiel,“ vraví V. Harmanová.

Martin Mladoň, spoluorganizátor celého podujatia k tomu dodáva: „Tohtoročným podujatím The Grand Retro Show si zároveň pripomíname 100. výročie založenia Československa. V tomto období boli naše vozidlá špičkou na trhu a preto prevažná väčšina áut bude domácich značiek, ako Tatra, Škoda, a ďalšie. Nebudú však chýbať ani svetové značky ako Rolls-Royce či Packard, európske značky Citroën a Peugeot. Zaujímavosťou a veteránskou lahôdkou bude vozidlo značky Stanley Woods z roku 1916 poháňané parou. Je skutočnou raritou, počet týchto vozidiel v Európe by sme zrátali na prstoch jednej ruky. Nebudú chýbať ani motorky a špeciálny hosť, ktorým je tento rok Jozef Banáš.“

Na Zámok Vígľaš môžete zavítať aj „na otočku“, alebo tu stráviť príjemný rodinný pobytový víkend. V ponuke sú aj zvýhodnené pobytové balíčky, ktoré uľahčia výber a sú i cenovo výhodnejšie. Obľúbené sú celoročné pobyty Zámocký, Romantický a Wellness pobyt, alebo strašidelný Draculov pobyt v autentickom apartmáne. Ako novinka na letnú sezónu je v ponuke pobyt s názvom Letné dobrodružstvo na zámku. Náš pobytový balíček Letné dobrodružstvo na zámku zahŕňa príjemné ubytovanie v historických izbách na 2 noci, polpenziu, 2-hodinový vstup do vlastného wellness počas každého dňa pobytu, 3-hodinový vstup do Holidayparku Kováčová pre dospelé osoby a 1 dieťa do 12 rokov grátis, animácie pre deti a dospelých, prehliadku zámku so sprievodcom, welcome drink, darček na izbe. Samozrejmosťou je parkovanie, wifi, či možnosť rezervácie pobytu na viac nocí. Platnosť pobytového balíka je do 31.8.2018,“ vymenúva V. Harmanová.

Do konca roka pre návštevníkov zámku pripravujú rôzne podujatia. Obľúbeným podujatím je Žigmundov víkend 28.-30. septembra spojený s denným plnením rytierskych úloh pre deti a dospelých, slávnostným udeľovaním Žigmundových dekrétov a dobovou zábavou. Správna tajomná atmosféra nastane pri Halloweene na zámku 1.- 4. novemba za účasti tajomného grófa Drakulu, nebude chýbať nočný lov duchov s profesionálnymi lovcami duchov a halloweenska party v maskách. Pre deti budú počas celého pobytu pripravené tematické aktivity s animátormi (vyrezávanie tekvíc, šarkaniáda).

Návštevníci si môžu spestriť pobyt aj rozsiahlou ponukou ďalších vodných radovánok v okolí. Okrem ďalšieho akvaparku Aquathermal Strehová (v Dolnej Strehovej), majú hostia na výber aj prírodné kúpaliská v tajchoch v okolí Banskej Štiavnice, či vodné nádrže ako je napríklad Ružiná, alebo mestské kúpaliská s vonkajšími bazénmi (Sliač, Banská Bystrica). Potešia ich aj hrady a zámky, banské mestá a ich pamiatky (Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica, Špania dolina), alebo hory (Donovaly).

Zámocký hotel The Grand Vígľaš **** s poskytovaním wellness služieb je symbolom nového trendu v hotelierstve na Slovensku. Veľkorysá rekonštrukcia priniesla návštevníkom zámku návrat do obdobia gotiky, renesancie i baroka a je aristokratickým skvostom nielen podpolianskeho regiónu, ale celého Slovenska. Jedinečný je zariadením izieb v stredovekom štýle, skvostom je aj Veľká Kongresová sála kráľa Žigmunda pre 200 osôb vytesaná do skaly a menšia sála kráľa Mateja Korvína, Biely a Červený salónik, či Malá a Veľká rytierska sála s kaplnkou. Milovníci histórie tak majú možnosť nielen navštíviť zámok, ale aj zažiť jedinečnú atmosféru stredoveku počas pobytu, spojenú s prvotriednymi službami. Vnútorné priestory zámku si môže pozrieť každý záujemca so sprievodom a odborným výkladom v určených časoch.

V okolí zámku Vígľaš sú tieto ďalšie možnosti výletov:

Podpolianske múzeum – výstava hmotných a duchovných artefaktov Podpoľania Detva Expozícia drevených vyrezávaných krížov – Detva (13 km/15 min)

– výstava hmotných a duchovných artefaktov Podpoľania Detva – Detva (13 km/15 min) Raticov vrch – kostol a kapucínsky kláštor na podpolianskych lazoch (25 km/25 min)

– kostol a kapucínsky kláštor na podpolianskych lazoch (25 km/25 min) Banská Štiavnica – kultúrna pamiatka UNESCO (43 km/35 min)

– kultúrna pamiatka UNESCO (43 km/35 min) Banská Bystrica – mestská pamiatková rezervácia, gotický hrad, pamätník SNP (35 km/35min)

– mestská pamiatková rezervácia, gotický hrad, pamätník SNP (35 km/35min) Kremnica – Kremnická mincovňa, najstaršia mincovňa na svete (47 km/35 min)

– Kremnická mincovňa, najstaršia mincovňa na svete (47 km/35 min) Hronsek – pamiatka UNESCO, evanjelický artikulárny drevený kostolík (25 km/25 min)

– pamiatka UNESCO, evanjelický artikulárny drevený kostolík (25 km/25 min) Špania dolina – pamiatková rezervácia ľudovej architektúry (45 km/35 min)

– pamiatková rezervácia ľudovej architektúry (45 km/35 min) Zvolenský zámok – gotický zámok z roku 1360 – národná kultúrna pamiatka (15 km/18 min)

– gotický zámok z roku 1360 – národná kultúrna pamiatka (15 km/18 min) Pustý hrad – hradný komplex, zrúcanina – Zvolen (15 km/18 min + peší výstup 1 hod)

– hradný komplex, zrúcanina – Zvolen (15 km/18 min + peší výstup 1 hod) Čiernohronská železnica (úzkokoľajka), kultúrna pamiatka, Čierny Balog (53 km/50 min)

(úzkokoľajka), kultúrna pamiatka, Čierny Balog (53 km/50 min) Divín – zrúcanina hradu, kaštieľ v podhradí (27 km/25 min)

– zrúcanina hradu, kaštieľ v podhradí (27 km/25 min) Vodná nádrž Ružiná – vhodná na kúpanie v letných mesiacoch (27 km/25 min)

– vhodná na kúpanie v letných mesiacoch (27 km/25 min) Kúpele Sliač (18 km/20 min), kúpele Kováčová (18 km/20 min)

(18 km/20 min), kúpele Kováčová (18 km/20 min) Lyžiarske stredisko Košútka – Hriňová (23 km/25 min), lyžiarske stredisko PARK SNOW Donovaly (60 km/45 min), lyžiarske stredisko SKI Králiky (40 km/40 min)

– Hriňová (23 km/25 min), lyžiarske stredisko PARK SNOW (60 km/45 min), lyžiarske stredisko SKI Králiky (40 km/40 min) Očovská folklórna hruda – folklórny festival v Očovej – august (7 km/7 min)

– folklórny festival v Očovej – august (7 km/7 min) Medzinárodné letecké dni – Sliač – posledný augustový víkend (18 km/20 min)

– Sliač – posledný augustový víkend (18 km/20 min) Radvanský jarmok – Banská Bystrica – zaradený v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva (35 km/35 min)

Viac informácií je na www.grandviglas.com

Rezervácie: 045 5245795-96, recepcia@grandviglas.com