Nákup elektroinštalačného materiálu nemusí bolieť - článok od Hagard:hal

Voľba správneho dodávateľa tovaru je pre väčšinu živnostníkov či stavebných firiem nesmierne dôležitá. Často sa však stáva, že na svojho dodávateľa sa môžu spoľahnúť iba v jednej, úzko špecifikovanej oblasti. Na tom nie je nič zvláštne, je skvelé, keď porekadlo „kováč, drž sa svojho remesla“ platí i v praxi. Existujú však aj „kováči“, ktorí dokážu pokryť neuveriteľne širokú škálu na veľmi vysokej úrovni. Kde nájsť takého v oblasti elektroinštalačného materiálu a svietidiel?

Špecialista na elektroinštalačný materiál

Domáci kutil, živnostník a stavebná firma – každý z nich má iné potreby, iné požiadavky na tovar, inú spotrebu materiálu. Jedno však majú spoločné: nech potrebujú akýkoľvek elektroinštalačný materiál, v prevádzkach spoločnosti HAGARD:HAL ho nájdu. Či už sa chystáte montovať bleskozvod na rodinný dom, zapojiť videovrátnika v bytovke, alebo zaviesť elektrickú sieť v novostavbe, tu ste na správnej adrese.

V ponuke nájdete všetko od káblov a poistiek cez rozvádzače až po inštalačné prístroje, ako hlásiče dymu, termostaty alebo stmievače osvetlenia. Spoločnosť HAGARD:HAL sa však snaží, aby zákazník našiel všetko pod jednou strechou, ak pôjdete kupovať elektroinštalačný materiál, na rovnakej adrese si môžete zadovážiť aj ochranné pomôcky, žiarovky či náradie.

Široký výber svietidiel

S elektroinštalačným materiálom je úzko spojená aj kategória svietidiel. Spoločnosť HAGARD:HAL sa v tejto oblasti cíti ako doma, čo dokazuje aj obzvlášť širokou ponukou. V nej nájdete všetky kategórie svietidiel – od funkčných, ako sú reflektory, LED pásy či svietiace lišty cez exteriérové svietidlá, ako dekoratívne lampy, ale aj nástenné svetlá až po interiérové, ako stojanové lampy, lustre či bodové svetlá. Ak hľadáte osvetlenie do priemyselnej haly alebo kancelárie, lampu verejného osvetlenia, alebo chcete nový luster do obývačky, v HAGARD:HAL nájdete to, čo potrebujete.

28 rokov na trhu

V roku 1991 vznikla v Nitre spoločnosť HAGARD:HAL, ktorá sa ako jedna z prvých firiem na Slovensku špecializovala na elektroinštalačný materiál a svietidlá. Okrem bežných spotrebiteľov sa podnik sústredil tiež na projektantov, montážnikov, technikov a ďalšie odborné profesie. HAGARD:HAL sa neustále snažil skvalitňovať služby a rozširovať svoju ponuku, aby klienti našli všetko potrebné pre svoju prácu na jednom mieste.

Aj preto dnes objavíte v ponuke spoločnosti viac ako 600 000 produktov, z ktorých si môžete vybrať v 17 mestách na celom Slovensku: od Bratislavy cez Banskú Bystricu až po Košice. Výsledkom snaženia a prozákazníckeho prístupu bol v roku 2016 vstup do prestížnej nadnárodnej skupiny Würth Group.

Chcete si pozrieť, čo všetko nájdete medzi 600 000 produktmi? Navštívte stránku www.hagard.sk.